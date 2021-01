Comment les méthodes de Ranjitsinh Disale, lauréate du prix mondial des enseignants, sont bénéfiques pour les étudiants tribaux en période de pandémie

«Au cours du dernier mois, les gens ne voulaient que cliquer sur des selfies avec moi. Ils ont rarement montré un intérêt pour mes pensées ou mes idées», a déclaré Ranjitsinh Disale, interrogé sur sa nouvelle renommée en tant que lauréat du Global Teacher Prize 2020 en décembre.

Disale testé positif pour COVID-19[feminine peu de temps après sa victoire et n’a pas pu enseigner ni même rencontrer ses élèves depuis. Cependant, ses élèves se souviennent de lui non seulement comme leur professeur vedette, mais aussi comme la seule personne dans leur petit village de Paritewadi, à Solapur (Maharashtra), qui avait eu la clairvoyance de leur présenter des cours en ligne, bien avant. COVID-19[feminine la pandémie a commencé à se propager en Inde.

Dans une interview avec News18.com», A déclaré Disale:« La pandémie a été une expérience nouvelle et difficile pour tout le monde. Mais, les enfants des tribus, en particulier les filles que j’enseigne, y étaient préparés. Ils étaient déjà formés à utiliser la technologie pour leur éducation.

« Bien avant Covid-19 les a confinés chez eux; ils ont eu des problèmes pour fréquenter l’école régulièrement. Alors que certains d’entre eux ont des tâches ménagères, d’autres ont pris des petits boulots pour gagner de l’argent et subvenir aux besoins de leur famille. Souvent, la pression des corvées conduit les filles à abandonner définitivement. Par conséquent, je leur ai présenté des manuels codés QR, afin qu’ils puissent apprendre sans quitter régulièrement la maison, étudier à leur propre rythme et ne pas être obligés d’abandonner leurs études. «

Les manuels à code QR fonctionnent via une application conçue par le gouvernement, qui permet aux étudiants de scanner les codes QR sur n’importe quelle page d’un livre et d’accéder à tous les documents numériques – tests, informations supplémentaires, conférences vidéo, histoires, devoirs – intégrés dans les codes.

La seule chose qui a changé pendant la pandémie est que les salles de classe en mode mixte se sont complètement déplacées en ligne, a expliqué l’enseignant. «Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu un seul enfant abandonné à cause de la pandémie. Tout le monde est pleinement présent pour ses sessions en ligne», a révélé Disale.

Il n’en va pas de même pour de nombreux étudiants, en particulier les enfants des communautés tribales à travers l’Inde, qui se sont retrouvés incapables de passer aux cours en ligne pendant cette crise sanitaire. Soit ils n’avaient pas accès à Internet, soit ils ont été contraints d’occuper un emploi à temps plein après que les difficultés financières de leur famille se sont aggravées en raison des pertes d’emplois.

Le professeur étoile

Disale lui-même est un produit de la pédagogie pédagogique de l’Inde. En tant qu’enfant, il n’a jamais été un top, juste un étudiant moyen qui avait un amour excessif pour les activités parascolaires. Il ne se souvient pas d’un seul instituteur qui lui a laissé une impression durable, mais se souvient avoir été grondé pour ses nombreuses questions pendant les cours.

« Je n’ai jamais fait partie de ceux qui aimaient s’entasser pour les examens. J’étais un élève moyen, et si vous voyez mes feuilles de notes aux examens du conseil, vous constaterez que dans elles aussi j’avais reçu des notes moyennes … Cependant, j’ai apprécié le nouveau et la créativité. Je n’ai jamais été intéressé par les tests ou les examens », dit-il.

Disale voulait au départ devenir ingénieur, mais n’a pas pu terminer ses études à cause de la déchirure et du harcèlement, ce qui a brisé sa confiance dans le système éducatif. Par conséquent, lorsque son père lui a suggéré de suivre une formation d’enseignant, il était sceptique et réticent. Mais, au cours de son B.Ed (Bachelor of Education), deux enseignants ont révolutionné sa pensée sur l’enseignement et montré comment les éducateurs ont la capacité d’influencer les mentalités, de changer les communautés et de façonner les générations.

Ces apprentissages ont été le compagnon constant de Disale alors qu’il commençait son parcours d’enseignement dans un bâtiment scolaire délabré juste à côté d’une étable. La principale raison pour laquelle il s’est avéré être un excellent professeur est qu’il se souciait non seulement des matières, mais aussi des enfants qui les étudiaient.

Le statut d’enseignant vedette de Disale à Paritewadi (et dans le monde) est le résultat d’années qu’il a passées à communiquer avec les parents, à changer la mentalité des communautés locales et à faire pression pour l’éducation des filles, tout en faisant face aux défis d’infrastructures limitées ou inexistantes. et la technologie dans les écoles publiques de l’Inde rurale.

« La responsabilité d’un enseignant va au-delà d’enseigner ce qui est écrit dans les manuels. Les enfants qui viennent dans une salle de classe sont représentatifs de leurs familles respectives, et chacune de ces familles a son propre ensemble de valeurs et de croyances. Ainsi, la classe de tout enseignant est diversifiée car elle représente chacun et chacun dans la société. Par conséquent, lorsque nous éduquons les enfants, nous éduquons également la société », a-t-il déclaré.

Enseignement personnalisé et mise en œuvre des réformes politiques

Les choses ont considérablement changé depuis que Disale était étudiant et il est heureux de voir les nouvelles réformes de l’éducation récemment mises en œuvre.