Une expansion mal pensée a coûté à l’Allemagne sa direction précédente de l’organisation et a laissé la queue remuer le chien

La crise ukrainienne donne lieu à de nouveaux virages stratégiques. Parallèlement à l’abandon d’un ordre mondial dominé par les États-Unis, le conflit montre l’émergence d’un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe qui échappe à la compréhension des analystes occidentaux.

Au cœur de la nouvelle situation stratégique de l’Europe se trouve une « inflation de l’influence » des États d’Europe de l’Est qui était inimaginable il y a trente ans.

Dans sa forme actuelle, l’Union européenne, dont le développement – ​​tant économique que politique – est tiré depuis près de quatre-vingts ans par les pays d’Europe occidentale, a essentiellement perdu sa souveraineté. Au début des années 1990, au plus fort des plans d’intégration de l’après-guerre froide, il y avait une possibilité réelle de former une confédération européenne à part entière : les pays d’Europe occidentale réfléchissaient à leur propre politique de défense, distincte des États-Unis, et envisageaient de s’engager sur la voie de la création d’une certaine forme d’États-Unis d’Europe. Cela aurait considérablement renforcé l’autonomie de l’Europe occidentale, non seulement vis-à-vis des Américains mais aussi vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Cette opportunité unique n’a jamais été saisie.

Au contraire, l’Europe occidentale a été tentée de s’étendre virtuellement jusqu’aux frontières de la Russie. Et lorsque cette expansion a eu lieu, il est soudainement devenu clair que l’ancien noyau européen avait été érodé.















Dans ce contexte, la situation de l’Allemagne, l’un des moteurs stratégiques de l’Europe à l’ère sortante, est révélatrice. Berlin a perdu l’initiative en matière de politique étrangère. L’industrie allemande et les citoyens allemands ont été condamnés à dépenser trois fois plus d’énergie qu’auparavant. Et cela s’ajoute au fait que les Allemands ont longtemps retardé la croissance des salaires réels dans leur économie.

En réalité, c’est l’énergie russe bon marché qui a fait de l’économie allemande le principal bénéficiaire de l’intégration européenne. Maintenant, ces fondations sont menacées, car elles ne sont plus disponibles. Et donc, bientôt, il ne sera plus possible de maintenir les salaires bas. Il faudra les relever pour éviter une montée massive du mécontentement social. Et cela remet en cause la viabilité du modèle économique allemand.

La crise ukrainienne a conduit à une situation où la voix des pays d’Europe de l’Est, et de la Pologne en particulier, commence à définir les priorités de la politique étrangère de l’Europe de l’Ouest. Cette situation est unique dans l’histoire moderne. De nombreux historiens ont défini l’Europe de l’Est comme « le carrefour de l’Europe », ce qui en fait un champ de bataille permanent pour les empires concurrents. Aujourd’hui, les pays d’Europe de l’Est non seulement acquièrent une influence stratégique, mais se placent au premier plan de la politique européenne.

La priorité actuelle de Varsovie est de se transformer en la plus grande armée de l’UE et de créer un contrepoids majeur à la Russie sur le territoire polonais en cas de défaite de l’Ukraine. La Pologne crée des points de tension pour la Russie tout le long de ses frontières : exercices militaires à la frontière avec la région de Kaliningrad et manœuvres près de la frontière avec la Biélorussie. Tout cela montre que Varsovie veut prendre l’initiative stratégique au sein de l’UE et pourrait potentiellement en devenir l’acteur principal si le conflit dépasse le territoire de l’Ukraine.

Le déploiement d’armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie est une initiative conjointe de Moscou et de Minsk qui a un caractère dissuasif et vise à dissiper les illusions à Varsovie selon lesquelles la Russie n’est pas déterminée à maintenir un équilibre des menaces. Il est possible qu’à l’avenir la crise actuelle avec l’Occident commence à ressembler aux années mûres de la guerre froide, avec son système de dissuasion militaire mutuelle.