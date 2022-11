Comment les mythes de Covid se propagent sur les plateformes de médias sociaux d’extrême droite

M. Watt, un auteur-compositeur et musicien passionné qui aimait le plein air et avait pris sa retraite d’une entreprise énergétique de l’Ohio, est décédé le 7 janvier. Il avait 64 ans. Sa femme et ses deux filles ont encore du mal à comprendre ce qui l’a conduit à un site comme Gab, que sa veuve, Victoria Stefan Watt, blâme pour ce qu’elle a appelé sa “mort insensée”.

“À deux reprises, j’ai toussé si fort que le larynx a eu des spasmes et a fermé mes voies respiratoires”, a-t-il écrit dans un article sur Gab quelques jours avant Noël l’année dernière. « Effrayant, oui, mais se détendre au lieu de paniquer a permis aux voies respiratoires de s’ouvrir en 15 à 20 secondes. J’ai pris une deuxième dose d’ivermectine, ainsi que de l’ibuprofène pour la fièvre et mon régime habituel de vitamines. Repos, fluides et prière.

Son père, a-t-elle appris, avait une vie cachée et virtuelle sur Gab, une plate-forme de médias sociaux d’extrême droite qui fait le trafic de désinformation sur Covid. Et il y avait aussi une autre surprise: alors qu’il combattait le coronavirus, il a dit à ses partisans qu’il prenait de l’ivermectine, un médicament utilisé pour traiter les infections parasitaires qui, selon les experts, n’a aucun avantage – et en fait peut-être dangereux — pour les patients atteints du Covid-19.

WASHINGTON – Peu de temps après la mort de Randy Watt de Covid-19, sa fille Danielle s’est assise devant son ordinateur, cherchant des indices sur les raisons pour lesquelles l’homme intelligent et réfléchi qu’elle connaissait avait refusé de se faire vacciner. Elle a ouvert Google, tapé un nom d’écran qu’il avait utilisé dans le passé et a découvert un secret qui l’a stupéfaite.

“Il y a eu un tel accent incroyable sur le développement rapide de vaccins”, a déclaré Tara Kirk Sell, chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security, ajoutant: “Mais de mon point de vue, il y a une pièce manquante là-bas – une pièce manquante sur le comportement social . Vous pouvez distribuer un vaccin aux gens en 100 jours mais ils pensent que c’est du poison ? Tu as toujours un gros problème.

“Les personnes qui ont des informations correctes, qui prennent la science au sérieux, qui n’ont pas de théories étranges et échappatoires sur les choses mais qui fondent ce qu’elles disent sur des preuves et des données, doivent s’exprimer davantage”, a déclaré le Dr Fauci, ” parce que l’autre côté qui ne cesse de diffuser de la désinformation et de la désinformation semble être infatigable dans cet effort.

Mais la lutte contre la désinformation est devenue politique en soi – et a amené l’administration Biden devant les tribunaux, combattant les procureurs généraux de Louisiane et du Missouri, tous deux républicains, qui ont l’a accusé de supprimer la liberté d’expression sur des sujets comme le Covid-19 et les élections en travaillant avec des géants des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Le Dr Fauci sera déposé dans cette affaire mercredi. Lundi, une cour d’appel fédérale, du côté du ministère de la Justice, suspendre l’ordonnance d’un tribunal inférieur obligeant le Dr Vivek H. Murthy, le chirurgien général, et deux autres responsables de l’administration à siéger pour leurs propres dépositions.

Il ne sera pas si facile pour le gouvernement de faire équipe avec des sites marginaux plus petits comme Gab, une plaque tournante pour les suprémacistes blancs et les théories du complot en ligne dont le fondateur, Andrew Torba, affirme que « le nationalisme chrétien sans vergogne est ce qui sauvera les États-Unis d’Amérique. ” Le site, qui a gagné des millions de nouveaux utilisateurs après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, regorge de messages faisant la promotion de remèdes Covid-19 non prouvés, y compris l’ivermectine. Il a également affiché des annonces proposant de l’ivermectine à vendre.

Dans un e-mail au New York Times, M. Torba a déclaré que Gab n’était “pas en mesure, en tant que fournisseur de plate-forme neutre, de” vérifier les faits “de nos utilisateurs ou d’évaluer la véracité ou la fausseté de toute information publiée sur le site”. Il a également critiqué le Times et a terminé son message par une instruction : “Veuillez vous repentir et accepter Jésus-Christ comme votre seigneur et sauveur.”

Il est difficile, voire impossible, de quantifier le bilan précis que la désinformation de Covid a fait peser sur la société américaine, mais les universitaires essaient. Dans un rapport publié l’année dernière, le Dr Sell et ses collègues ont estimé que 5 à 30 % des Américains non vaccinés étaient influencés par les mensonges de Covid. À l’Université George Washington, Sarah Wagner, une anthropologue sociale qui étudie la mort et le deuil, a un bourse de trois ans de la National Science Foundation pour étudier les effets de la désinformation sur Covid.