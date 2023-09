Comment les navires bombardés à Pearl Harbor pourraient aider les scientifiques à comprendre le changement climatique | Actualités climatiques

Les navires bombardés à Pearl Harbor il y a plus de 80 ans ont fourni des données météorologiques qui pourraient aider à comprendre le changement climatique.

Journaux de bord des navires américains ciblé par les Japonais le 7 décembre 1941 se sont révélés être un trésor pour les scientifiques d’aujourd’hui.

De nombreux bateaux endommagés ont repris du service après l’attaque surprise, qui a conduit les Américains à entrer dans la Seconde Guerre mondiale, et ont continué à collecter des données, notamment sur la température de la surface de la mer et la vitesse du vent.

« La guerre était partout autour d’eux, mais ils faisaient toujours leur travail avec un tel professionnalisme », a déclaré le chercheur Praveen Teleti, un scientifique qui a mené de nouvelles recherches sur les informations recueillies par les équipages.

Parmi les navires figuraient l’USS Pennsylvania, qui a perdu neuf militaires dans le bombardement, et l’USS Tennessee, qui en a perdu cinq.

Tous deux ont repris du service malgré des coups directs.

Leur engagement continu dans la collecte de données météorologiques a été essentiel, car dans l’ensemble, les observations ont été considérablement réduites pendant la guerre en raison de la perturbation des routes commerciales.

Le projet du Dr Teleti englobe les enregistrements de 19 navires, couvrant plus de trois millions d’observations individuelles.

Les volontaires ont transcrit quelque 28 000 images de journaux de bord, contribuant ainsi à dresser un tableau du climat dans le Pacifique entre 1941 et 1945.

Image:

Un journal de bord de l’USS Pennsylvania, enregistré le 22 décembre 1941. Photo : Université de Reading





« Une période de bouleversements considérables »

Les observations survivantes suggèrent que davantage de données étaient collectées pendant la journée alors que la guerre faisait rage, afin que les équipages réduisaient leur exposition aux navires ennemis.

On pense que de tels changements auraient pu entraîner des températures légèrement plus élevées, ce qui signifie que les livres d’histoire d’aujourd’hui montrent une période de chaleur anormale.

Le Dr Teleti, de l’Université de Reading, a déclaré que les données aideraient les scientifiques à « comprendre comment le climat mondial se comportait à une époque de bouleversements considérables ».

« Le plus grand respect doit être adressé aux courageux militaires qui ont enregistré ces données », a-t-il ajouté.

Les résultats ont été publiés dans le Geoscience Data Journal.