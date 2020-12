Kalamesque est un groupe composé de musiciens jordaniens, et ils adaptent la musique pop occidentale en chansons arabes classiques.

Ayyoub Tam est membre et fondateur du groupe musical. Il parle sept langues et c’est sa passion pour sa langue maternelle, l’arabe, qui l’a inspiré à créer l’organisation.

Malgré quelque 420 millions de locuteurs arabes dans le monde, il pense que l’utilisation de l’arabe classique dans la musique pop est en déclin.

Il espère mettre en valeur la langue de son groupe et restaurer la foi des jeunes en arabe.

«Ce qui rend la langue arabe importante dans l’industrie de la musique, c’est sa propre musicalité, les rythmes, les rimes, le flow, parfois on a l’impression d’être chantée sans même une mélodie», explique le musicien.

Traduire les hits

Le premier single de Kalamesque, une version traduite de «Crazy in Love» de Beyoncé, est sorti en 2016.

le chanson est devenu viral avec plus de 5,8 millions de vues en novembre sur YouTube.

Tam a continué à travailler avec des musiciens locaux, traduisant et produisant plus de 20 reprises d’artistes tels que les Backstreet Boys et Selena Gomez.

Malgré leur popularité, le financement a été un problème difficile.

«Les deux premières chansons ont été produites par moi et un de mes amis, puis le processus s’est avéré assez coûteux», a déclaré Tam à Euronews.

Mélodies éternelles

Bait al Nai est une autre institution qui tente de sauver la flûte traditionnelle arabe nay, présente dans les œuvres de célèbres chanteurs arabes tels que Uum Kalthoum et Fairuz.

Le groupe a été fondé en 2018 par quatre flûtistes intéressés par l’instrument.

Rabee Zureikat est partenaire de Bait al Nai et elle pense qu’investir dans sa passion de la flûte nay est une question d’héritage culturel.

«Mon intérêt pour cet outil a commencé lorsque j’ai découvert que c’était l’un des instruments les plus anciens et qu’il remonte à l’époque des pharaons il y a 7 000 ans. Et comment c’était un instrument essentiel et considéré comme la «mère de tous les instruments à vent», explique le partenaire.

Le centre accueille également des spectacles, des leçons et des sessions d’artisanat.

Rabee Zureikat est un professeur à la maison de musique qui a fait son propre refus après avoir lutté pour trouver un fournisseur pour l’instrument.

Zureikat cueille maintenant du bambou dans une ferme de l’est de la Jordanie pour aider à fournir l’instrument aux flûtistes avides, comme l’étudiant Heba Ayyadi.

«J’ai commencé à apprendre à Bait al Nai il n’y a pas si longtemps, juste un mois [ago] ou alors. J’ai eu du temps libre et j’ai décidé de le remplir avec quelque chose d’utile », raconte l’étudiant.

«J’étudie pour un doctorat en études islamiques et j’ai pensé qu’apprendre le non m’aiderait à réduire mon stress, et c’est une très bonne décision jusqu’à présent.

VU SUR SOCAIL MEDIA: PASSION

