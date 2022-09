Comment les négationnistes électoraux pourraient aider Trump à annuler les résultats en 2024

Les responsables républicains des États clés ont fait obstacle aux tentatives de l’ancien président Donald Trump d’annuler les résultats des élections de 2020.

Mais cette année, selon un récent rapport du Washington Post, 54 des 87 candidats du GOP qui se présentent à des postes avec pouvoir sur la façon dont les élections sont certifiées sur les champs de bataille présidentiels ont faussement affirmé que les élections de 2020 étaient frauduleuses et ont déclaré qu’ils auraient fait les choses différemment. La prochaine fois qu’un candidat à la présidence demandera de l’aide pour annuler une élection, il pourrait trouver des complices volontaires parmi ces candidats.

Bien qu’il y ait des candidats qui ont colporté les mensonges de l’élection de Trump dans chaque champ de bataille prévu pour 2024, le Wisconsin, la Pennsylvanie et l’Arizona présentent trois scénarios sur la façon dont les mauvais acteurs – en tant que secrétaires d’État ou procureurs généraux d’État, dans les manoirs des gouverneurs ou dans les législatures d’État – pourraient abuser leur pouvoir de certifier des élections pour renverser un résultat avec lequel ils sont personnellement en désaccord. Voici comment ils pourraient le faire :

Wisconsin : Une campagne pour prendre le pouvoir d’une commission électorale bipartite

Comment fonctionne le système électoral du Wisconsin:

Le succès d’un effort pour mettre les élections du Wisconsin entre des mains partisanes nécessiterait la coopération des responsables de haut en bas du scrutin là-bas. En raison des freins et contrepoids que l’État a mis en place, annuler une élection signifierait obtenir l’approbation des gagnants des courses de secrétaire d’État et de gouverneur, ainsi que la domination continue du GOP dans les concours législatifs de l’État.

Ce que fait le GOP :

Les alliés de Trump ciblent la Commission électorale du Wisconsin, qui administre les élections et a le pouvoir d’enquêter et de poursuivre les violations des lois électorales. Il a été créé en 2015 par la législature de l’État contrôlée par les républicains et devait fonctionner de la même manière que la Commission électorale fédérale, avec trois nominations républicaines et trois démocrates.

La commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire important sur la manière dont les élections sont menées et joue un rôle dans la certification des résultats des élections. En 2020, après que les républicains ont demandé des recomptages dans les grands comtés fortement démocrates de Milwaukee et Dane sur la base de fausses allégations de fraude, la commission a voté 5 contre 1 pour certifier la victoire du président Joe Biden.

Les républicains des États ont depuis appelé à la dissolution de la commission, dont les politiques, selon eux à tort, ont conduit à des votes frauduleux qui ont coûté la réélection de Trump.

« Le problème pour les républicains est que la commission électorale du Wisconsin était assez scrupuleuse. Cela n’a pas fait pencher les élections vers les républicains comme ils le pensaient », a déclaré Jay Heck, directeur exécutif du groupe démocratique Common Cause Wisconsin.

La représentante d’État Amy Loudenbeck, candidate républicaine au poste de secrétaire d’État du Wisconsin, fait partie de ces républicains qui cherchent à démanteler la commission et à redonner au bureau du secrétaire d’État le pouvoir de présider les élections de l’État pour la première fois depuis les années 1970. (Avant la commission, il y avait le Government Accountability Board, qui organisait également des élections.)

Si un secrétaire d’État républicain présidait les élections, il pourrait resserrer les règles relatives au vote, des exigences d’identification à qui pourrait voter par correspondance et où il pourrait le déposer – des politiques qui, individuellement, pourraient ne pas entraîner une énorme baisse de voter, mais ensemble, cela équivaut à “la mort par mille coupures”, a déclaré Heck. Et, si le secrétaire d’État assumait le pouvoir actuel de la commission de certifier les résultats des élections, il pourrait également essayer de perturber ce processus.

