Ce sont les religieuses bouddhistes Kung Fu de la lignée Drukpa, connues dans le monde entier pour leur randonnée à travers l’Himalaya pour nettoyer les ordures, pagayer dans les rivières de montagne pour briser des tabous séculaires pour éduquer les autres sur la santé des femmes et adopter les arts martiaux comme moyen de défendre l’égalité des sexes. .

Ils utilisent leurs compétences pour enseigner l’autodéfense aux jeunes filles, éduquer les autres sur la traite des êtres humains et prendre des mesures environnementales jamais vues auparavant dans la région.

Ces nonnes drukpa extrêmement gentilles – âgées de 9 à 60 ans – ont changé la vie de milliers de femmes dans l’Himalaya. Aujourd’hui, ils sont l’un des trois finalistes du Prix des droits de l’homme Vaclav Havel, de renommée mondiale, basé en Europe, un honneur pour une fonction publique exceptionnelle dans la défense des droits de l’homme.

Les religieuses en robe marron sont originaires d’Inde et s’entraînent au couvent de montagne Druk Amitabha basé à Katmandou, établi par Sa Sainteté le 12e Gyalwang Drukpa, le chef spirituel de l’Ordre Drukpa vieux de 1000 ans basé dans l’Himalaya, en tant que guerriers pour la paix .

Le couvent de montagne Druk Amitabha, situé dans les collines surplombant Katmandou au Népal et le plus grand de l’Himalaya, est un exemple unique de renversement de genre où les religieuses dirigent l’administration et effectuent presque toutes les tâches d’entretien, y compris les travaux de construction, un travail historiquement réservé. pour les moines.

Les religieuses, se réveillant à 3 heures du matin, sauf le dimanche, pratiquent une méditation intensive, exécutent des rituels spirituels complexes avec des instruments de cérémonie et de la danse, et s’entraînent aux arts martiaux pour autonomiser une nouvelle génération de jeunes femmes, en plus de développer un lien entre les catastrophes liées au climat et l’atténuation du climat.

Ravie de leur sélection en tant que finaliste par un panel présidé par le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Rik Daems, la religieuse Jigme Konchok Lhamo a déclaré aux médias par téléphone depuis le couvent de montagne Druk Amitabha que c’était un grand exploit pour un groupe de religieuses. .

«Quand j’avais tout juste 12 ans, j’ai été profondément inspiré par Sa Sainteté le Gyalwang Drukpa qui a dit que les femmes peuvent tout faire en donnant l’exemple de l’autonomisation pour tous», a déclaré Jigme Konchok Lhamo, 25 ans, qui fait partie du couvent depuis 13 ans. ans et rend rarement visite à sa famille dans le district de Lahaul-Spiti, à dominance bouddhiste, dans l’Himachal Pradesh.

Jigme est le prénom de toutes les religieuses de la lignée Drukpa, ce qui signifie «sans peur».

Les religieuses de Kung Fu, qui reçoivent une éducation moderne en plus de leur formation spirituelle traditionnelle, gagnent maintenant une reconnaissance mondiale.

En 2019, les religieuses de Kung Fu ont reçu le prestigieux Game Changers Award de la Asia Society à New York pour avoir inspiré et appliqué leur talent unique pour rendre le monde meilleur.

Ils ont également récemment reçu l’honneur des héros méconnus du Conseil de l’Atlantique à Washington DC pour leur travail courageux dans les domaines de l’égalité des sexes, de l’environnementalisme et de l’aide humanitaire.

Les religieuses de Kung Fu ont consacré leur vie à aider leur communauté – en défendant les filles, en protégeant l’environnement et en servant de premiers intervenants lors de catastrophes comme le tremblement de terre de 2015 au Népal en portant une aide vitale sur leur dos.

Après avoir survécu au tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,9, les religieuses ont refusé l’évacuation pour aider les villageois éloignés qui n’avaient pas d’autre accès à l’aide et à l’aide.

Une autre religieuse, Jigme Migyur Palmo, a déclaré qu’elle croyait en l’éveil du pouvoir que chaque femme a en elle.

«Que plus de femmes et de filles réalisent que le pouvoir est à nous et que ce n’est pas quelque chose d’autrui», a déclaré Palmo à IANS.

A peine 13 ans et extrêmement timide lorsqu’elle a quitté son domicile au Ladakh, Jigme Migyur Palmo est désormais « intrépide » avec Jigme devant son nom, et est rejointe par d’autres religieuses dans un entraînement sportif intensif pour renforcer la confiance et la force, en apprenant sur le changement climatique, et même participer à des événements comme les conférences des Nations Unies sur le changement climatique.

L’Ordre du Bouddhisme Drukpa, originaire de l’Himalaya, a bâti une solide histoire d’action communautaire et d’autonomisation des citoyens depuis de nombreuses années.

Le chef spirituel, Sa Sainteté le Gyalwang Drukpa, a passé une grande partie de sa vie à briser les pratiques patriarcales dépassées qui excluent les femmes.

Sa Sainteté a été honorée par les Nations Unies du prix des objectifs du Millénaire pour le développement en septembre 2010 pour la promotion de l’éducation environnementale et de l’égalité des sexes.

La fondation internationale de Gyalwang Drukpa, «Live to Love», a construit de nombreuses écoles, cliniques médicales, projets de préservation du patrimoine et maisons antisismiques dans l’Himalaya.

En tant que partenaires sur le terrain de «Live to Love», les religieuses de Kung Fu sont le fer de lance de nombreux projets en cours, notamment les secours en cas de catastrophe et l’enseignement des jeunes filles à se défendre contre la violence.

Plus récemment, ils ont aidé à atténuer l’impact du COVID-19 en Inde et au Népal, en fournissant aux villages négligés des aliments essentiels en récoltant leurs propres légumes, fournitures et en dispensant une éducation à l’hygiène. Ils ont également commencé une éducation révolutionnaire sur la menstruation des femmes et la distribution de produits sanitaires dans les régions où les femmes sont souvent punies pour avoir discuté de santé.