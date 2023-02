Comment les minerais de conflit se retrouvent dans nos téléphones

Étain, tantale, tungstène et or. Tous ces minéraux se trouvent dans nos appareils électroniques et sont tous considérés comme des minéraux de conflit, en raison de leur origine potentielle en République démocratique du Congo. Alors que le pays africain contient environ 24 billions de dollars de ressources minérales inexploitées, il reste embourbé dans la pauvreté et la violence, et l’exploitation de ces quatre métaux peut aider à financer les conflits armés dans la région. Mais les métaux font partie intégrante de l’électronique grand public. Dans un smartphone, par exemple, l’étain est utilisé pour souder les composants métalliques ensemble, tandis que le tantale est utilisé dans les condensateurs, qui stockent l’énergie électrique. Le tungstène est utilisé dans les composants qui font vibrer un téléphone et l’or est utilisé dans les connecteurs de circuits imprimés. Au cours de la dernière décennie, les pays africains, les organisations intergouvernementales et les entreprises ont intensifié leurs efforts pour nettoyer les chaînes d’approvisionnement en minerais. Mais les consommateurs ne peuvent toujours pas être sûrs que les minéraux contenus dans leurs appareils électroniques sont totalement exempts de conflits, ou si les mines d’où ils proviennent sont dangereuses, destructrices pour l’environnement ou utilisent le travail des enfants. “L’ensemble du processus est confus”, déclare Oluwole Ojewale, coordinateur de l’Observatoire régional du crime organisé pour l’Afrique centrale à l’Institut d’études de sécurité de Dakar, au Sénégal. C’est en grande partie parce qu’en RDC et dans les pays voisins, des centaines de milliers de personnes travaillent dans le secteur minier informel, peinant à l’aide d’outils à main dans ce que l’on appelle les mines artisanales et à petite échelle. Ce type d’exploitation minière peut être dangereux et difficile à réglementer, mais c’est aussi l’une des rares sources de revenus disponibles pour certains des hommes et des femmes les plus pauvres du monde. Ainsi, alors que les entreprises aiment Pomme, Microsoft, Intel et Tesla publient chaque année des rapports détaillés sur les minerais de conflit, indiquant généralement qu’il n’y a aucune raison de croire que les minerais qu’ils se procurent aident à soutenir les groupes armés, la corruption et l’instabilité sur les sites miniers signifient qu’il n’y a aucune garantie. Apple, Intel et Tesla n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis qu’un porte-parole de Microsoft a déclaré : “Microsoft reste attaché à un approvisionnement responsable et éthique et prend ce problème très au sérieux”. “Vous avez le marché international qui a ces normes parfaites”, explique Joanne Lebert, directrice exécutive d’IMPACT, une organisation non gouvernementale axée sur l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles dans les zones où la sécurité et les droits de l’homme sont menacés. “Ils veulent des conditions environnementales parfaites. Ils veulent que tous les facteurs de développement soient pris en compte, comme l’égalité des sexes et la lutte contre la corruption et ceci et cela. Ils veulent le paquet parfait, mais ce n’est pas la situation sur le terrain”, a déclaré Lebert.

La situation sur le terrain

Des mineurs artisanaux de la province du Sud-Kivu de la République démocratique du Congo exploitent de la cassitérite, le principal minerai d’étain. GRIFF TAPPER/AFP via Getty Images

