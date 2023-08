Comment les mères célibataires peuvent-elles voyager à l’étranger avec leurs enfants pendant un mois ou plus

Deux ans et demi après la mort du mari de Roni Dagan, elle et son fils de sept ans, Gal, ont trouvé du réconfort dans des endroits loin de chez eux. Ils ne se sont pas limités à un seul endroit. Le fait de voyager lui-même est ce qui a apporté de la joie à Dagan et à son enfant – quelque chose qu’ils ont commencé après cette première année de deuil. Avant d’avoir Gal, elle a vécu aux États-Unis et a voyagé en Inde et à Ibiza. « Avoir des aventures et explorer – c’est la liberté pour moi. Et Gal est à l’endroit où je peux le faire avec lui », a déclaré Dagan à CNBC Travel. « Cette perte… ça m’a fait réaliser… tu dois juste y aller et faire les choses que tu aimes faire. » Dagan, qui dirige sa propre entreprise de marketing à Tel Aviv, en Israël, a passé l’année et demie écoulée à voyager aussi souvent que possible avec Gal. Ils ont campé dans les déserts d’Égypte et plongé dans la mer Rouge. Ils ont également fait un safari en Tanzanie et visité la Bulgarie l’été dernier.

À propos de son fils Gal, Roni Dagan a déclaré : « C’était difficile quand il était plus jeune, mais… il est maintenant très facile de voyager avec lui. » Source : Roni Dagan

Le couple vient de passer six semaines sur l’île grecque de Syros avec Boundless Life, une agence de voyage pour les familles « qui voyagent lentement ». Elle a dit que le voyage les a poussés hors de leur zone de confort, mais a coché trois cases essentielles : elle avait le temps de travailler, son fils s’est engagé dans des activités éducatives et sociales pendant la journée, et le voyage a donné le sentiment de « vivre » ailleurs. « Je ne ferais pas ça toute seule. Vous devez avoir une communauté, vous devez avoir une couverture lorsque vous voyagez seule en tant que mère célibataire », a-t-elle déclaré. « Ici, il y a toujours quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour vous aider si vous en avez besoin. »

Travail, école et jeu

Dagan fait partie d’une vague de mères célibataires qui se redécouvrent et renouent avec leurs enfants à travers les voyages. C’est un groupe démographique que Boundless Life n’a pas spécifiquement ciblé, mais les voyages – qui incluent l’hébergement, les espaces de coworking et la scolarité – résonnent auprès des mères et des pères célibataires. Sur ses sites en Grèce, en Italie, au Portugal et à Bali, la société enregistre également davantage de réservations en provenance de les mamans voyageant seules volontairement avec leurs enfantset les parents divorcés voyageant ensemble ou divisant le voyage en deux parties.

Ce que ça coûte Le forfait été de six semaines de Boundless Life pour un appartement de deux chambres et un enfant scolarisé coûte environ 9 050 € (11 540 $). Cela comprend le Wi-Fi, le nettoyage hebdomadaire, l’accès à un centre de coworking et des cours de yoga. Les forfaits sont moins chers en hiver et deviennent proportionnellement moins chers plus vous restez longtemps.

« Nous avons plusieurs familles dans chaque cohorte qui nous rejoignent en tant que parents célibataires », a déclaré Elodie Ferchaud, responsable de la génération de la demande chez Boundless Life. Et « on accueille de plus en plus ». « Nous entendons souvent des parents célibataires dire qu’ils ont besoin de la communauté pour rendre l’expérience de voyage plus riche et plus amusante pour les enfants – et pour eux-mêmes. Les parents célibataires font déjà face à tant de choses. Ils font preuve de force, de résilience et de connexion, mais ils veulent plus pour leurs enfants », dit-elle.

Le voyage « m’a sauvé »

Comme Dagan, Alison Lewis, mère célibataire basée aux États-Unis, s’est tournée vers les voyages pour faire face à son chagrin. Elle s’est échappée dans l’appartement d’un ami à Hawaï pendant trois mois avec son fils O, alors âgé de deux ans, après la rupture de son mariage en 2018. Le couple a depuis voyagé partout aux États-Unis, visitant des lacs, des montagnes, des plages, des sources chaudes, des reliques de dinosaures et des fouilles de diamants. « J’adore voyager – cela m’a en quelque sorte sauvé », a déclaré Lewis, un consultant en conception numérique qui vit maintenant au Texas. « Mon enfant avait toujours de nouvelles choses à regarder et à apprécier qui n’étaient pas son écran. »

O, deux ans (qui a maintenant sept ans) avec un ami de la famille à Hawaï. Source : Alison Lewis

Mais voyager n’a pas été facile, dit-elle. « Cela m’a mis au défi de mes limites en tant qu’être humain de voyager seule en tant que mère avec un enfant de deux ans », a-t-elle déclaré. « Pendant ce temps-là, nous avions tout perdu. J’ai donc dû recommencer. » Comme Dagan, Lewis et son fils, qui a maintenant sept ans, ont également fait un séjour d’été de six semaines avec Boundless Life, cette fois dans la ville médiévale perchée de Sintra, au Portugal. Lewis a dit qu’elle travaillait, mais qu’elle avait le temps de faire des randonnées hebdomadaires et de nouer des liens avec d’autres mères du groupe. Elle a dit qu’elle n’avait pas hâte de rentrer chez elle, où elle se sent souvent l’étrange en tant que mère célibataire. « La joie et le bonheur que O a en ce moment … Je ne sais pas comment lui fournir cela quand nous rentrerons à la maison, en termes de planification et de dates de jeu », a déclaré Lewis. « Nous voulons toujours passer du temps ensemble, mais toutes les personnes que nous connaissons ont toujours une raison pour laquelle elles ne peuvent pas faire quelque chose le week-end. Et cela a à voir avec le fait d’être une mère célibataire, parce que [traditional] les familles restent soudées et les mères célibataires sont en quelque sorte laissées pour compte », a-t-elle déclaré. « Les gens ne le font pas exprès. Ils sont juste dans leur propre monde. »

Se libérer

Voyager après la fin d’une relation résonne chez Catherine Chinatree, une artiste basée à Margate, au Royaume-Uni. Elle a entrepris un voyage de trois mois avec son enfant, Sonny, alors âgé de quatre ans, lorsqu’elle s’est séparée de son partenaire il y a cinq ans. Ils ont loué un appartement à Bangkok, et à partir de là, ils ont parcouru la Thaïlande ainsi que la Malaisie, le Vietnam, Singapour et le Népal, a-t-elle déclaré, visitant des temples, faisant de la randonnée et observant la faune.

Catherine Chinatree, avec son fils, Sonny. Source : Catherine Chinatree