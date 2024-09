Comment les MTV VMA 2009 ont changé la culture pop pour toujours

Nous n’aurons jamais d’autres MTV Video Music Awards 2009. De la performance révolutionnaire de Lady Gaga sur « Paparazzi » à la tristement célèbre interruption de Taylor Swift par Kanye West, la dernière cérémonie des MTV Awards des années 2000 n’a été qu’un événement emblématique de la culture pop après l’autre, et au cours des 15 années qui ont suivi, MTV n’a pas encore reproduit cette même magie.

Bien sûr, tout C’était différent en 2009. Crépuscule avait rencontré un tel succès que Taylor Lautner s’est vu accorder une place de choix, en présentant un prix aux côtés de Shakira. Les nominés pour le titre de meilleur nouvel artiste étaient un mélange de superstars désormais incontournables (Lady Gaga et Drake), de groupes cultes (3OH!3 et Kid Cudi) et un one-hit-wonder rappeurs blancs (Asher Roth).

Getty Images



La voix de Justin Bieber n’était pas encore tombée. Jennifer Lopez était toujours amoureuse de Marc Anthony. Kanye West marchait toujours bras dessus bras dessous avec Amber Rose (et ni l’un ni l’autre de eux était républicaine). P!nk était juste Il a commencé à faire toute cette routine acrobatique aérienne. Même Perez Hilton était là. (Lors de la cérémonie de remise des prix, il était assis fièrement à côté de sa meilleure amie de l’époque, Lady Gaga.)

Ou bien, considérez simplement que les tâches d’animation ont été gérées par Russell Brand, qui a passé la nuit à faire des blagues dégoûtantes sur combien il était excité par un trou dans le pantalon de Katy Perry, combien il serait excité si Lady Gaga avait, en fait, un pénis, et combien il était toujours excité malgré Megan Fox est un peu « coucou là-haut ». Je suis probablement la plus grande du monde Emmenez-le chez le grec « J’ai l’impression de pouvoir dire tout ce que je veux et de m’en sortir », s’est-il vanté à un moment donné, ce qui résume parfaitement l’époque.

Mais au-delà des détails qui n’ont tout simplement pas bien vieilli, les VMA 2009, rétrospectivement, ressemblent à la fin de quelque chose. C’était la dernière fois qu’une cérémonie de récompenses avait l’impression d’atteindre tous les recoins de la sphère culturelle pop. La dernière fois qu’un événement rempli de célébrités avait l’impression d’être réellement générateur la culture au lieu de simplement y répondre.

Getty Images



Mais tout n’a pas été un moment fort. L’hommage d’ouverture de Madonna au défunt Michael Jackson est passé de touchant à inconfortable, la pop star concluant en faisant honte à la « foule en colère » qui a lancé une « chasse aux sorcières » contre un homme accusé d’abus sexuel. La partie la plus indélébile du duo « Empire State of Mind » de Jay-Z et Alicia Keys a été la décision inexplicablement folle (mais indéniablement hilarante) de Lil Mama de se précipiter sur la scène au milieu de celle-ci. (Je suppose qu’elle est juste vraiment (fier d’être New-Yorkais.)

Getty Images



Et on vous pardonnera d’oublier les performances de groupes comme Muse et Green Day, qui étaient parfaitement bien, même si pas vraiment mémorables. Idem pour la reprise de « We Will Rock You » par Katy Perry avec Joe Perry, même si c’est rafraîchissant de la revisiter à l’ère du « Woman’s World ». devrait il faut cependant se rappeler que c’est Janet Jackson, dont voyage riche en danse à travers les plus grands succès de son frère aîné, elle reste l’une des meilleures performances hommage de tous les temps aux VMA.

Mais même une grande performance, comme celle de Beyoncé par exemple, interprétation féroce de « Single Ladies » – aurait du mal à se faire entendre dans le bruit qui a éclaté autour de Lady Gaga. En fait, la pop star a probablement fait une meilleure performance que quiconque dans cette salle. Comme Taylor Swift (qui, plus tôt dans la soirée, a fait ses débuts aux VMA (avec une interprétation de « You Belong With Me » en direct de la station de métro MTA de la 42e rue), Lady Gaga montait sur la scène des VMA pour la toute première fois. Et en tant que favorite du prix du meilleur nouvel artiste, beaucoup de choses étaient en jeu sur ses débuts.

Getty Images



Pour dire qu’elle livré se sent inadéquate. Avec elle performance hantée de La renommée Avec son tube « Paparazzi », Gaga a fait tourner la Terre sur son axe. L’artiste qui est monté sur scène n’est pas le même que celui qui l’a quittée : c’était une chenille qui se métamorphosait en un papillon saisissant en temps réel. Une fusion époustouflante de voix planantes, de jeu de piano expert, de chorégraphies complexes, de costumes impeccables et de scénographies complexes, le tout accompagné d’un message intellectuel sur la relation vicieuse entre les artistes et le public qui les surveille.

