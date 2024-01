comment les nouvelles institutions immersives changent le monde de l’art

Un espace de plain-pied géant destiné à l’art numérique immersif dans le West End de Londres est devenu l’attraction touristique la plus populaire de Grande-Bretagne, dépassant l’institution artistique la plus visitée de la ville, le British Museum. Outernet a annoncé en décembre avoir enregistré 6,25 millions de visiteurs au cours de sa première année d’activité, tandis que le British Museum a attiré 5,83 millions de visiteurs en 2023. Le musée d’art le plus visité au monde, le musée du Louvre à Paris, a reçu 8,86 millions de visiteurs l’année dernière.

Outernet n’est que l’un des quelque 100 espaces de ce type – que cet auteur appelle des institutions immersives – qui ont émergé au cours des cinq dernières années, formant une série de réseaux consciemment mondiaux et signalant un tournant dans la façon dont le monde consomme la culture visuelle tout en posant un problème. un défi pour les musées et les galeries sous leur forme actuelle. Qu’elles se révèlent partenaires ou concurrentes des musées et des galeries, les institutions immersives – soutenues par les principaux investisseurs mondiaux et présentant une nouvelle vague d’artistes numériques mondiaux – constituent une puissante force émergente. Pour de nombreux musées, la question est de savoir quand, et non si, ils s’engageront.

La démonstration récente la plus spectaculaire du phénomène a été la Sphere de Las Vegas, une vaste salle de spectacle en forme de dôme de 2,3 milliards de dollars, haute de 365 pieds et d’une capacité de 20 000 places, qui présente des œuvres d’artistes tels que Refik Anadol, Marco Brambilla et Es Devlin pour son ouverture en septembre 2023, où le groupe de rock U2 est actuellement en résidence.

À András Szántó, l’auteur de L’avenir du musée : 28 dialogues, il s’agit « d’un cas classique d’innovation externe potentiellement disruptive. Ce que cela dit sur les défis du musée d’art au 21e siècle, c’est qu’il devra rivaliser pour attirer l’intérêt du public (et les dépenses de loisirs) en matière d’expérience visuelle – et il ne gagnera peut-être pas toujours.

Accédez à tous les espaces : avec trois côtés s’ouvrant sur Charing Cross Road à Londres, Outernet encourage les passants à regarder une projection du film de Marco Brambilla La porte du Paradis Louis Jebb

Ces lieux participent à l’économie touristique et touristique au sens large. Ils ne sont peut-être pas conçus pour concurrencer les institutions traditionnelles, mais, en agissant sur les mêmes marchés, ils ont pour effet de le faire, avec les défis et les opportunités qui en découlent pour les musées et les organismes qui les financent. « Comment les bailleurs de fonds pourraient-ils aider ? » Szántó parle du défi. “Eh bien, par le financement.”

Un porte-parole d’Outernet raconte Le journal des arts que la technologie qu’elle utilise pour compter les visiteurs – sur un site ouvert sur trois côtés aux passants dans l’une des rues les plus fréquentées de Londres et comprenant trois espaces de projection numérique et une salle de concert de 2 000 places – inclut une technologie fournie par la société d’analyse vidéo BriefCam ” pour fournir des données sur l’engagement du public et les données démographiques ».

Les chiffres des visiteurs d’Outernet sont un exemple statistique frappant d’une tendance qui s’est accentuée au cours des cinq dernières années. Il existe désormais plus de 100 institutions immersives dans le monde, et de nouveaux espaces devraient ouvrir cette année à Abu Dhabi, Hambourg et Shanghai.

Origines de l’institution immersive

Le premier de cette nouvelle vague d’établissements d’envergure a ouvert ses portes en 2018 dans le XIe arrondissement de Paris. Dans l’Atelier des Lumières, Culturespaces a défini une approche de l’évolution des institutions immersives : dans leur contenu, dans leur utilisation des bâtiments, dans leur mode de financement et dans leurs ambitions mondiales. Il a également été le pionnier du principal format de narration numérique pour ces lieux : un format documentaire non linéaire mêlant des visuels animés à une bande sonore et une voix off, et utilisant une projection numérique ou des murs vidéo combinés à un son surround ou spatial pour diffuser l’histoire sur les murs, les sols et les plafonds. L’impact a été immédiat ; Au cours des neuf premiers mois de l’Atelier des Lumières, il a attiré plus de 1,2 million de visiteurs.

Chagall à l’Atelier des Lumières, Paris © Culturespaces / Eric Spiller

Cette non-linéarité a atteint son apogée avec l’exposition David Hockney de Lightroom en 2023 à Londres. Divisé en neuf chapitres, Plus grand et plus proche (pas plus petit et plus éloigné) était un voyage à travers l’œuvre de Hockney dans lequel on pouvait entrer ou sortir à tout moment.

Parallèlement, à l’été 2018, le collectif d’arts numériques de Tokyo, TeamLab, a lancé Borderless en tant qu’espace muséal dédié présentant uniquement son propre travail. Au cours de sa première année, 2,3 millions de personnes ont visité le musée Van Gogh d’Amsterdam, soit plus que pendant la même période, faisant d’un collectif peu reconnu par le grand public le musée à artiste unique le plus populaire au monde. Le Lume, lieu permanent de Grande Experiences à Melbourne, a accueilli plus de 700 000 visiteurs la première année (2021-22), tandis que dans la même ville, la National Gallery of Victoria, le musée le plus populaire d’Australie, a enregistré 1,6 million de visiteurs en 2022.

