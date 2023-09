Comment les Noirs américains ont presque construit une utopie

Dans les années 1960, Floyd B. McKissick, un militant prolifique des droits civiques, s’est lancé dans une idée ambitieuse : et si les Noirs américains pouvaient construire et diriger leur propre ville ? Un lieu centré sur l’idée d’égalité raciale et de pouvoir économique, où tout le monde, en particulier les personnes de couleur et les pauvres, pourrait s’épanouir ? Cette idée s’est transformée en Soul City, en Caroline du Nord : l’utopie capitaliste dirigée par les Noirs qui a presque vu le jour.

À l’époque, le gouvernement fédéral encourageait l’idée de villes nouvelles. Le ministère américain du Logement et du Développement urbain a lancé un processus de financement de nouvelles villes construites par des promoteurs privés. McKissick a profité de l’occasion pour présenter son idée et espérait obtenir un financement fédéral pour enfin faire de son rêve une réalité. Mais pour y parvenir, il s’est aussi fait un allié improbable : le président républicain Richard Nixon. En 1972, le financement de Soul City a été approuvé et McKissick a inauguré des centaines d’acres d’anciennes plantations de tabac dans le comté de Warren, en Caroline du Nord.

Des dessins ont été rédigés. La terre a été défrichée. Un réseau électrique et un système d’eau ont été construits. Des infrastructures ont été construites, comme des routes, une piscine publique, une clinique de santé et un immense bâtiment industriel appelé « Soul Tech One », censé être un centre de fabrication. Mais sept ans seulement après le début des travaux, le rêve de McKissick de Soul City a été interrompu. Dans l’article ci-dessus, nous explorons ce qui est arrivé à cette ville expérimentale. Avec l’aide du fils de McKissick, l’ancien sénateur Floyd B. McKissick Jr., et de l’une des premières résidentes de Soul City, Jane Ball-Groom, nous examinons ce qui a été construit, ce qui reste aujourd’hui et les forces qui se sont réunies pour provoquer sa construction. fin.