La performance de Gaga a existé sur sa propre planète, avec sa propre attraction gravitationnelle. À la fin, alors que son corps ensanglanté était suspendu au plafond, la tête penchée sur le côté et les yeux étrangement vitreux, il était impossible de nier que nous venions d’assister à un événement historique. Lorsqu’elle a ensuite remporté le prix de la meilleure nouvelle artiste, dédiant ce prix à « Dieu et les gays », c’était comme si une prophétie s’était accomplie à juste titre. C’était le couronnement d’une nouvelle grande pop. Une étoile était née.

Getty Images



Mais au moment où nous tous rappelez-vous, celui auquel on ferait référence pendant des années, celui qui a lancé une querelle qui, à bien des égards, est toujours jouant dehors à ce jour, appartient toujours à Kanye West et Taylor Swift (avec Beyoncé, malheureusement, coincée au milieu).

Lors d’une récente rediffusion, j’ai été surpris de voir à quel point la dispute s’est produite tôt. La meilleure vidéo féminine était le premier prix de la soirée, et Taylor Swift, qui remportait son premier VMA (après avoir perdu le prix du meilleur nouvel artiste face à Tokio Hotel l’année précédente), semblait sincèrement humble et reconnaissante pour cet honneur. Bien avant sa domination totale des charts, avant même qu’elle n’ait remporté un prix célibataire Grammy—Swift se souvient qu’elle « a toujours rêvé de ce que ce serait de gagner un jour l’un de ces prix ». (Avec le recul, elle « n’aurait jamais pensé que cela arriverait »).

Puis sont venues les paroles qui allaient changer l’histoire à jamais : « Yo, Taylor. Je suis vraiment content pour toi. Je vais te laisser finir. Mais Beyoncé a eu l’une des meilleures vidéos de tous les temps. »

Getty Images



Il n’est pas surprenant que ces mots aient pris une vie propre. Bien que Kanye ait construit toute sa carrière autour de ses explosions déchaînées, n’oubliez jamais «George Bush ne se soucie pas des Noirs » (ce qui, il faut le noter, était un sentiment correct) – quelque chose dans le fait qu’il ait tourné cela vers une autre célébrité, lors d’une cérémonie de remise de prix en prime time, a été vraiment sismique. À la suite de ses commentaires, on pouvait sentir le malaise dans la salle. Même Beyoncé avait l’air choquée et, peut-être, légèrement embarrassé.

Les gens n’ont pas hésité à prendre le parti de Taylor à l’époque. L’image d’une starlette country prometteuse de 19 ans qui voit son grand moment usurpé par un rappeur établi et sujet à controverse n’était pas idéale. (Plus tard dans la soirée, après que « Single Ladies » a remporté le prix de la vidéo de l’année, Beyoncé a invité la chanteuse à revenir sur scène pour terminer son discours de remerciement.) Mais ce que personne ne pouvait savoir à l’époque, c’est à quel point, d’une manière tordue,, Kanye prédisait tout Cela viendrait.

Bien que la meilleure vidéo féminine ait également présenté des femmes comme Katy Perry, P!nk et même Lady Gaga, avec ses commentaires, Kanye a clairement indiqué que la réel La compétition a toujours été entre Taylor Swift et Beyoncé. Quinze ans plus tard, la chanteuse country et ancienne membre des Destiny’s Child est désormais sans doute le deux des plus grandes stars de la pop au monde — et bien que le duo fasse du bon travail publiquement justificatif la domination mutuelle du monde de chacun, leurs positions respectives au sommet de l’échelle pop nécessitent presque qu’ils soient toujours comparés l’un à l’autre.

Quelques mois seulement après les VMA 2009, les deux artistes se sont à nouveau affrontés aux Grammy Awards, où Swift a été sacrée meilleure artiste. Intrépide battre Beyoncé Je suis… Sasha Fierce pour l’album de l’année. Et l’été dernier, alors qu’ils organisaient tous deux des tournées mondiales massives, les fans ne pouvaient pas arrêt comparer gains — même si la Renaissance et les époques cassé enregistrements et économies stimulées. Aujourd’hui, personne n’est dans le royaume de ces deux mastodontes. Et dire que leur vie de compétition amicale a commencé cette nuit-là. C’est ce que cela signifie générer culture.