L’art numérique spectaculaire que l’on trouve dans les institutions immersives est différent et parfois négligé par l’establishment artistique, même s’il a ses critiques. Ben Luke, du Art Newspaper, le décrit comme « une sorte de format hybride entre installation et son et lumières, mettant l’accent sur le spectacle plutôt que sur un contenu plus résonant ». Le secteur a un modèle économique différent de celui des institutions traditionnelles, une base d’investisseurs différente et a créé de nouvelles opportunités mondiales pour les artistes numériques – avec l’émergence de praticiens tels qu’Anadol et Gabriel Massan et des artistes établis tels que Brambilla et Barbara Kruger rejoignant l’espace – et a a encouragé un nouveau style radical d’« architecture médiatique ».

Celui de David Hockney Plus grand et plus proche (pas plus petit et plus éloigné) à Lightroom, Londres, 2023

Photo : Justin Sutcliffe

Les institutions immersives offrent également une nouvelle gamme d’expériences aux publics artistiques et culturels. Il y a une demande, selon Alexandra Payne, responsable de la création chez Outernet, car ils « créent des expériences qui méritent d’être partagées et une expérience communautaire » dont ils voient que « le public a envie ». Pour Brambilla, cinéaste et artiste numérique établi qui a travaillé à la fois avec Outernet et Sphere, le point commun sur place concernant l’échelle et le besoin d’être présent a été particulièrement mis en avant dans ce dernier. « Ils ont vraiment créé quelque chose de complètement nouveau », dit-il. “Vous ne pouvez pas vraiment l’Instagramer [or capture it in one phone image]. Ce sont des expériences qu’on ne peut pas vivre à la maison.

Modèles économiques émergents

Sous la surface se cachent des modèles économiques et de nouvelles approches de financement, conçus pour aider les lieux à durer au-delà de la durée d’un seul spectacle. Lightroom est né à Londres l’année dernière d’un partenariat entre la London Theatre Company, dirigée par Nicholas Hytner, ancien directeur artistique du National Theatre, et 59 Productions, l’une des sociétés de conception d’expositions et d’expériences les plus prospères de la ville.

Les deux entreprises créatives prospères, mais encore petites, bâtissent une activité mondiale avec des investissements dirigés par Access Entertainment du milliardaire Len Blavatnik et Michael Sherwood, l’ancien co-directeur général de Goldman Sachs. Blavatnik est une figure importante de l’art et de la culture traditionnels ; il est le donateur dont le don a permis la création du Blavatnik Building, l’extension de la Tate Modern de Londres en 2016. À ce stade précoce, l’impact à long terme des institutions immersives n’est pas clair, mais il est tout simplement possible que Blavatnik ait financé à la fois le Tate et l’un de ses plus grands concurrents du 21e siècle.

Investisseurs institutionnels dans le secteur de l’art : Outernet, Londres, est soutenu par Blackstone Group de Stephen Schwarzman Maria Zhytnikova/Créations de flamme rouge

L’émergence d’investissements dans ces galeries de l’ère numérique provenant de capitaux privés et d’autres investisseurs institutionnels à grande échelle est l’une de leurs caractéristiques déterminantes, créant de nouveaux liens avec l’art et la culture. Outernet est soutenu par le Blackstone Group de Stephen Schwarzman, le même Stephen Schwarzman qui a donné 175 millions de livres sterling à l’Université d’Oxford pour créer son nouveau Centre pour l’avenir des sciences humaines, doté d’une salle de concert de 500 places. Le nouveau site de TeamLab à Abu Dhabi se trouve sur l’île de Saadiyat, qui abrite le Louvre Abu Dhabi et le très attendu musée national Zayed et Guggenheim. Fruit d’une collaboration avec le ministère de la Culture et du Tourisme et le groupe Miral, le projet de TeamLab, annoncé en juin 2022, devrait ouvrir ses portes cette année et est déjà achevé à plus de 70 %. (TeamLab dispose également de quatre sites permanents au Japon et en Chine, suivis par l’Arabie saoudite.)

L’hybridité est peut-être le mot qui décrit le mieux le modèle économique de l’institution immersive. L’Outernet de Londres expose l’art numérique, mais explore des modèles commerciaux qui alignent l’art sur la publicité et différentes formes de divertissement. Le projet Room to Breathe d’Outernet, qui s’est déroulé de novembre 2022 à février 2023, était une installation sur le thème de la méditation et du bien-être basée sur les arts numériques, soutenue par la marque de paracétamol Panadol.

Brambilla dit que chez Outernet comme chez Sphere, l’art numérique techniquement ambitieux « est attaché à une expérience pour le réaliser ». [financially] faisable » : grâce à la publicité sur Outernet et aux billets pour des concerts au Sphere, où U2 se produit entouré de morceaux de Brambilla et Devlin.

Échelle mondiale grâce à des réseaux mondiaux

L’une des caractéristiques des institutions immersives, et celle qui les lie le plus au monde numérique, est leur intention de se multiplier et de former des réseaux mondiaux, ce qui donnera naissance à des marques institutionnelles culturelles créatives internationales qui rivaliseront pour s’établir au cours de la décennie à venir.

Culturespaces décrit explicitement ses centres d’art numérique comme un réseau capable de faire circuler du contenu à travers un groupe de huit lieux en France, à New York, Séoul et Jeju en Corée, à Amsterdam et Dortmund, avec un neuvième à venir cette année à Hambourg. Le Lightroom de Londres a déjà ouvert sa deuxième salle, à Séoul, où le spectacle de Hockney a débuté en novembre dernier. Sphere s’est retiré du projet londonien après l’échec de la planification et des négociations politiques, mais trouvera probablement une base ailleurs.

Un concurrent utilisant un dôme plus petit, Cosm, recherche des sites aux États-Unis. Outernet Global a annoncé de nouveaux projets à New York et Los Angeles….