Il y a environ sept mois – alors que la NBA était optimiste que son tournoi de saison tant rêvé deviendrait enfin réalité – les cerveaux créatifs de la ligue ont commencé à bricoler une grande question : comment pourraient-ils s’assurer que les fans sauraient instantanément qu’ils étaient regarder un match de phase de groupes ?

Bien sûr, la ligue pourrait travailler avec des partenaires de diffusion afin que les tableaux d’affichage alertent les téléspectateurs que le match faisait partie du tournoi. C’était facile. Mais ces mots et marquages ​​sont petits et pourraient rapidement disparaître de la conscience du spectateur.

Vers avril, ils ont commencé à penser au terrain de basket lui-même. Les officiels ont proposé des autocollants spéciaux sur le sol et sur les limites, similaires à ceux utilisés pour les finales de la NBA et le All-Star Game. Seuls ceux-ci pourraient indiquer “Groupe A” ou “Groupe B”, peut-être à côté d’un rendu du trophée du tournoi. les gagnants finiraient par obtenir. D’autres ont suggéré que les équipes pourraient s’échauffer avec de nouveaux maillots de tir utilisés uniquement pour les matchs de tournoi.

Vers la mi-juillet, ils ont présenté ces idées aux hauts dirigeants, notamment au commissaire Adam Silver. Les retours – avec Silver peut-être la voix la plus forte – ont été clairs, a déclaré Christopher Arena, responsable des partenariats sur le terrain et avec les marques de la NBA : « Plus, plus, plus – plus grand et plus audacieux. »

Peu de temps après, Silver, d’autres hauts dirigeants et le groupe des services créatifs de la ligue ont commencé à réfléchir à une idée plus grande : Et si on peignait toute la cour ? Et si nous le faisions pour les 30 équipes, en utilisant le même modèle général ?

“La plus grande décision a été de peindre tout le terrain sans laisser de bois apparent”, a déclaré Arena à ESPN. “C’était le ‘Wow’.”

Fin juillet, ils avaient opté pour ce modèle : la majeure partie du terrain était d’une seule couleur liée à l’uniforme City Edition de chaque équipe, avec une bande centrale de la largeur de la zone peinte dans la touche allant d’une ligne de fond à l’autre dans une autre teinte. – visait à évoquer une piste d’aéroport et l’idée que chaque match de groupe mettait les équipes sur leur propre piste jusqu’au carré final du tournoi à Las Vegas.

Un trophée de tournoi géant en cours de saison servirait de logo sur le terrain central, superposé au logo individuel de chaque équipe. Une version renversée du trophée serait insérée à l’intérieur de la ligne des fautes aux deux extrémités de chaque terrain.

“Nous avons commencé à prendre des décisions plus tard que nous n’aurions probablement pu le faire”, a déclaré Arena. “Et c’est devenu : ‘OK, comment allons-nous faire ça ? Comment allons-nous avoir 30 courts pour 30 équipes dans 29 bâtiments, et le faire à temps ? Sommes-nous fous ?'” (Les Lakers de Los Angeles et Los Angeles Les Clippers jouent dans la même arène.)

Voici trois exemples finis : une mise à jour sur un terrain classique (les Lakers) et deux étages plus radicaux basés sur les maillots de l’édition urbaine des Phoenix Suns et des New Orleans Pelicans :

NBA

NBA

NBA

(Oui, les Pélicans adoptent cette saison une combinaison de thème vie nocturne et Halloween dans leur art City Edition, avec un logo de pélican osseux remanié – surnommé le « skelican » dans certains coins.)

Le 10 août, la ligue a demandé au principal contact des installations de chacune de ses 30 équipes de participer à un appel Zoom. Le plan était de leur montrer quelques rendus, de leur expliquer le délai d’exécution requis et de demander leur coopération. Ils se sont préparés aux objections. Plusieurs équipes dotées de terrains emblématiques – parmi lesquelles les Boston Celtics, les Lakers et les Chicago Bulls – n’avaient jamais utilisé de terrain alternatif.

Ce serait une lourde tâche pour tout le monde : les employés de l’équipe ; le personnel de la ligue qui a dû localiser 29 terrains disponibles et prendre des dispositions pour en louer certains ; les entreprises de peinture et de finition qui devraient accélérer certains travaux pour répondre à la demande de la ligue ; même des entreprises de camionnage qui transporteraient les tribunaux vers ces installations de finition.

Certaines arènes ont besoin de terrains de largeurs et de longueurs totales légèrement différentes en fonction de plusieurs variables, notamment des sièges côté terrain.

“C’était un peu comme jouer à Tetris”, a déclaré Arena. “Mais tout le monde disait : ‘Je comprends. Je comprends pourquoi nous le faisons.’ J’ai des frissons maintenant en y repensant. Cela a été une collaboration remarquable de les terminer à temps.”

La ligue a souligné que le modèle était essentiellement non négociable, mais a donné aux équipes leur avis sur le choix des couleurs. Ce processus a pris encore une semaine ou deux. Pendant ce temps, la ligue a trouvé des terrains et préparé ses partenaires de finition et de peinture. Certains sont des tribunaux universitaires utilisés. Deux équipes, les Indiana Pacers et les Suns, ont repeint les sols utilisés par les équipes de la WNBA dans leurs villes respectives. Tous les 29 proviennent des trois seules sociétés qui fabriquent des terrains NBA : Horner Sports Flooring, Robbins Sports Surfaces et Connor Sports.

