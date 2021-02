La pandémie de Covid-19 a inauguré une nouvelle génération de vaccins.

En 2020, les vaccins Covid-19 ont brisé les records de vitesse précédents, passant du développement à l’approbation de la FDA en moins d’un an. Avant cela, le vaccin le plus rapide à recevoir l’approbation de la FDA aux États-Unis était le vaccin contre les oreillons, qui prenait quatre ans. Alors, comment l’ont-ils fait?

Les vaccins Covid-19 comme ceux de Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca ont utilisé de nouvelles méthodes qui donnent des instructions génétiques directement aux cellules humaines. C’est un développement qui nous place dans une nouvelle ère de la technologie des vaccins et pourrait introduire des traitements de la maladie plus rapides et plus efficaces à l’avenir. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus, ou lisez cet article original en profondeur par Umair Irfan.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube. Abonnez-vous pour en savoir plus.