Seulement environ 2 % de l’étain, du tungstène et de l’or dans le monde provient de la RDC et des pays voisins, de sorte que l’extraction de ces minerais ne contribue généralement pas à financer les conflits armés. Mais 67 % du tantale mondial vient de la RDC et du Rwanda. Et l’est de la RDC, où se trouvent ces minerais, est embourbé dans la violence résultant des tensions historiques entre les groupes ethniques Hutu et Tutsi. Après la fin de la Seconde Guerre du Congo en 2003, un gouvernement de transition n’a pas été en mesure de contenir les groupes armés qui ont perpétré des violences contre les civils, donnant ainsi naissance à des milices d’autodéfense. Aujourd’hui, la pauvreté endémique, la corruption et le chaos institutionnel continuent de pousser de nombreux Congolais à rejoindre l’un des plus de 120 groupes armés opérant dans l’est de la RDC. “Avant que les mineurs artisanaux puissent accéder aux mines de coltan ou à d’autres endroits, ils doivent payer des impôts au groupe armé”, a déclaré Ojewale. Le coltan est le minerai métallique dont le tantale est extrait. Au-delà de la fiscalité, ces groupes prennent entièrement le contrôle de certaines mines, soit en extrayant le minerai eux-mêmes, soit en utilisant le travail forcé, achetant des armes avec les bénéfices. Et les conditions dans les mines artisanales peuvent être assez dangereuses. “Je pense qu’au cours des quatre ou cinq dernières années, chaque année, des gens ont été enterrés sous terre », a déclaré Nicolas Kyalangalilwa, pasteur et leader de la société civile à Bukavu, une ville de l’est de la RDC. travail, à la fois du côté de la sécurité, du côté de la stabilité financière, du côté de la santé et de la sécurité.” Ces conditions s’appliquent également à d’autres minerais trouvés en RDC, comme le cobalt, dont la demande augmente en raison de son importance dans les batteries des véhicules électriques. Environ 70 % du cobalt mondial est extrait dans le sud de la RDC relativement plus sûr. Cela ne profite peut-être pas aux groupes armés, mais des inquiétudes subsistent quant aux conditions de travail et au recours au travail des enfants.

Efforts pour tracer les minéraux

Avec l’adoption de la loi Dodd-Frank en 2010, les entreprises américaines sont tenues de divulguer leur utilisation des minerais de conflit. “Si vous êtes une grande entreprise, vous êtes une marque, vous êtes en contact avec les consommateurs, vous pouvez facilement dépenser un million pour cela”, a expliqué Chris Bayer, chercheur principal à l’association à but non lucratif International Development. “Et les grandes marques que nous connaissons tous, elles dépenseraient beaucoup plus.” Cela a donné naissance à un réseau d’organisations travaillant à tracer et à vérifier les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, Apple, Microsoft, Tesla, Intel, Samsung et des centaines d’autres entreprises sont membres de la Responsible Minerals Initiative, qui tient à jour une liste des fonderies et des affineries qui ont fait l’objet d’un audit indépendant pour s’assurer qu’ils s’approvisionnent de manière responsable. Dans son dernier rapport sur les minerais de conflitApple a déclaré avoir retiré 163 fonderies et affineries de sa chaîne d’approvisionnement depuis 2009, dont 12 en 2021. Ensuite, il y a les organisations qui effectuent réellement des recherches sur le terrain et une diligence raisonnable sur les sites miniers. L’International Tin Supply Chain Initiative est le principal acteur en RDC et dans la région environnante, travaillant dans plus de 2 000 mines. L’organisation forme des agents du gouvernement à étiqueter et à sceller les sacs provenant de mines enregistrées. Mais aucun système n’est infaillible, et si les agents sont corrompus, ils pourraient accepter des minerais de l’extérieur, des mines non enregistrées et les étiqueter quand même. “Vous avez également le problème où les agents vendaient en fait l’étiquette à d’autres mines”, explique Guillaume de Brier, chercheur en ressources naturelles à l’International Peace Information Service. “À la fin, même lorsque le système fonctionnait, ces minéraux étaient fondus avec les minéraux d’autres mines.” En fin de compte, il est vraiment difficile d’arrêter les mauvais acteurs du système. Mais les experts disent que la réponse est ne pas boycotter les minerais de la RDC ou des mines artisanales et à petite échelle en général.

Une femme de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo casse des pierres contenant de la cassitérite, le principal minerai d’étain. Tom Stoddart/Getty Images