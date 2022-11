Comment les mi-parcours de 2022 sont devenus un couineur

Les républicains étaient majoritairement âgés, blancs et masculins. “Pour être franc avec vous, j’ai vu les démocrates se lever, et ils ressemblaient à l’Amérique”, a déclaré M. McCarthy, qui est blanc. “Et nous ressemblions au country club le plus restrictif d’Amérique.”

“Cela devait changer – ou j’allais être le chef d’un parti en déclin », a déclaré M. McCarthy.

En 2020, les républicains avaient déjà réduit la majorité de Mme Pelosi, remportant 14 sièges. Chaque nouveau membre républicain qui a changé de siège cette année-là était soit une femme, soit une personne de couleur, soit un ancien combattant. M. McCarthy a vu un plan pour une vague rouge de 2022.

Dès le moment de la victoire de M. Biden en 2020, le vent arrière de l’histoire était derrière les républicains de la Chambre. Au cours des 90 dernières années, le parti qui détient la Maison Blanche a perdu en moyenne 28 sièges à la Chambre lors d’élections de mi-mandat. Et cette année, les républicains n’en avaient besoin que de cinq pour renverser la chambre.

M. McCarthy a recruté de manière agressive des candidats à travers le pays, constituant une liste de 67 candidats non blancs cet automne. Dans certains cas, M. McCarthy s’occuperait de Donald Trump Jr. lors d’appels de recrutement. Le super PAC allié de M. McCarthy financerait les candidats favoris.

Mardi, la première républicaine à vaincre un titulaire démocrate, Jennifer Kiggans, une ancienne pilote de la Marine, a terminé sa primaire avec près de 600 000 $ de soutien super PAC. En Arizona, le même super PAC a dépensé 1 million de dollars pour aider Juan Ciscomani. M. Ciscomani avait été l’un des principaux collaborateurs de l’un des ennemis républicains de M. Trump, le gouverneur Doug Ducey, et l’équipe de McCarthy a fait pression avec acharnement pour maintenir M. Trump hors de la course.

M. Trump est resté en dehors de la course d’un seul républicain de la Chambre qui avait voté pour le destituer: le représentant David Valadao de Californie, un allié de McCarthy dans un siège oscillant fortement démocrate.

M. Ciscomani et M. Valadao mènent tous les deux des courses trop serrées pour être annoncées.

Au Michigan, l’opération McCarthy a courtisé John James, un vétéran noir, pour briguer un siège dans un district nouvellement dessiné, publiant un sondage qui le montrait battant les deux titulaires démocrates de la région. Les démocrates se sont affrontés dans un district voisin plutôt que d’affronter M. James.