Les législateurs républicains ont présenté un projet de loi élargissant les pouvoirs du secrétaire d’État plus tôt cette année, mais il n’a pas été débattu avant la fin de la session législative. Les républicains de l’État ont également accéléré un ensemble de projets de loi plus tôt cette année visant à priver la Commission électorale du Wisconsin de son pouvoir et de ses ressources et à la forcer à répondre à la législature de l’État. Tant que les républicains maintiennent leurs grandes majorités dans les deux chambres, comme on s’y attend, les groupes de défense des droits de vote avertissent que ces mesures sont susceptibles de passer.

Cependant, la législature ne devrait pas avoir une majorité à l’épreuve du veto, ce qui rend important de savoir qui devient gouverneur.

Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, qui a soutenu la Commission électorale du Wisconsin, est l’un des gouverneurs sortants les plus vulnérables du pays cette année. Son adversaire du GOP, le magnat de la construction Tim Michels, a fait écho à plusieurs reprises aux mensonges électoraux de Trump et a déclaré qu’il était prêt à décertifier la victoire de Biden en 2020 dans l’État, même s’il n’y a aucun moyen légal de le faire. Le rapport politique de Cook évalue la course comme un tirage au sort.

À quel point cela pourrait devenir mauvais :

Essentiellement, a déclaré Heck, «les républicains tentent d’affaiblir la commission électorale du Wisconsin pour 2024 afin que, lorsque Trump se présentera à nouveau et que le Wisconsin sera à nouveau un État très étroitement divisé, l’appareil électoral serait en mesure de prendre des décisions qui seraient très favorables pour un candidat républicain à la présidentielle.

Pennsylvanie : où le gouverneur peut façonner unilatéralement les élections

Comment fonctionne le système électoral de Pennsylvanie:

La plus grande menace pour les élections de 2024 en Pennsylvanie est le sénateur d’État Doug Mastriano, le candidat républicain approuvé par Trump au poste de gouverneur.

Mastriano est un ardent républicain MAGA qui a transporté des centaines de personnes à Washington, DC, et se trouvait devant le Capitole américain le jour de l’insurrection du 6 janvier 2021. Il a également été une figure clé des efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 en Pennsylvanie. Mastriano a organisé une audience au Sénat de l’État avec l’avocat de Trump Rudy Giuliani, un audit non autorisé des machines à voter qui lui a finalement coûté un poste de président de comité et un plan visant à envoyer de faux électeurs favorables à Trump au Congrès.

S’il est élu, il aurait le pouvoir de nommer le plus haut responsable électoral de Pennsylvanie, le «secrétaire du Commonwealth». Il n’a pas nommé qui il a l’intention de nommer s’il est élu, mais il a indiqué que ce serait une personne qui partage sa philosophie sur les élections.

«En tant que gouverneur, je dois nommer le secrétaire d’État. Et j’ai une personne soucieuse de la réforme du vote qui a parcouru le pays et connaît extrêmement bien la réforme du vote », a déclaré Mastriano à Steve Bannon, ancien stratège en chef de Trump, dans une interview en avril. “Cet individu a accepté d’être mon secrétaire d’État.”

Les élections en Pennsylvanie sont décentralisées, les responsables du comté détenant l’essentiel du pouvoir sur le déroulement des élections. Mais le secrétaire d’État joue toujours un rôle clé, en grande partie en émettant des orientations ; en 2020, par exemple, ils ont donné aux conseils électoraux des comtés des instructions sur la manière d’interpréter une nouvelle loi autorisant le vote par correspondance dans tout l’État.

À quel point cela pourrait devenir mauvais :

Mastriano a indiqué qu’il est intéressé par un secrétaire d’État qui utiliserait ce pouvoir pour restreindre l’accès au vote. Il a notamment proposé que tout le monde se réinscrive dans le but de purger les listes électorales des électeurs décédés et de ceux inscrits à des adresses inexistantes – une action qu’il prétend que le secrétaire d’État pourrait prendre unilatéralement.

Les secrétaires d’État de Pennsylvanie peuvent également choisir de participer à la défense des contestations de la loi électorale. Et ils doivent certifier les machines à voter sélectionnées par chacun des comtés de Pennsylvanie. (Mastriano a suggéré qu’il décertifierait toutes les machines à voter de l’État “d’un trait de plume” via son secrétaire d’État.)

