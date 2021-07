Comment les Milwaukee Bucks ont utilisé les actions pick-and-roll espagnoles des Phoenix Suns pour remporter le quatrième match | Nouvelles de la NBA

« Spain pick-and-roll » est le jeu de basket-ball en vogue et le terme parmi les entraîneurs de la NBA et les analystes du basket-ball. Il a été au centre de nombreuses discussions ringard cette année en raison de l’utilisation par les Phoenix Suns à bon escient cette saison.

Ils ne sont pas la seule équipe à diriger le jeu: les LA Clippers, les Atlanta Hawks, les Philadelphia 76ers, les Utah Jazz et même les Sacramento Kings ont été repérés en train de lancer une action écran-le-écran pour créer une attaque réussie.

Avant que Giannis Antetokounmpo ne fasse le plus gros bloc de sa carrière dans le match 4, les Milwaukee Bucks ont atteint une position gagnante en adoptant les principes espagnols de pick-and-roll que les Suns ont perfectionnés et se sont imposés sur une possession cruciale.

















0:16



Giannis Antetokounmpo a refusé Deandre Ayton avec un bloc critique avec un peu plus d’une minute à jouer alors que les Bucks battaient les Suns dans le match 4 de la finale de la NBA pour égaliser la série à 2-2



Le pick-and-roll en Espagne ? C’est du grec pour moi.

Plusieurs articles ont été écrits et des vidéos ont été faites soulignant l’évolution du pick-and-roll espagnol, qui tire peut-être son nom de Chris Oliver à Hoops Immersion après avoir vu l’équipe nationale espagnole disputer un match de cet acabit contre les États-Unis pendant les Jeux olympiques.

Cependant, il existe une bande de match de l’équipe grecque du Panathinaikos qui a joué pendant l’EuroLeague au début et à la fin des années 2000 – à peu près à l’époque où un jeune Greek Freak ramassait un ballon de basket – et même une décennie auparavant. Maintenant que la NBA est un jeu plus ouvert avec moins de dépendance aux centres exécutant un jeu de poste bas, la tendance est devenue populaire dans la NBA.

Un pick-and-roll typique voit quatre joueurs espacés autour de la ligne des trois points et du centre sous le panier. Le centre court ensuite jusqu’au sommet du périmètre, où le meneur a le ballon de basket, et place un écran sur le défenseur du meneur.

Le meneur de jeu peut alors foncer vers le panier car son défenseur est gêné par le centre. Cependant, si le défenseur du centre s’avance vers le meneur pour aider son coéquipier obstrué, le centre peut rouler vers le panier et recevoir le ballon du meneur.

L’élément espagnol est lorsqu’un troisième joueur entre dans le jeu et place un autre écran sur le défenseur du centre. De cette façon, si le défenseur du centre aide le défenseur du meneur de jeu, l’écran supplémentaire confond qui devrait changer le joueur qu’il marque.

La défense doit faire face à un centre roulant, un meneur de jeu et un troisième joueur – souvent un tireur – qui peuvent tous être des menaces offensives. Il convient parfaitement au personnel des Phoenix Suns.

Les soleils en Espagne

















0:52



Les Milwaukee Bucks ont tout essayé pour arrêter Phoenix pendant ce jeu, mais les Suns ont trouvé un moyen de traverser avec cette superbe séquence de passes.



Sous la tutelle de l’entraîneur-chef Monty Williams et de la magie du meneur de jeu de Chris Paul, les Phoenix Suns ont monté ce jeu et ses variantes jusqu’aux finales de la NBA. Vous pouvez apporter des modifications subtiles à l’angle du deuxième écran ou simuler un double écran pour le meneur avant d’inverser le jeu, pour obtenir un look différent et un tir ouvert. Les Suns en ont profité tout au long de la saison et même de cette série.

Williams est un excellent entraîneur en ce qui concerne les ajustements dans le jeu, et lui et Paul ont une excellente connexion en termes de ce qui se passe dans le déroulement d’un match. Le meneur de jeu commence souvent les combats tranquillement et met ses coéquipiers en position de marquer, tandis que lui et l’entraîneur observent où se trouvent les opportunités dans la stratégie de leurs adversaires. Vers la fin de la première mi-temps, la paire a identifié un plan d’attaque et Paul commence à creuser ces coutures avec son propre score.

















2:09



Chris Paul de Phoenix Suns perd 41 points dans une victoire finale contre les LA Clippers pour un voyage en finale de la NBA





Mike Budenholzer des Milwaukee Bucks est davantage un entraîneur d’ajustement de match à match : entrez dans le match avec un plan et essayez de l’exécuter quoi qu’il arrive. Ensuite, regardez le film et faites des ajustements pour le prochain concours.

