Comment les nations pétro-nationales abordent la transition vers le zéro net et l’avenir du pétrole

Alors que le monde s’efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’adopter des sources d’énergie à faibles émissions de carbone, de nombreux pays producteurs de pétrole, comme le Canada, sont aux prises avec le même équilibre. D’une part, ils s’efforcent d’atteindre les objectifs climatiques, tout en tenant compte des considérations financières, économiques et politiques.

Compte tenu de l’extraordinaire saison des incendies de forêt au Canada, associée à des vagues de chaleur et des températures records dans le monde entier, certains pays sont motivés à agir plus rapidement pour réduire leurs émissions.

Cependant, d’autres hésitent, car l’invasion russe de l’Ukraine a provoqué des bouleversements dans les systèmes énergétiques du monde entier et a mis davantage l’accent sur la nécessité de la sécurité énergétique, tout en maîtrisant les prix des services publics.

Partout dans le monde, les pays producteurs de pétrole adoptent différentes approches du problème, ce qui met en évidence que la transition énergétique se produira à une vitesse et à une échelle différentes d’un pays à l’autre, chacun étant confronté à des défis financiers et à des points de vue contrastés sur l’avenir.

« Les pays ont des points de départ et des niveaux de responsabilité et de capacités différents. Par conséquent, ils ont adopté différents calendriers pour leurs engagements à zéro émission nette », a déclaré l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport publié mardi.

La Finlande veut atteindre zéro émission nette d’ici 2035, tandis que la Chine et l’Arabie saoudite ont un objectif de 2050. D’autres pays, comme le Koweït et le Qatar, n’ont pas d’objectif du tout.

Toutes ces priorités concurrentes des pays producteurs de pétrole ont été exposées à Calgary la semaine dernière lors du Congrès mondial du pétrole, une conférence sur le pétrole et le gaz où de nombreux dirigeants de l’industrie et du gouvernement ont partagé leur vision de la transition énergétique.

Des délégués d’Arabie Saoudite discutent devant une image des Rocheuses canadiennes lors du Congrès mondial du pétrole à Calgary, le lundi 18 septembre. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Politiques et subventions géantes

Au Canada, le gouvernement fédéral a mis en place des objectifs climatiques et a plusieurs initiatives visant à réduire les émissions provenant du chauffage et de la climatisation des bâtiments et du secteur des transports, entre autres.

Ottawa prévoit de dévoiler un plafond d’émissions pour le secteur pétrolier plus tard cette année, tout en finançant des technologies propres dans l’industrie et en subventionnant le développement d’installations de captage et de stockage du carbone.

Aux États-Unis, la production pétrolière est en hausse, mais une renaissance des énergies propres pourrait se profiler à l’horizon après l’adoption de l’Inflation Reduction Act (IRA), un projet de loi de dépenses massif visant à réduire les émissions et à promouvoir les sources d’énergie à faibles émissions de carbone.

« Nous sommes à un point critique de la transition énergétique », a déclaré Caroline Narich, directrice générale basée aux États-Unis et spécialisée dans la transition énergétique chez Accenture, une société de technologie et de conseil.

« Dans certains endroits, nous assistons à des mesures sans précédent, avec une série d’engagements et des niveaux phénoménaux de soutien politique et financier mis à disposition pour la première fois. »

Alors qu’il était sur scène au Congrès mondial du pétrole, Narich a souligné l’IRA et d’autres programmes gouvernementaux fournissant « plus de 450 milliards de dollars disponibles en prêts, subventions et crédits d’impôt pour soutenir les efforts de décarbonation ».

ÉCOUTER | Comment le gouvernement peut faciliter la transition vers les énergies renouvelables : Tous les points ouest8h05Que peut faire le gouvernement pour faciliter la transition vers les énergies renouvelables ? Keith Hirsche est un ancien travailleur du secteur pétrolier et gazier qui a travaillé en Alberta et en Europe. Il vit maintenant à Duncan et dirige une entreprise en Alberta appelée RenuWell Energy Solutions, qui convertit les puits de pétrole abandonnés en parcs solaires. Il s’est entretenu avec Jason D’Souza au sujet du 24e Congrès mondial du pétrole qui aura lieu à Calgary cette semaine.

