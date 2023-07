Comment les microbiomes génétiquement modifiés pourraient améliorer notre santé

La question est : pouvons-nous modifier les génomes de ces microbes pour contrôler exactement quels produits chimiques ils décomposent ou produisent ? Imaginez les possibilités. Et si nous pouvions obtenir des microbes pour nous aider à réduire la pollution ? Et si nous pouvions créer des microbes qui fabriquent des médicaments ou qui produisent des produits respectueux de l’intestin dans nos intestins ?

Des microbes modifiés semblent aider à traiter le cancer chez la souris, et des essais sur l’homme sont en cours, comme je l’ai signalé plus tôt cette année. (Pour une mise à jour plus générale sur l’édition de gènes, vous pouvez lire comment l’outil d’édition CRISPR change déjà la vie des gens, et comment certains pensent que nous utiliserons éventuellement la technologie pour traiter la majorité des gens.)

Faire travailler les microbes pour nous est une perspective alléchante pour les scientifiques depuis des décennies. Les nouvelles technologies nous rapprochent de plus en plus de sa réalisation. Donc, pour le bulletin de cette semaine, concentrons-nous sur quelques façons particulièrement excitantes dont les gens fabriquent des microbes au profit de notre santé et de notre environnement.

Prenez le travail effectué par Brad Ringeisen, directeur exécutif de l’Innovative Genomics Institute de Berkeley, en Californie, et ses collègues. L’équipe a récemment reçu une énorme quantité de financement pour explorer de nouvelles façons de concevoir des microbes pour le bien-être des personnes et de la planète, en particulier les personnes vivant dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

« Nous avons obtenu 70 millions de dollars pour développer des outils d’édition de microbiome de précision », explique Ringeisen. L’équipe se concentre sur l’utilisation de CRISPR pour modifier le comportement des microbes, pas seulement des bactéries, mais aussi de leurs cohabitants moins étudiés, tels que les champignons et les archées. L’idée est que donner de tels traitements aux personnes ou aux animaux pourrait améliorer la santé de leur microbiome intestinal.

Les premiers bénéficiaires probables de ces traitements seront les vaches. La façon dont nous élevons ces animaux a un impact énorme sur l’environnement, pour plusieurs raisons. (Lire plus de Tech Review sur ce qu’il faudrait pour nettoyer l’agriculture ici et ici.) Mais un élément important est le méthane qu’ils émettent, car le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique.

Techniquement, le méthane n’est pas fabriqué par les vaches elles-mêmes. Il est produit par les bactéries dans leurs intestins. Ringeisen et ses collègues cherchent des moyens de modifier les microbes qui résident dans le rumen – le premier et le plus grand compartiment de l’estomac – afin qu’ils produisent beaucoup moins de gaz, voire aucun.