Un exemple de ceci était la couverture défensive d’homme à homme que les Bucks ont jouée dans le match 1: la stratégie de tout changer a embarrassé leur pauvre centre Brook Lopez, car Paul et Devin Booker ont identifié la stratégie et ont profité des décalages, et Deandre Ayton avait un moment merveilleux à détruire tout petit gars qui lui correspondait dans la peinture.

Dans la panique au troisième quart, les Bucks ont tenté d’échanger leur défense contre une couverture en baisse, mais les Suns ont effectué un ajustement rapide dans le jeu et sont allés à cet ancien favori – le pick-and-roll espagnol – pour battre ce changement. Ainsi, les Bucks sont retournés à l’homme à l’homme, changeant tout jusqu’au match 2.

















1:32



Les débuts de Chris Paul en finale de la NBA ont démarré lentement en première mi-temps, mais il a dominé après la mi-temps pour alimenter une victoire dans le premier match des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks



Le deuxième match de la série a vu Budenholzer passer à une couverture de chute plus préparée, et bien que son équipe ait encore perdu, c’était une affaire beaucoup plus proche. Dans les vestiaires par la suite, il a réitéré aux joueurs qu’ils deviendront « plus intelligents » lors du prochain match – une expression courante qu’il a utilisée après des défaites lors de ces séries éliminatoires, et avec de bons résultats.

Le match 3 a été le meilleur de Milwaukee, car ils étaient plus disciplinés, ont nettoyé les erreurs et exécuté les possessions plus proprement des deux côtés du terrain. Ils ont également rendu la vie difficile à Booker et ont bénéficié du soutien d’un public local.

Mercredi soir était un brûleur de grange pour égaliser la série. Budenholzer et Williams auront des décors et des pièces dans un petit livre noir – ou plus probablement sur un nouvel iPad astucieux utilisant un logiciel personnalisé – qui n’ont pas été beaucoup diffusés en public auparavant, et l’entraîneur des Bucks en a déposé un avec six minutes restantes pour aller dans le jeu.

La touche espagnole de Milwaukee

















3:17



Faits saillants du quatrième match de la finale NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks



En baisse de quatre après un lancer franc de Jae Crowder, qui a de nouveau montré son talent de jeu de rôle pour les Phoenix Suns dans le match 4 en obtenant un vol d’embrayage et a été mutilé par Bobby Portis et Pat Connaughton en récompense.

Les Milwaukee Bucks devaient garder le pied sur la pédale car Devin Booker était hors du jeu avec des problèmes de faute, et cela a donné à la défense une chance de réprimer Chris Paul. Pour tirer le meilleur parti de l’opportunité, Budenholzer a demandé un temps mort et a organisé un jeu de pick-and-roll en Espagne.

Giannis Antetokounmpo a rejoint Jrue Holiday, qui avait échappé à un écran de PJ Tucker sur le coude pour récupérer le ballon, et un deuxième écran de Bobby Portis en haut de la touche pour surveiller le sol. Portis est resté sur place tandis que Holiday a permis à l’action de se dérouler au-dessus de l’arc sur le côté gauche du terrain.

Après avoir réglé l’écran de vacances, Tucker a coupé vers le panier et a simulé un écran pour Khris Middleton. Au lieu de cela, Tucker s’est retourné et a placé un écran sur le bloc droit pour Antetokounmpo, qui n’avait pas bougé de l’aile droite après avoir fait rentrer le ballon.

THE BLOCK reçoit de nombreux éloges mérités lors du match d’hier soir, mais cet ensemble amusant quelques minutes plus tôt est intéressant, car il a réduit l’avance des Suns à seulement 2 points au quatrième quart. Les Bucks exécutent une action espagnole hors ballon pour Giannis le long de la ligne de base. Je ne sais pas où Tucker… pic.twitter.com/yEiKGhiX7R – Huw Hopkins (@TheHoopsNerd) 15 juillet 2021

Antetokounmpo a utilisé l’écran de Tucker, puis Middleton a projeté Tucker et a coupé jusqu’au sommet de l’arc et a été ouvert pendant une fraction de seconde avant que le défenseur des Suns, Cameron Johnson, ne récupère. On ne sait pas ce que Tucker était censé faire alors qu’il tombait au cours du processus, et il aurait pu être appelé pour un écran mobile tout en essayant de se libérer, mais finalement, trois défenseurs ont été rattrapés par Tucker et Middleton, et Antetokounmpo était ouvert pour peut-être le dunk à deux mains le plus facile du jeu pour réduire l’avance des Suns à seulement deux points.

Plusieurs joueurs de Phoenix se sont regardés et se sont demandé ce qui s’était passé. C’était un cas d’empoisonnement par leur propre médecine.

Le pick-and-roll espagnol continue d’être modifié et il évolue d’un match à l’autre. La façon dont chaque entraîneur l’utilise dans le jeu crucial 5 pourrait décider du champion NBA.