Considérations en espèces

La taille de l’IRA est supérieure à l’économie totale de certains pays du monde, notamment le Ghana, qui a un historique de difficultés financières même après être devenu un pays producteur de pétrole en 2010.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest vient de signer un nouveau programme de sauvetage avec le Fonds monétaire international d’une valeur de 3 milliards de dollars américains, destiné à aider à soulager la situation financière du pays. grave malheurs financiers.

Le pays s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions nationales d’ici 2030 et a signé à la fois l’Accord de Paris et le Pacte climatique de Glasgow.

En même temps, elle cherche à accroître sa production pétrolière et c’est pourquoi certains de ses responsables étaient à Calgary pour tenter de mobiliser des investissements.

Certaines de ses priorités environnementales incluent une politique de zéro torchage pour les champs pétroliers et l’utilisation d’énergies renouvelables sur les plates-formes offshore au lieu du gaz naturel pour la production d’électricité à l’avenir.

« Le Ghana voit un signe clair de ce que nous devons faire pour rejoindre le reste du monde dans ce scénario de transition énergétique dans lequel nous nous trouvons », a déclaré Egbert Faibille, directeur général de la Commission pétrolière du Ghana, dans une interview.

« Je dirai aux investisseurs qui veulent se tourner vers le Ghana que s’il y a un pays d’Afrique de l’Ouest prêt à faire face à ce problème de transition énergétique, c’est bien le Ghana. »

Egbert Faibille, directeur général de la Commission pétrolière du Ghana, prend la parole au Congrès mondial du pétrole à Calgary. (Kyle Bakx/CBC)

Plus tôt ce mois-ci, l’AIE fait la une des journaux partout dans le monde en suggérant que la demande maximale de combustibles fossiles se produira au cours de cette décennie et que, même si les délais varient, le pétrole, le gaz et le charbon sont tous en voie de disparition.

Les dirigeants de l’Arabie Saoudite et de certains autres pays ont a rejeté la projection soulignant à quel point la soif mondiale de pétrole ne cesse d’augmenter d’année en année.

Même si les prévisions peuvent varier, la notion de pic de demande pétrolière et les inquiétudes liées au changement climatique incitent certains pays producteurs de pétrole à chercher à en tirer profit avant que la fortune du secteur ne commence à se détériorer.

La Guyane possède l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, car son secteur pétrolier a prospéré grâce à des niveaux extraordinaires d’investissements étrangers et à plusieurs nouvelles découvertes de réserves de pétrole.

Le petit pays d’Amérique du Sud, frontalier du Venezuela, accélère sa production pétrolière alors que le monde commence à se tourner vers des formes d’énergie plus propres, laissant le président Irfaan Ali remarque par le passé, comment « le temps ne joue pas en notre faveur » lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de la nouvelle richesse pétrolière du Guyana.

Une femme pose pour des photos à Georgetown, en Guyane, le 12 avril 2023. Le Guyana, qui a l’un des taux d’émigration les plus élevés au monde avec plus de 55 % de la population vivant à l’étranger, revendique désormais l’une des plus grandes parts de pétrole par habitant au monde. et devrait avoir l’une des économies les plus dynamiques au monde, selon un rapport de la Banque mondiale. (Matias Delacroix/Associated Press)

Action climatique

Il n’existe pas de feuille de route spécifique sur la manière dont les compagnies pétrolières et les pays producteurs de pétrole devraient réduire leurs émissions, même si les défenseurs de l’environnement se concentrent souvent sur le niveau de rapidité et d’échelle nécessaire pour réduire les impacts du changement climatique.

Dans ses dernières recherches, l’AIE montre une diminution des émissions mondiales dans les années à venir, mais prévient que cette baisse est loin d’être suffisamment forte pour mettre le monde sur la voie d’une limitation de l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux pré-industrialisés, ce qui est considéré comme important pour éviter une catastrophe climatique.

