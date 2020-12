Michel Barnier a fait face à des accusations selon lesquelles il risquait de trop en donner – Hollie Adams / Bloomberg

Michel Barnier a l’habitude d’être universellement salué lors de ses tournées régulières dans les capitales de l’UE pour prêcher l’évangile contre le Brexit.

Mardi, il était dans la position inconnue de se trouver sous le feu ami pour la première fois en trois ans en tant que négociateur en chef de l’UE.

Ce fut un moment inconfortable pour M. Barnier, qui avait son siège à l’hôtel Conrad de Westminster et est impliqué dans des négociations intensives sur le Brexit avec son homologue britannique David Frost.

On s’attendait à ce qu’un accord commercial avec la Grande-Bretagne soit proche et qu’un accord négatif soit évité. Un héritage approprié pour un homme politique qui avait consacré des décennies au service de l’UE était à la portée de M. Barnier.

Il était loin des briefings empoisonnés à Bruxelles qui se déroulaient derrière son dos – mais les mauvaises nouvelles vont vite. Le négociateur en chef se moquait de la Grande-Bretagne, les diplomates de l’UE dans la capitale belge ont été snipés. Il risquait de trop en donner.

La Commission européenne et son président allemand cédaient sous la pression d’Angela Merkel pour s’assurer qu’aucun accord ne soit évité, ont-ils bavardé aux correspondants de la ville.

L’Allemagne, qui assume la présidence tournante de l’UE, a une flotte de pêche beaucoup plus petite dans les eaux britanniques et sa chancelière a horreur de l’absence d’accord – mais pas au prix des règles du marché unique qu’elle considère comme le fondement de la prospérité allemande.

Pour aggraver les choses, M. Barnier, gaulliste imperturbable, était attaqué par les Français, ses propres compatriotes. « Les Français se retourneront contre vous avant que vous ne le sachiez », a déclaré une source européenne. Paris a toujours eu la réputation à Bruxelles de poursuivre impitoyablement son agenda sous le couvert du souci du projet européen.

Un diplomate de l’UE a déclaré que la commission avait reçu un « avertissement sérieux » de la France selon laquelle elle faisait de dangereuses concessions sur des lignes de négociation clés telles que la pêche et les garanties de « règles du jeu équitables », et que celles-ci « risquaient de diviser les États membres ».

Le message était indubitable et pointu. Depuis qu’il a été nommé négociateur en chef, M. Barnier a insisté sur la nécessité d’unité face au Brexit. Il évoque fréquemment l’exigence d’un front uni contre le Royaume-Uni, qui avait autrefois espéré diviser et conquérir les États membres.

À la surprise de tous, l’UE est restée unie tout au long des négociations de l’accord de retrait qui ont ouvert la voie au Brexit en janvier. Bruxelles a obtenu le meilleur de ces discussions. M. Barnier a vu pas moins de trois secrétaires du Brexit et Theresa May elle-même alors que les conservateurs et le Parlement sombraient dans des luttes intestines amères.

Les divisions en Grande-Bretagne contrastaient fortement avec l’unité d’objectif de la commission, des États membres de l’UE et du Parlement européen. En fait, le Brexit était à peu près la seule chose sur laquelle l’UE pouvait s’entendre à l’unanimité – mais cela semblait changer.

Mais alors que l’accord de retrait traitait du règlement des engagements passés, l’accord commercial aurait un impact sur les économies des États membres. Cela allait directement au cœur de leurs intérêts nationaux.

Mardi à Paris, Emmanuel Macron accueillait Alexandre de Croo, le nouveau Premier ministre belge. Les pêcheurs des deux pays risquent la ruine s’ils obtiennent un mauvais accord dans les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE sur l’accès aux eaux britanniques.

Le président français a averti que l’accord devait protéger les intérêts à long terme de la France. M. de Croo a fait une analogie avec le football, affirmant que les négociations commerciales étaient dans le temps additionnel et qu’il était important que les Britanniques ne choisissent pas de vainqueur de dernière minute.

M. Barnier a reçu le message haut et fort, malgré sa préférence pour la marche en montagne et les sports olympiques d’hiver comme le skeleton.

Une réunion pour rassurer les États membres nerveux a été convoquée pour la matinée. Tôt mercredi, avant la reprise des négociations sur le Brexit, il s’est adressé aux 27 ambassadeurs auprès de l’UE des États membres restants par vidéoconférence.

Pour la première fois, M. Barnier subissait une réelle pression de la part des gouvernements européens, qualifiés de « nerveux ». Un diplomate de l’UE a déclaré: « Si son intention était de rassurer les ambassadeurs, il n’a pas réussi. Tout ce qu’il rapportera à Bruxelles sera examiné de très près ».

C’est une bizarrerie du Brexit que la Commission européenne ait souvent été plus douce envers la Grande-Bretagne que les gouvernements de l’UE.

La France a déclaré à M. Barnier qu’un mauvais accord commercial était pire que pas d’accord et Paris opposerait son veto à l’accord s’il ne correspondait pas aux attentes en matière de pêche ou de loi sur les subventions. Forcé dans une défense rare de sa stratégie de négociation, M. Barnier a déclaré plus tard aux députés qu’il avait forcé les revendications britanniques de 80% de la valeur des prises dans les eaux britanniques à 60%.

