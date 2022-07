Comment les nouveaux propriétaires de Chelsea révisent le modèle de Roman Abramovich

Par Josh Barker









La nouvelle ère du Chelsea Football Club semble battre son plein.

Todd Boehly a déjà sanctionné deux signatures estivales majeures pour les Blues. Chelsea a signé Raheem Sterling de ses rivaux de Premier League, Manchester City.

Cela a été suivi par les Londoniens de l’ouest qui ont conclu un accord avec Napoli pour la star de Serie A, Kalidou Koulibaly.

Chelsea ne semble pas non plus en avoir fini là-bas, avec un autre défenseur central ou deux potentiellement en route pour Stamford Bridge avant que la fenêtre ne se ferme le mois prochain.

Maintenant que Boehly est au club depuis plus d’un mois, le Telegraph a donné un aperçu de la façon dont les opérations de Chelsea ont déjà évolué depuis l’ère Roman Abramovich.

Ils rapportent que les nouveaux propriétaires de Chelsea révisent les structures de bonus et de contrats du club dans le but de commencer à rééquilibrer la masse salariale et de maintenir les niveaux de motivation élevés alors que Boehly tente d’ajouter Presnel Kimpembe et Jules Kounde à ses signatures estivales.

Il est ajouté que les nouvelles signatures et objectifs de transfert de Chelsea se voient proposer des contrats fortement incitatifs, qui incluent des bonus pour la qualification de groupe de la Ligue des champions et 60% des matchs joués au cours d’une saison. C’est une rupture avec l’ancien système de bonus qui était utilisé sous le régime de Roman Abramovich, lorsque les joueurs n’étaient récompensés que pour les trophées remportés.

Les changements de Boehly peuvent également être vus dans le fait que Kalidou Koulibaly, 31 ans, s’est vu confier un contrat de quatre ans, alors que les joueurs de cet âge se voyaient proposer des contrats de 12 ou 18 mois sous Abramovich :

Chelsea quitte le modèle de Roman Abramovich avec un nouveau contrat et une nouvelle structure de bonus @Matt_Law_DT #CFC https://t.co/bi5C5KZqRX — Telegraph Football (@TeleFootball) 18 juillet 2022

