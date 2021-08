Comment les mouches font-elles des choix alimentaires ? Un peu de la même manière que les humains

Les mouches sont connues pour leur capacité à chasser les calories nutritives sucrées. En fait, ils sont doués pour éviter les aliments potentiellement toxiques et amers, et pour chasser les aliments sucrés et nutritifs, comme un fin gourmet. Mais comment font-ils cela si efficacement ? Comment fonctionne leur cerveau pour faire ce choix ?

Pour trouver des réponses à ces questions, des chercheurs de l’Université de Yale ont examiné le cerveau de ces minuscules chasseurs de goûts. Les scientifiques ont proposé aux mouches des fruits affamées deux options : des aliments sucrés et nutritifs enveloppés dans de la quinine amère, et des aliments non amers mais moins sucrés et contenant moins de calories. La supercherie a été faite pour rendre les choix difficiles afin que les scientifiques puissent observer comment le cerveau des mouches réagit au conflit sensoriel.

Lorsque les mouches faisaient leurs choix, les scientifiques ont examiné le fonctionnement de leur cerveau à l’aide de l’imagerie neuronale. Ils ont découvert que les choix que faisaient les mouches des fruits dépendaient de leur faim. « Plus ils ont faim, plus ils toléreront le goût amer pour obtenir plus de calories », a déclaré Michael Nitabach, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. L’étude a été publiée le 5 juillet dans Nature Communications.

Selon les scientifiques, les mouches transmettent les informations qu’elles reçoivent par leurs sens à une partie de leur cerveau que les scientifiques appellent «corps en forme d’éventail». À cet endroit, les signaux sont intégrés et une décision exécutive est prise qui sera relayée aux organes sur lesquels agir. Les chercheurs ont découvert que lorsque de nouveaux choix alimentaires étaient introduits, l’activité des neurones du corps en forme d’éventail s’adaptait aux nouveaux choix, affectant à son tour la décision.

Lorsque les scientifiques ont manipulé l’activité des neurones dans le corps en forme d’éventail, ils ont pu changer la décision des mouches. Cela signifie qu’ils étaient capables de forcer les mouches affamées à manger des aliments moins caloriques, contrairement à leur comportement habituel. Les scientifiques disent que l’expérience a démontré que le choix de la nourriture est en fait une boucle de rétroaction plutôt que d’être une décision descendante. En d’autres termes, la décision de manger semble être plus contrôlée par la neurochimie qu’autre chose. Les scientifiques pensent que l’expérience établit un modèle à l’aide duquel nous pourrions également comprendre comment la faim et les états émotionnels influencent les choix alimentaires des humains.