Getty Images



Mais depuis cette nuit-là, les VMA n’ont plus réussi à atteindre ces mêmes sommets. Bien sûr, il y a eu des moments plus emblématiques : Gaga est arrivée l’année suivante dans une robe entièrement faite de viande crue et en tant que son alter ego drag king Jo Calderone l’année d’après. Beyoncé a annoncé sa première grossesse avec un frottement de son ventre rond lors d’une performance en 2011. Et qui pourrait oublier Miley Cyrus agitant ses doigts en mousse et twerkant sur Robin Thicke en 2013 ? En 2015, nous avons même eu droit à un autre éclat légendaire lorsque Nicki Minaj infâmement appelé Miley Cyrus, « Cette garce qui avait beaucoup à dire sur moi l’autre jour dans la presse ». Mais il s’agissait d’incidents isolés, dont on se souvient la plupart du temps de manière isolée, et non comme des éléments d’un ensemble culturel plus vaste. À cet égard, les VMA de 2009 semblent être l’un des derniers vestiges de la monoculture, une relique des « temps anciens » avant qu’une grande partie de la culture pop – et la façon dont nous nous y attaquions – ne se scinde en une mer d’unités disparates.

Mais que penser des raisons pourquoi?

Il y a des raisons pratiques, comme le simple fait que le paysage télévisuel dans son ensemble a radicalement changé. Avec l’essor du streaming, la « télévision sur rendez-vous » est devenue est en grande partie devenu une chose du passéce qui rend presque impossible pour tout ce qui est diffusé à la télévision de vraiment saisir un « moment » singulièrement définissable. Cela est doublement vrai pour les cérémonies de remise de prix en direct, qui, outre une peu casont vu leur popularité diminuer régulièrement depuis un certain temps déjà.

Ensuite, il y a nos nouvelles mœurs. Si ce qui est considéré comme « approprié » n’a pas nécessairement changé – il y a toujours eu un consensus sur le fait que Kanye avait tort, par exemple – la façon dont le public réagit aux mauvais comportements a presque décuplé. Kanye serait-il toujours prêt à interrompre un jeune chanteur country adoré ? S’il savait qu’une horde de Swifties en colère l’attendaient dans les coulisses, prêts à le harceler violemment sur Twitter ? (Pour être juste, si quelqu’un le savait, ce serait Kanye.)

Getty Images



Mais le plus important est peut-être la question de la puissance des stars. Ce soir-là en 2009, le Radio City Music Hall était rempli de mégastars. Beyoncé. Taylor Swift. Lady Gaga. Janet Jackson. Madonna. Kanye West. Jay-Z. Même des présentateurs comme Kristen Stewart et Shakira ont apporté un certain prestige aux événements. La cérémonie avait l’air d’une la chose parce que tous ceux qui étaient importants étaient présents. Vous avez suivi l’émission parce que vous ne vouliez rien rater.

Comparez cela à la liste de cette année, qui comprend des artistes comme Shawn Mendes, Camila Cabello, Anitta et Rauw Alejandro, et des présentateurs comme Halle Bailey, Addison Rae, Big Sean et Lil Nas X. Ce sont (pour la plupart) des gens que j’aime. Mais est-ce que l’un d’entre eux peut être qualifié de célébrité mondiale de premier plan ? Il est assez révélateur que ceux qui le sont, comme les nominés comme Ariana Grande, Billie Eilish, Bad Bunny et, BienBeyoncé et Taylor Swift ne sont pas censées se produire réellement participer à (ou même confirmée pour assister) à la cérémonie. Le plus grand nom, c’est-à-dire ? Katy Perry, lauréate du Video Vanguard de cette année. Et si l’on en croit les murmures des fans et des critiques sur Internet, elle est au milieu de ce que beaucoup considèrent comme son plus grand échec à ce jour.

Getty Images



Mais peut-être qu’il y a de l’espoir. Embaucher des personnes infiniment charismatiques Megan Thee Stallion en tant qu’animatrice Cela semble être une décision vraiment inspirée, et si Drake décide de se présenter (il a deux nominations, après tout), je ne m’opposerais pas à la Hot Girl jetant un peu d’ombre à l’ancienne De plus, les deux plus grandes révélations de l’été, Chappell Roan et Sabrina Carpenter, font toutes deux leurs débuts sur une scène principale. Qui peut dire que l’une d’elles ne peut pas faire exploser la salle avec une performance qui fera tourner sa carrière, à la manière de « Paparazzi » de Gaga ? Et pourtant, je ne peux m’empêcher de me demander : si le monde n’est pas à l’écoute en direct pour assister à la magie en cours, est-ce que cela aura le même impact ?

Mieux encore, est-ce que cela s’est vraiment produit ?

Les MTV Video Music Awards 2024 seront diffusés en direct le mercredi 11 septembre.