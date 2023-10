Comment les mystères des OVNIS seront résolus par les lanceurs d’alerte du Pentagone, les experts de la Nasa et l’IA – et pourraient PROUVER l’existence d’extraterrestres

Les MYSTÈRES de la vie extraterrestre et des ovnis pourraient enfin être résolus avec l’aide des lanceurs d’alerte du Pentagone et des spécialistes de l’espace – et modifier notre perception du monde tel que nous le connaissons.

Les objets étranges et les extraterrestres ont toujours été associés aux théoriciens du complot, mais ils sont désormais sous le microscope des responsables gouvernementaux car ils sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale.

Une vidéo déclassifiée prise par des pilotes de l’US Navy montre des interactions avec des « phénomènes aériens non identifiés » Crédit : AFP

D’étranges images d’OVNI déclassifiées montrent un mystérieux orbe métallique planant au-dessus du sol Crédit : Département américain de la Défense

La photo montre une mystérieuse traînée dans le ciel en Espagne Crédit : Flash info

La recherche de vie extraterrestre se poursuit depuis des décennies et n’a toujours pas donné de résultats viables.

Mais après que le Congrès américain a entendu les témoignages de lanceurs d’alerte et de pilotes militaires faisant état d’objets mystérieux se déplaçant de manière bizarre, le gouvernement a commencé à prendre la question plus au sérieux.

L’un des lanceurs d’alerte, l’ancien officier du renseignement David Grusch, a laissé tout le monde sous le choc avec ses affirmations explosives selon lesquelles les États-Unis avaient récupéré des ovnis « non humains » et tenté de les procéder à une ingénierie inverse.

Un autre lanceur d’alerte, l’ancien pilote de chasse de l’US Navy David Fravor, a raconté comment il avait été témoin de l’OVNI « Tic Tac » lors d’une mission d’entraînement dans l’océan Pacifique en 2004.

Le bureau du Pentagone enquêtant sur des centaines de rapports d’OVNIS a déclaré que près de la moitié des observations sont étranges et nécessitent une enquête.

L’expert en ovnis Nick Pope – qui dirigeait le programme de recherche sur les ovnis du gouvernement britannique – a souligné l’importance de la dénonciation des dénonciateurs.

Et il a expliqué comment trouver des réponses en assemblant les « pièces du puzzle ».

Commentant les affirmations de Grusch, il a déclaré : « Il mentionne de nombreux termes tels que les intelligences non humaines et les produits biologiques, il y a beaucoup à digérer là-dedans, mais l’ampleur de tout cela, si cela s’avère vrai, est telle que le Congrès et d’autres le feront. il faut traiter ça sérieusement.

« J’ai entendu ces derniers jours que de plus en plus de lanceurs d’alerte étaient en train de se manifester. Il ne s’agit donc pas seulement d’une personne qui fait une réclamation, il semble que ce soit comme si les pièces d’un puzzle s’assemblaient, et c’est vraiment bizarre. »

La NASA a publié le mois dernier un rapport révolutionnaire sur les ovnis alors qu’elle s’efforce d’améliorer le suivi et d’utiliser l’intelligence artificielle pour faciliter la recherche de vie extraterrestre.

Les images partagées par le Pentagone créent plus de questions qu’elles n’en répondent – ​​mais indiquent également qu’il pourrait y avoir un éventuel problème de sécurité.

« Le scénario cauchemardesque est qu’il pourrait s’agir d’une technologie aérospatiale adverse opérant dans notre espace aérien en toute impunité parce que les gens disent que ce sont des ovnis et que nous l’ignorons », a déclaré Pope.

« Et si ces choses étaient des sondes chinoises rassemblant des renseignements comme nous l’avons vu avec le ballon espion, et qu’ils s’en sortent sans problème depuis des années parce que les gens ont cette vision étroite des PAN et jettent donc le bébé avec l’eau du bain. « .

Les experts ont souligné l’importance d’examiner ces observations – non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi pour notre propre compréhension de l’univers et de son avenir.

Le Dr Avi Loeb, professeur de sciences à l’Université Harvard, a expliqué comment la découverte potentielle d’une autre forme de vie à travers la galaxie pourrait complètement « changer le sens de notre existence ».

« La stigmatisation doit être supprimée car apparemment, les objets qui ne sont pas identifiés pourraient constituer un risque pour la sécurité nationale », a-t-il déclaré au Sun.

« Il est donc important que nous enquêtions sur chacun d’eux et que nous vérifiions que ces objets ne sont pas utilisés à des fins d’espionnage.

« D’un point de vue scientifique, il suffit d’en avoir un sur un million qui ne vient pas de cette Terre, pas un objet vivant comme un oiseau ou un objet fabriqué par l’homme comme un drone ou un avion mais quelque chose qui est technologiquement fabriqué par une autre civilisation. .

