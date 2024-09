Comment les mèmes influencent l’élection présidentielle américaine de 2024 : Harris contre Trump

Avec le élections présidentielles approche rapide sur 5 novembre 2024, Joe Biden s’écarte pour Kamala Harrisqui est déterminé à vaincre Atout par tous les moyens nécessaires. Et s’il y a une méthode qui gagne en popularité en politique, c’est mèmesIls sont devenus des outils politiques essentiels dans États-Unis Au fil des ans, sous l’impulsion de la génération Z, dont la capacité à distiller des messages complexes en visuels percutants a radicalement transformé la manière dont les campagnes électorales engagent les électeurs. Tout le monde se souvient de l’exemple frappant de la campagne présidentielle de 2016, où des mèmes comme « Pepe la grenouille » sont devenus des symboles polarisants. Ce mème, dont le sens a évolué au cours de l’élection, a été approprié par des militants pro-Trump et certains groupes d’extrême droite, illustrant à quel point l’humour sur Internet peut être détourné à des fins politiquesUn phénomène amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux, qui ont permis à la campagne de Trump de rallier des soutiens via des plateformes comme Reddit et 4chan, loin des stratégies publicitaires traditionnelles.

Dans 2024La politique américaine se joue autant sur les réseaux sociaux que dans les urnes. Ce qui peut paraître anecdotique est en réalité un changement profond dans la manière dont les candidats se connectent à leurs électeurs. Donald Trump et Kamala Harris en sont des exemples vivants, chacun exploitant ces fragments de culture Internet pour façonner leur image publique et influencer des pans entiers de l’électorat. Alors que Trump a depuis longtemps compris le pouvoir des mèmes pour galvaniser ses partisans, Harris a réussi à exploiter le potentiel des mèmes pour « L’été des gamins » tendance et la transformer en levier politique, ralliant Génération Z à sa cause. L’exemple le plus frappant de cette stratégie est l’adoption par Harris d’un remix TikTok de son discours « Tu penses que tu viens de tomber d’un cocotier ? »qui est devenu viral et est devenu un symbole de sa campagne. Ce mème, reproduit à l’infini par les créateurs sur TikTok, a non seulement aidé Harris à faire sa marque dans le paysage médiatique, mais aussi à atteindre un Un électorat jeune souvent désillusionné par la politique. En exploitant les codes esthétiques et les références pop comme Charli XCX Gosse Avec cet album, Harris a réussi là où d’autres ont échoué : s’intégrer dans une culture numérique en pleine évolution sans paraître déconnectée.

Donald Trumppour sa part, n’a pas renoncé à son utilisation de mèmes, mais son style reste ancré dans plus représentations traditionnelles et héroïques de lui-même, souvent partagé par ses fidèles abonnés sur des plateformes comme Vérité sociale. Suite à une tentative d’assassinat le 14 juillet 2024, auquel il a survécu, Trump n’a naturellement pas manqué l’occasion d’utiliser les réseaux sociaux pour transformer l’événement en démonstration de force. La scène où il se lève, bras levé aux côtés de ses gardes du corps, a été rapidement partagée et réutilisée, renforçant son image d’homme invincible aux yeux de ses partisans. a du mal à se connecter avec la nouvelle générationmoins sensibles à ces récits simplistes. En 2024, la course entre Harris et Trump révèle ainsi deux approches opposées d’une même réalité : la politique moderne est désormais un jeu d’influence où règnent l’humour absurde et les formats courts.

Mais le phénomène des mèmes ne se limite pas aux États-Unis ; en France, pendant la Élection présidentielle 2022Les mèmes ont également été utilisés comme outils de communication politique, parfois détournés à des fins de moquerie. Emmanuel Macronsouvent surnommé « Jupiter » pour son style présidentiel autoritaire, a vu ce surnom transformé en mèmes le représentant comme un dieu de l’Olympe, renforçant une critique de son supposé élitisme. Marine Le Penla candidate d’extrême droite, a été la cible de mèmes mettant en évidence ses positions changeantes sur l’Union européenne, en particulier lors des débats. Ces mèmes ont contribué à façonner la perception publique de chaque candidat, souvent plus puissamment que les discours politiques traditionnels. Élections législatives 2024 Les mèmes n’ont pas fait exception à la règle, avec une explosion de l’utilisation des mèmes, souvent créés par l’IA, pour mobiliser et influencer les électeurs. Une tendance qui montre que la culture des mèmes, combinée aux avancées de l’IA, jouera un rôle central dans la politique de demain.