Il pouvait se consoler en sachant qu’il avait un ami en Irlande, qui lui restait reconnaissant d’avoir empêché une frontière dure avec l’accord de retrait. Simon Coveney, le ministre des Affaires étrangères d’un pays qui souffrira gravement de l’absence d’accord, a exhorté M. Macron à soutenir M. Barnier et à abandonner sa menace de veto dans un autre signe d’inquiétude et de désunion.

Mercredi soir, l’équipe britannique était dans un état d’esprit positif. Il y avait un sentiment que l’accord se rapprochait et des propositions de compromis du Royaume-Uni, qui se rapprochaient de la position de l’UE, avaient été déposées.

Dans le numéro 10, Boris Johnson commençait à formuler un plan de match pour le moment où l’accord était conclu. Il conclurait les compromis les plus difficiles avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Sa prochaine décision serait d’appeler M. Macron ce week-end et de demander au président français mercuriel – qui a toujours apprécié le rôle du mauvais flic du Brexit – s’il pouvait soutenir l’accord négocié. Il ne comprenait que trop bien la nécessité politique pour M. Macron, qui doit faire face aux élections de 2022, de se battre pour son pêcheur. Lui aussi avait fait de la pêche un test décisif pour le Brexit.

Mais avec la garantie du président français de ne pas opposer son veto à l’accord, l’accord pourrait progresser vers le sommet des dirigeants de l’UE de jeudi et au-delà jusqu’à la ratification du Parlement européen avant la fin de l’année sans délai.

Le plan avait l’avantage supplémentaire de neutraliser la question potentiellement toxique du projet de loi sur le marché intérieur, qui doit revenir à la Chambre des communes lundi. Bruxelles déteste le projet de loi en raison des clauses de non-accord, supprimées par ses pairs, qui concernent l’Irlande du Nord, l’emportent sur l’accord de retrait et enfreignent le droit international.

M. Barnier avait déjà averti que les clauses, si elles étaient rétablies, précipiteraient une nouvelle crise dans les négociations.

Mais l’UE était sur le point de déclencher sa propre mini-crise. Jeudi après-midi, selon des sources britanniques, le bloc a critiqué de nouvelles demandes de garanties de « règles du jeu équitables ».

Vendredi, cela a été suivi par des exigences plus strictes sur la pêche et la menace répétée d’un veto par le ministre français de l’Europe. L’UE insiste sur le fait que ses demandes ne sont pas nouvelles, mais le Royaume-Uni est catégorique sur le fait que ses frustrations sont réelles.

Ce n’était pas ce à quoi s’attendaient les Britanniques. Ils avaient espéré trouver une proposition où, enfin, les lignes rouges des deux côtés pourraient se chevaucher. Au lieu de cela, les guerres de briefing ont repris.

Lord Frost, le négociateur en chef du Royaume-Uni, s’est peut-être permis un sourire ironique. Il se souviendrait des avertissements sans fin de Bruxelles concernant l’incapacité de la Chambre des communes à ratifier l’accord de retrait avant que M. Johnson ne prenne le pouvoir et remporte les élections générales de décembre dernier.

Lord Frost, négociateur en chef du Royaume-Uni – Aaron Chown / PA

Il est facile d’être uni lorsque vous appréciez que votre négociateur dise à votre adversaire que les horloges font tic-tac et les cerises sur un gâteau. Mais il est beaucoup plus difficile de faire avancer 27 intérêts concurrents dans une seule direction quand il s’agit de la crise, surtout quand il y a des élections au coin de la rue.

Des responsables au cœur dur ont pu souligner que Bruxelles n’avait à se reprocher qu’après avoir refusé pendant si longtemps de négocier des textes juridiques, une revendication britannique depuis l’été. Au lieu de cela, les négociateurs ont tenté de sauver les progrès qui avaient été si soudainement perdus après l’intervention de la France et des autres Etats membres.

M. Barnier et Lord Frost ont en commun la détermination et la patience, et tous deux ont juré de continuer à négocier jusqu’au dernier moment possible. M. Barnier, qui aime à rappeler aux gens qu’il a voté pour l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE, reviendra samedi à Bruxelles, peut-être avec de nouveaux compromis à examiner par les États membres.

Lundi, et le sommet européen de jeudi, restent des objectifs. M. Johnson s’entretiendra avec Mme von der Leyen samedi et devrait encore parler à M. Macron. Mais les négociations sont en jeu.

L’ironie est qu’au moment même où la Grande-Bretagne a le plus besoin de l’Union européenne pour être unie, elle est la plus divisée dans toute la saga du Brexit.

Si l’accord est conclu, l’attention se portera sur le Conseil européen, où Mme Merkel, la « reine de l’Europe » incontestée, cherchera à protéger son héritage en garantissant un Brexit ordonné lors de son dernier mandat de chancelière.

Mais la plupart des regards seront tournés vers M. Macon, le prétendant résolument pro-UE à son trône avec un goût pour la perturbation, et ce que sera son prochain mouvement.