« Dans ce cas, cela aurait un impact énorme sur l’avenir de l’humanité et la compréhension de l’espace, car nous ne sommes pas seuls, cela changerait le sens de notre existence et nous inciterait à nous aventurer dans l’espace et à en apprendre davantage sur les nouvelles technologies et sciences que nous avons. n’en sont pas conscients.

« Ces découvertes appartiennent à l’humanité et à la science, et il est temps que les scientifiques reçoivent ces données.

« Si nous découvrons que tout cela vient de cette Terre, qu’il en soit ainsi et nous pourrons passer à autre chose. »

Le Dr Loeb, qui dirige le projet pionnier Galileo dans la recherche d’objets volants, a déclaré que si une autre forme de vie était découverte quelque part dans l’univers, ce serait probablement dans l’IA.

Il a déclaré : « Je pense qu’il est très improbable que des créatures biologiques voyagent à travers l’espace interstellaire car il s’agit d’un environnement dangereux avec des ondes cosmiques traversant les corps des créatures.

« Par exemple, les humains ne peuvent pas survivre sur Mars à moins d’entrer dans des grottes pour se protéger des rayons cosmiques et des variations extrêmes de température entre le jour et la nuit sur Mars.

« Je pense que si jamais un appareil fonctionnel nous rend visite depuis une autre planète, il sera probablement équipé d’une intelligence artificielle et non d’un cerveau comme le nôtre. »

Cela survient après que deux « cadavres d’extraterrestres » aient été présentés lors d’une audience du Congrès sur les ovnis à Mexico, déclenchant de folles théories du complot.

Le passionné d’OVNI Jaime Maussan a témoigné sous serment et affirmé que les figures momifiées ne font pas partie de « notre évolution terrestre » et sont encore inconnues.

Le Pentagone a publié des vidéos prises par des pilotes de l’US Navy montrant des rencontres en vol avec ce qui semble être des OVNI. Crédit : AFP

Le lanceur d’alerte David Charles Grusch a affirmé que les États-Unis possédaient une épave d’OVNI Crédit : LE DÉBRIEF

Le commandant américain David Fravor a rapporté avoir vu un OVNI en forme de « Tic Tac » au large des côtes de la Californie du Sud en 2004. Crédit : ABC

Pope a qualifié la découverte de « bizarre et surréaliste » et a déclaré qu’il était plus probable qu’il s’agisse d’enfants momifiés ou d’un canular ou d’un mélange d’os humains et d’animaux, avec un peu de modélisme en plus ».

Il a appelé à la transparence dans les enquêtes sur les ovnis car il spécule qu’il pourrait déjà y avoir une découverte choquante qui est peut-être gardée secrète.

Il a ajouté : « Je pense que la raison de ce secret de l’UAP est l’acquisition de technologie, le pays qui met la main sur cette technologie en premier pourrait l’utiliser comme arme.

« Si cela a été gardé secret pendant de nombreuses années comme on le prétend, même si vous ne divulguez pas la technologie, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas dire ‘nous ne sommes pas seuls, mais nous ne pouvons pas la divulguer pour des raisons de sécurité nationale et pour empêcher d’aider un adversaire, mais ils ne le font pas.

« Est-ce parce qu’il y a quelque chose dans cette affaire qui a un côté vraiment sombre qui empêche les gouvernements de partager cela, est-ce que cela pourrait être quelque chose de si grave qu’il brise la religion mondiale et nous amène à remettre en question notre place dans l’univers ? »

Cela survient après qu’une scientifique de la NASA a révélé qu’elle était absolument certaine qu’il existe une vie extraterrestre.

Le Dr Michelle Thaller a déclaré au Sun : « Je pense vraiment que nous trouverons de la vie sur une autre planète.

« Je pense que dans notre propre système solaire, nous en sommes assez proches, mais encore une fois, nous n’avons pas cette chose à 100 %.

« Sur Mars, nous voyons une chimie qui, sur Terre, si elle était ici, serait due à la vie.

« Mais la question est : dans quelle mesure comprenons-nous Mars et sommes-nous dupes de quelque chose ? »

Cependant, le Dr Thaller pense que la vie pourrait être beaucoup plus proche de chez soi que cela.

« Nous voyons des signes possibles de vie dans l’atmosphère de Vénus », a-t-elle déclaré.

« Peut-être sous la glace des lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Le système solaire pourrait faire équipe avec une vie simple, une vie microbienne.

« Nous devons simplement avoir cette certitude à 100 pour cent pour dire que nous l’avons trouvé et nous ne l’avons pas encore. »

L’expert en ovnis Nick Pope a exhorté les lanceurs d’alerte à se manifester