Comment les militants au Liban se battent pour récupérer les espaces publics

C’est une histoire qui se répète à travers le Liban, où les gens sont sous le choc d’une crise économique et ont désespérément besoin de respirer, mais où les espaces ouverts sont souvent fermés, rares ou réservés à ceux qui peuvent payer.

BEYROUTH – Pour se rendre dans un parc à Karantina, un quartier pauvre près du port détruit par l’explosion de cette ville, deux enfants ont dû grimper un jour récent sur un poteau électrique et sauter par-dessus une clôture en fer à pointes parce que le parc, avec des arbres et un gymnase dans la jungle , est toujours fermé.

« Il n’y a pratiquement pas d’espaces publics au Liban. Les jardins publics sont souvent fermés, et la plupart des endroits sont soit des propriétés privées, soit vous avez besoin d’un permis de la municipalité pour entrer », a déclaré Maggie Najem, qui se bat pour garder sa plage locale ouverte dans le nord du Liban.

La diminution de l’espace public du pays est le produit de l’inégalité croissante au Liban et du pouvoir des intérêts privés, le tout aggravé par la corruption politique.

« Maintenant, la pandémie est terminée et c’est le seul espace public pour les gens ici dans la région », a déclaré Aamshe, notant que les résidents âgés n’ont pas d’espace extérieur alternatif : « N’est-ce pas le but d’un jardin public ? »

Mohammad Ayoub, qui dirige le groupe de défense de l’espace public Nahnoo, dit que peu de choses ont changé depuis qu’il était enfant dans les années 1990, quand lui et ses amis jouaient dans des terrains vagues « de toutes les manières possibles ». Maintenant, a-t-il ajouté, tous les espaces vides ont été transformés en parkings.

Ayoub dit qu’il pense que la situation n’a pas grand-chose à voir avec la crise financière du Liban ou la pandémie, soulignant que les autorités ont maintenu le plus grand parc de la ville, Horsh Beyrouth, fermé pendant 25 ans et ne l’ont rouvert que partiellement en 2014.

Les militants ont pris les choses en main. Après la démolition d’une brasserie dans le quartier de Mar Mikhael, autrefois industriel et maintenant embourgeoisé, le site est resté vacant jusqu’à ce que GroBeyrouth intervienne. Le groupe a planté des arbres et des buissons et installé des bancs, transformant le terrain en ce qui est maintenant connu sous le nom de Laziza Park, du nom de la bière produite par la brasserie.