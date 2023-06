Comment les nationalités des managers de Premier League ont changé au fil du temps

Malgré tout son bon travail la saison dernière, Gary O’Neil a été limogé lundi de ses fonctions de direction à Bournemouth. A sa place est arrivé la figure d’entraîneur très admirée d’Andoni Iraola.

Avec ce seul mouvement, l’Espagne peut désormais se vanter d’avoir le plus grand nombre de managers de tous les pays de la Premier League. Du moins, ils le peuvent pour l’instant. Qui sait quand le prochain sera saccagé, poché, brouillé ou frit ?

Il s’agissait peut-être d’un changement solitaire, mais la montée en puissance de l’Espagne et la diversité croissante du pool de direction de l’élite anglaise sont des tendances croissantes depuis un certain temps.

Il y a eu un manager espagnol à un moment donné de chaque saison de Premier League depuis 2004-05. La tendance a commencé avec la nomination de Rafael Benitez à Liverpool avant cette campagne et a atteint sept noms la saison dernière.

Il est peu probable que Ruben Selles, le patron par intérim de Southampton relégué, ni Javi Gracia, qui a dirigé Leeds pendant seulement quelques mois, soient de retour à la tête de la Premier League de si tôt. De même, les règnes espagnols malheureux incluent l’année de Juande Ramos à Tottenham Hotspur, les 123 jours de Pepe Mel à West Bromwich Albion, ainsi que Xisco Munoz devenant une autre statistique de gestion pour Watford.

Benitez était le début, mais lorsque Pep Guardiola, Mikel Arteta et Unai Emery sont tous en train de superviser des changements aussi importants à Manchester City, Arsenal et Aston Villa respectivement – ​​bien que sur des délais et des niveaux de réalisation différents – vous pouvez comprendre pourquoi la tendance est là et pourquoi il continue de croître.

La saison 2004-05 qui a introduit Benitez s’est avérée une campagne historique, la Premier League accueillant pour la première fois des managers de 10 pays ou plus.

Cela comprenait également le premier entraîneur portugais, avec l’arrivée de Jose Mourinho à Chelsea. Il est l’un des six à opérer dans l’histoire de la Premier League ; le plus récent étant le patron de Fulham, Marco Silva. Martin Jol a apporté la saveur néerlandaise aux Spurs cette saison-là, tandis que la Croatie était représentée pour la première fois par le passage temporaire de Velimir Zajec en charge de Portsmouth.

Tout cela était très éloigné de la Premier League qui a débuté en 1992-93. En 1995-1996, la ligue comptait encore des managers qui ne représentaient que trois pays : l’Angleterre, l’Écosse et la République d’Irlande.

Comparez cela à la saison dernière, qui a vu les capacités d’entraînement de 14 pays différents : l’Autriche, le Danemark, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Irlande du Nord, le Portugal, la République d’Irlande, l’Écosse, l’Espagne, les États-Unis et le Pays de Galles.

Seuls 2014-15 (16) et 2018-19 (15) en ont vu un plus grand nombre.

Vous pouvez également ajouter un nouveau pays à la liste pour la saison prochaine: Ange Postecoglou deviendra le premier Australien à diriger en Premier League alors qu’il prend en charge son premier match de championnat compétitif aux Spurs.

Et un court passage dans le nord de Londres représente un homme qui a contribué à changer le paysage managérial de la Premier League.

Arsène Wenger a brisé ce bassin géographiquement limité de managers avec son arrivée à Arsenal lors de la campagne 1996-97. Il représentera ensuite les entraîneurs français dans l’élite anglaise pendant 12 ans.

Sept Français ont suivi Wenger en Premier League, dont Gérard Houllier qui a dirigé Liverpool et Aston Villa. Aucun ne s’est avéré aussi réussi, cependant.

Le seul représentant français la saison dernière était Patrick Vieira, qui a été limogé par Crystal Palace en mars. La Premier League devrait être sans entraîneur français pour la troisième saison de six depuis que Wenger a quitté Arsenal.

Donc, avec l’Espagne en tête de la Premier League, qu’en est-il du talent de l’entraîneur-chef de l’Angleterre ?

Malgré toute la mondialisation de l’élite anglaise, il reste une facette importante du jeu national d’avoir une scène d’entraîneurs en bonne santé.

Il est à noter que la saison prochaine devrait commencer avec des Anglais représentant 20% des postes de direction de la Premier League (sur la base de Crystal Palace confirmant Roy Hodgson comme leur manager permanent), le pourcentage le plus bas du pays d’origine depuis 1992.

La campagne 2022-23 a en fait vu le plus grand nombre de managers utilisés dans une saison de Premier League : 39. Neuf ont pu voir toute la campagne de 38 matchs de la ligue. Eddie Howe de Newcastle était le seul Anglais à le faire. Le mandat des managers anglais la saison dernière a été en moyenne de 13 matchs.

Et puis il y a l’Ecosse. Le patron de West Ham, David Moyes, était leur seul représentant de la direction la saison dernière, préservant une seule saison de Premier League sans qu’un manager écossais ne s’occupe de ses affaires.

Ce n’est peut-être pas si surprenant si l’on considère les 1 500 matchs de Sir Alex Ferguson alors que le manager de Manchester United l’a emmené de la création de la Premier League à mai 2013.

La seule saison sans manager écossais ? Eh bien, ce serait une bonne question de quiz *. Ce fut certainement une saison amusante, sans doute la plus élégante de l’histoire de la Premier League avec l’Autriche, le Chili, l’Argentine, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Serbie et les États-Unis tous représentés à un moment donné.

Peut-être qu’avec l’intérêt espagnol croissant de la Premier League et l’expansion des tentacules d’entraîneurs, la saison prochaine donnera à cette campagne une course pour son argent.

* Si vous la traitiez effectivement comme une question de quiz, nous sommes heureux de vous dire que la réponse était 2018-19.

(Photos du haut : Getty Images)