« Des progrès considérables ont été réalisés dans le déploiement de technologies d’énergie propre et dans la réduction de leur coût, ce qui modifie les perspectives d’émissions du secteur énergétique », a déclaré l’AIE dans son dernier rapport. « Même si cela reste encore loin de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de température de l’Accord de Paris. »

La transition énergétique doit également être durable, afin que les entreprises et les gouvernements n’abandonnent pas lorsque les choses se compliquent, a déclaré Jon Elkind, chercheur au Center on Global Energy Policy de l’Université Columbia.

« La durabilité signifie la capacité de la société à maintenir progressivement son objectif de décarbonation au fil du temps, à travers les cycles économiques et les guerres, comme celle que nous avons vue avec l’invasion russe de l’Ukraine. [and] à travers les pandémies », a-t-il déclaré sur scène à Calgary la semaine dernière.

« Nous avons besoin de cette durabilité », a déclaré Elkind.

Le secteur pétrolier est la plus grande source d’émissions au Canada et la modélisation du gouvernement fédéral montre que le secteur doit faire des progrès significatifs en moins d’une décennie pour aider le pays à atteindre son objectif de 2030. (Kyle Bakx/CBC)

Se préparer à une vie sans pétrole

Alors que certains pays se montrent agressifs en extrayant davantage de pétrole, d’autres envisagent de vivre sans pétrole.

Bahreïn, une île du Moyen-Orient, produit du pétrole et du gaz naturel depuis près d’un siècle et est l’un des pays les plus émetteurs d’émissions au monde.

Le pays a à peu près la taille géographique de Calgary, mais abrite plusieurs grandes installations industrielles – dont une immense raffinerie, une centrale électrique au gaz naturel, une fonderie d’aluminium et une usine de production de fer – le tout dans une empreinte géographique relativement petite. Bahreïn espère seulement atteindre zéro émission nette d’ici 2060.

Mark Thomas, président-directeur général du groupe Bapco Energies de Bahreïn, s’exprime sur scène lors d’une table ronde au Congrès mondial du pétrole à Calgary. (Kyle Bakx/CBC)

« Bahreïn est aujourd’hui confronté à des défis uniques qui nécessitent un saut de transformation. Nos ressources naturelles nationales s’épuisent, exaspérées par la hausse des coûts d’extraction », a déclaré Mark Thomas, un Canadien qui supervise Bapco Energies, la compagnie pétrolière nationale de Bahreïn.

« Le retour économique [of oil and gas] a été fabuleux, mais cela a eu un coût du point de vue du carbone », a-t-il déclaré à l’assistance au Congrès mondial du pétrole.

Il n’y a pas beaucoup de terrains disponibles à Bahreïn pour des projets d’énergies renouvelables à grande échelle, a déclaré Thomas, donc le pays essaie de réduire les émissions en promouvant des politiques d’efficacité énergétique, entre autres mesures, notamment en essayant de repenser son économie globale.

« L’avenir de Bahreïn n’est pas un pays à haute intensité énergétique. Il migrera vers d’autres investissements à plus faible intensité carbone », a-t-il déclaré, citant le secteur technologique comme exemple.

REGARDER | Cette communauté manitobaine voit un avenir sans pétrole : Virden, au Manitoba, envisage un avenir post-pétrolier La production pétrolière autour de la communauté de Virden, dans le sud-ouest du Manitoba, reste stable, et même si la diversification de l’économie en dehors des combustibles fossiles sera essentielle pour la région à l’avenir, ce n’est pas une préoccupation immédiate pour certains dirigeants locaux.

Parvenir à une énergie sûre, propre et abordable dans tous les secteurs au cours de la prochaine décennie constituera un défi pour le pays, a-t-il déclaré.

Compte tenu de la taille relativement petite de Bahreïn, ses émissions totales ne feront pas beaucoup de différence dans le changement climatique dans le monde, a déclaré Thomas, mais le pays a pris un engagement climatique et souhaite donc atteindre cet objectif, quelle que soit sa taille.