Dans les installations de Praters Flooring à Rossville, en Géorgie, les équipes ont accéléré les travaux de finition et de peinture préexistants afin de libérer autant d’espaces de 10 étages que possible pour le prochain méga-projet de la NBA. Praters a fini par peindre et remettre en état 11 des 29 courts de la saison, et avec ces 10 emplacements, il a pu gérer plusieurs courts à la fois. (Au total, 10 entreprises ont participé à la finition, au ponçage et à la peinture des 29 courts, ont indiqué les responsables de la ligue.)

“Nous étions très nerveux il y a trois semaines, car cela allait être très difficile”, a déclaré John Prater, fondateur et PDG de Praters. “Rien ne se passe jamais totalement comme prévu. Pour nos employés, c’était : ‘Hé, il est 16 heures vendredi et je parie que vous voulez rentrer chez vous, mais personne ne peut rentrer chez lui pour le moment.'”

Prater disposait d’une équipe de 25 à 30 personnes travaillant au moins six jours par semaine sur les 11 courts. Une repeinture peut prendre deux semaines, a déclaré Prater. La société a réduit ce délai à environ une semaine par tribunal. Chaque terrain nécessite environ 50 gallons de peinture, a déclaré Prater. L’entreprise acquiert des peintures auprès d’un fournisseur – Bona – et les mélange ensuite pour correspondre à chaque teinte PMS (Pantone Matching System) spécifique, comme spécifié par la ligue et les équipes.

“C’est essentiellement devenu une fête de peinture”, a déclaré Prater.

Deux courts sont encore inachevés, mais les 29 sont en bonne voie pour leur inauguration.

Quelques autres tribunaux qui feront des vagues :

NBA

C’est frappant, et beaucoup de rouge – rouge sur rouge, en fait, avec un logo blanc des Bulls.

NBA

Waouh ! Les Pacers deviennent un peu fringants avec des lettrages artistiques de type graffiti et un bleu beaucoup plus brillant et plus audacieux pour accompagner le défilé jaune.

NBA

NBA

Voici quelques terrains bleu sur bleu agréables – les Wolves un bleu clair plus placide et le Thunder avec un contraste élevé entre les nuances sombres et claires. Le logo orange du terrain central et la petite carte de l’État de l’Oklahoma sur la ligne de touche la plus proche contrastent vraiment avec les bleus. Le Thunder – autrefois peut-être l’équipe la plus blabla de la ligue – est sur une lancée depuis environ une demi-décennie maintenant.

NBA

Les Blazers – la meilleure équipe artistique de la ligue à ces yeux – réussissent encore une fois avec une combinaison rouge et bois et le mot « rip city » rendu dans un plaid inspiré du Dr Jack Ramsay.

NBA

Le terrain des Bucks est une autre fenêtre sur le degré d’expérimentation de la ligue et certaines équipes osent avec ces sols. Leur teinte crème – qui fait généralement partie de la garniture – occupe le devant de la scène, prenant en sandwich une piste rendue dans un vert plus clair que celui que les Bucks utilisent habituellement. Il n’y a pas de cerf ici, les Bucks optant pour leur logo bleu en forme de Wisconsin au sommet du trophée du court central.

Les Celtics – propriétaires du terrain de basket peut-être le plus emblématique au monde – y jouaient de manière assez traditionnelle, optant pour du vert foncé dans la majeure partie du terrain et une piste ombragée en bois :

NBA

La ligue a fait des allers-retours avec au moins deux équipes par couleur, selon Arena et d’autres responsables de la ligue. En débattant de plusieurs propositions, les Knicks de New York ont ​​demandé à la ligue s’ils pouvaient utiliser une teinte grisâtre au lieu de l’orange pour la majorité du terrain, mais la ligue a souligné l’importance de s’en tenir aux couleurs principales de l’équipe – dans ce cas, sur un terrain orange, Arena et d’autres responsables de la ligue ont déclaré :

NBA

Pour les Sacramento Kings, la ligue a initialement suggéré un terrain majoritairement rouge pour faire écho aux éléments du look City Edition de l’équipe cette saison. L’équipe a riposté, soulignant que le rouge constituait une partie mineure de sa palette globale ; le résultat s’est terminé ici :

NBA

L’ajout des trophées renversés dans la peinture a nécessité une consultation avec Monty McCutchen, vice-président senior du développement et de la formation des arbitres de la ligue, pour s’assurer que les arbitres seraient toujours en mesure de distinguer le cercle de charge au milieu du fouillis, a déclaré Arena. Les lignes de démarcation ont également leur largeur maximale – quatre pouces – ce qui est la norme de la NBA pour les terrains sur lesquels le sol de jeu et le tablier qui l’entoure sont de la même couleur, a déclaré Arena. (D’autres tribunaux peuvent avoir des lignes de démarcation de deux pouces de large.)

La ligue et les tiers qui ont aidé sont enthousiasmés par les résultats. Ils savent que les nouveaux tribunaux sont audacieux – un changement frappant.

“C’est comme l’art”, a déclaré Prater. “Certaines personnes aiment ça, d’autres non. On ne peut pas plaire à tout le monde.”

La ligue est convaincue que la plupart des fans apprécieront les sols et que les terrains rempliront leur objectif principal.

“Nous devions simplement séparer ces matchs de tous les autres”, a déclaré Arena. “Il faut tourner la chaîne et savoir tout de suite que c’est différent.”