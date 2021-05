Comment les mensonges sur les réseaux sociaux enflamment le conflit israélo-palestinien

Dans une vidéo de 28 secondes, publiée sur Twitter cette semaine par un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, des militants palestiniens de la bande de Gaza semblaient lancer des attaques à la roquette contre des Israéliens à partir de zones civiles densément peuplées. Du moins, c’est ce que le porte-parole de M. Netanyahu, Ofir Gendelman, a déclaré dans la vidéo. Mais son tweet avec les images, qui a été partagé des centaines de fois alors que le conflit entre Palestiniens et Israéliens s’intensifiait, ne venait pas de Gaza. Ce n’était même pas de cette semaine. Au lieu de cela, la vidéo qu’il a partagée, qui peut être trouvée sur de nombreux YouTube canaux et d’autres sites d’hébergement vidéo datent de 2018. Et selon les légendes des anciennes versions de la vidéo, elle montrait des militants tirant des roquettes non pas depuis Gaza mais depuis la Syrie ou la Libye. La vidéo n’était qu’une information erronée qui a circulé sur Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp et d’autres médias sociaux cette semaine sur la montée de la violence entre Israéliens et Palestiniens, alors que les forces terrestres militaires israéliennes ont attaqué Gaza tôt vendredi. Les fausses informations comprenaient des vidéos, des photos et des extraits de texte censés provenir de responsables gouvernementaux de la région, avec des messages affirmant sans fondement au début de cette semaine que des soldats israéliens avaient envahi Gaza ou que des foules palestiniennes étaient sur le point de se déchaîner dans les banlieues endormies d’Israël.

Les mensonges ont été amplifiés car ils ont été partagés des milliers de fois sur Twitter et Facebook, se propageant aux groupes WhatsApp et Telegram qui comptent des milliers de membres, selon une analyse du New York Times. L’effet de la désinformation est potentiellement mortel, ont déclaré des experts en désinformation, enflammant les tensions entre Israéliens et Palestiniens alors que les soupçons et la méfiance sont déjà élevés. «Il s’agit en grande partie de rumeurs et de téléphones cassés, mais ils sont partagés en ce moment parce que les gens sont désespérés de partager des informations sur la situation qui se déroule», a déclaré Arieh Kovler, analyste politique et chercheur indépendant à Jérusalem qui étudie la désinformation. «Ce qui rend plus déroutant, c’est qu’il s’agit d’un mélange de fausses déclarations et de choses authentiques, qui sont attribuées au mauvais endroit ou au mauvais moment.» Twitter et Facebook, qui possède Instagram et WhatsApp, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Christina LoNigro, porte-parole de WhatsApp, a déclaré que la société avait limité le nombre de fois où les gens pouvaient transmettre un message afin de lutter contre la désinformation. TikTok a déclaré dans un communiqué: « Nos équipes ont travaillé rapidement pour supprimer les informations erronées, les tentatives d’incitation à la violence et tout autre contenu qui enfreint notre règlement de la communauté, et continueront de le faire. »

Le Times a découvert cette semaine plusieurs informations erronées qui se sont répandues dans les quartiers israéliens et palestiniens et dans les groupes militants WhatsApp. L’un, qui apparaissait sous la forme d’un bloc de texte hébreu ou d’un fichier audio, contenait un avertissement selon lequel des foules palestiniennes se préparaient à descendre sur des citoyens israéliens.

«Les Palestiniens arrivent, les parents protègent vos enfants», lit-on dans le message, qui désignait spécifiquement plusieurs banlieues au nord de Tel Aviv. Des milliers de personnes faisaient partie de l’un des groupes Telegram où le message était partagé; le message est ensuite apparu dans plusieurs groupes WhatsApp, qui comptaient des dizaines à des centaines de membres. Le conflit israélo-palestinien Mise à jour 14 mai 2021, 14 h 03 HE Un décès a particulièrement secoué Israël: celui d’un enfant de 5 ans dans un coffre fortifié.

Alors que les manifestations contre la réponse militaire d’Israël se multiplient, la France et l’Allemagne tentent de conjurer les incidents antisémites.

Une bande de Gaza déjà battue par les pénuries d’électricité et de carburant. La police israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaire. Aucun cas de violence n’a été signalé dans les zones mentionnées dans le message. Dans un autre article au début de cette semaine, rédigé en arabe et envoyé à un groupe WhatsApp de plus de 200 membres, des avertissements ont été signalés selon lesquels des soldats israéliens étaient sur le point d’envahir la bande de Gaza. «L’invasion arrive», lit-on dans le texte, qui exhorte les gens à prier pour leurs familles. Les sources d’information en arabe et en hébreu semblent également amplifier certaines informations erronées. Plusieurs médias israéliens ont récemment discuté d’une vidéo montrant une famille se rendant à un enterrement avec un corps enveloppé, pour ensuite laisser tomber le corps lorsqu’une sirène de police a retenti. La vidéo a été citée par les organes de presse comme preuve que des familles palestiniennes organisaient de faux funérailles et exagéraient le nombre de personnes tuées dans le conflit. En fait, la vidéo est apparue sur YouTube il y a plus d’un an et peut avoir montré une famille jordanienne tenant un faux enterrement, selon une légende laissée sur la vidéo originale. Des extraits d’une autre vidéo montrant des juifs religieux déchirant leurs vêtements en signe de dévotion ont également circulé sur les sites d’information en arabe cette semaine. Les clips ont été cités comme preuve que les Juifs simulaient leurs propres blessures lors d’affrontements à Jérusalem.

C’était faux. La vidéo avait été téléchargée sur WhatsApp et Facebook plusieurs fois plus tôt cette année, selon l’analyse du Times.