Enfin, ils recueillent les résultats des élections des comtés et les certifient. Personne n’a jamais refusé de les certifier, mais c’est ce que les chiens de garde craignent que le choix de Mastriano au poste de secrétaire d’État ne fasse.

“Si vous refusez de le faire, vous vous retrouveriez dans une situation où il y aurait un litige, mais cela mettrait certainement un frein au processus”, a déclaré Jessica Marsden, avocate de Protect Democracy, une organisation à but non lucratif axée sur la préservation d’élections justes et libres. , a dit.

Les experts pro-démocratie s’inquiètent également de la manière dont Mastriano a montré qu’il pouvait activer les partisans; son implication dans le 6 janvier en particulier a mis les groupes de défense des droits de vote en état d’alerte pour la violence politique.

“Il a la capacité de galvaniser les gens pour qu’ils se présentent en personne et [do] nuire », a déclaré Salewa Ogunmefun, directrice exécutive du groupe de droit de vote Pennsylvania Voice.

Arizona : Un État qui pourrait être complètement dirigé par des négationnistes

Tous les candidats républicains aux trois principaux bureaux de l’État de l’Arizona – le candidat du procureur général de l’État Abraham Hamadeh, le secrétaire d’État nommé Mark Finchem et le candidat au poste de gouverneur Kari Lake – ont fait de l’élection de Trump en 2020 un élément central de leurs campagnes.

Aucun d’entre eux ne dit qu’il aurait certifié les résultats, suggérant qu’ils pourraient contester un résultat défavorable en 2024 s’ils en avaient l’occasion. Lake a même anticipé sa propre victoire en primaire en disant qu’elle contesterait les résultats si elle perdait, car cela aurait indiqué “qu’il y a de la triche en cours”.

Comment fonctionne le système électoral de l’Arizona :

Chacun aurait un rôle à jouer dans le processus de certification des élections en 2024. Chaque comté de l’Arizona doit certifier séparément les résultats de ses élections via le conseil de surveillance du comté ; ces résultats sont ensuite transmis au secrétaire d’État. Le quatrième lundi suivant une élection générale, le secrétaire d’État examine les résultats certifiés des comtés en présence du gouverneur et du procureur général de l’État.

On ne sait pas quelles pourraient être les implications juridiques si le gouverneur ou le procureur général ne se présentait pas à cette étape, et cela pourrait présenter une opportunité potentielle pour Lake ou Hamadeh de retarder ou de saper la certification, a déclaré Marsden.

Le secrétaire d’État est alors censé certifier formellement le résultat, et le gouverneur a une responsabilité supplémentaire de signer le certificat de vérification qui nomme la liste des électeurs et de l’envoyer au Congrès. Le gouverneur pourrait théoriquement refuser de signer le certificat ou signer un certificat avec une liste d’électeurs qui ne correspond pas au vote populaire.

À quel point cela pourrait devenir mauvais :

S’il est élu, Finchem aurait également un certain contrôle sur les règles de base du déroulement de l’élection. Entre autres propositions, il veut éliminer complètement le vote anticipé.

“Cela priverait certainement de nombreux électeurs de leurs droits et pourrait également causer beaucoup de chaos dans un système électoral qui repose depuis des années sur un nombre important de personnes votant plus tôt”, a déclaré Marsden. Et Finchem a, en tant que législateur de l’État, soutenu une législation qui permettrait à la législature de l’État contrôlée par le GOP d’annuler les résultats d’une future élection présidentielle, lui permettant d’attribuer à la place des délégués au candidat choisi.

Si Hamadeh, Finchem et Lake essayaient d’exploiter leurs bureaux pour annuler les résultats des élections, Marsden a déclaré: “Il y aurait certainement des litiges qui suivraient … Mais je pense que cela augmenterait certainement le risque d’une crise électorale majeure.”

Même s’ils ne réussissent pas à avoir un impact significatif sur les résultats, ils pourraient encore nuire considérablement à la confiance des électeurs. Les responsables de l’État “ont des mégaphones vraiment cruciaux pour renforcer ou jeter le doute sur les résultats des élections”, a déclaré Marsden.