On dit souvent que les plus beaux endroits du monde ne se trouvent jamais sur la carte. Un tel endroit est un hameau appelé Lalbazar confortablement installé au milieu des forêts de Jhargram, au Bengale occidental.

Lalbazar a récemment fait la une des journaux pour ses belles maisons couvertes de peintures murales – peintes par les membres des habitants de la tribu locale, la communauté de Lodha – et est sur le point de devenir un lieu touristique important.

Le village est si beau qu’il a été rebaptisé khwaabgaon signifiant le village des rêves, ce qui signifie un village des rêves.

Les habitants de Lalbazar – les Lodhas – qui sont identifiés par le gouvernement central comme une tribu dénotifiée, et qui sont similaires à la tribu Sabar du Bengale occidental, étaient historiquement des collecteurs de produits forestiers, des agriculteurs et des employés journaliers. Mais, comme leurs maisons peintes de manière artistique attirent de nombreux touristes dans leur village, ils se sont tournés vers d’autres efforts créatifs comme la fabrication de poupées katumkutum, l’art Katha ainsi que l’éco-peinture pour gagner leur vie.

En 2014, lorsque l’artiste basé à Calcutta, Mrinal Mandal a erré dans Lalbazar, il se souvient que cela ressemblait à n’importe quelle autre colonie tribale, avec des maisons de boue au toit de chaume. «Il y avait environ 80 habitants, qui gagnaient peu d’argent grâce aux travaux quotidiens et à l’agriculture. À l’époque, j’étais fasciné par la beauté naturelle de l’endroit. C’était isolé et confortable, avec une seule route qui y conduisait, et rien que des forêts qui l’entourent. J’avais pensé que ce serait une merveilleuse retraite ou studio pour les artistes urbains », a-t-il déclaré.

«Cependant, plus je connaissais les Lodhas, plus j’étais fasciné par leur compréhension intuitive des processus créatifs – comme la sculpture et la peinture – et par la façon dont ils transmettent ces connaissances à travers les générations. Les jeunes enfants apprennent si vite ici, simplement en regardant Ils savent instinctivement tant de choses sur l’art, qu’il faut passer par la rigueur des universitaires pour s’imprégner. Par conséquent, je me suis concentré sur l’autonomisation des Lodhas », a souligné l’artiste.

Mandal, qui est le fondateur de Chalachitra Academy, un collectif d’artistes partageant les mêmes idées et d’intellectuels qui travaillent sur la documentation, la préservation et la promotion des formes d’art mourantes des communautés rurales défavorisées, a finalement commencé à travailler avec les Lodhas à Lalbazar en 2018.

«La première étape a été de créer un atelier pour les enfants des tribus à Lalbazar sur différentes formes d’art comme les impressions écologiques, la teinture végétale, le pattachitra, la poterie en terre brûlée, etc. Ils les ont appris avec diligence et lorsque nous avons initialement demandé la permission de peindre à l’extérieur des maisons de la région, les villageois ont accepté volontiers et nous ont donné un coup de main », a déclaré Mandal. Au cours des trois dernières années, toutes les maisons du village ont été peintes avec des peintures murales colorées.

Les murs des maisons en terre battue sont retouchés chaque année, ce qui signifie que les peintures doivent également être faites sur une base annuelle, et Mandal a déclaré que cette année, ce sont les villageois qui ont fait la majorité de la peinture.

« Notre mission de base était qu’ils devaient puiser dans leur environnement et leurs expériences. Et nous avons vu qu’ils choisissaient des animaux comme les canards, le bétail et les poules. Parfois, les éléphants visitent leur village aussi, ils ont donc dessiné des éléphants aussi. minuscule zoo à proximité, donc, quels que soient les animaux qu’ils voient dans le zoo, ils peignent. L’art mural représente également des scènes de leurs festivals comme Bandhna parab », a déclaré Mandal.

À seulement quatre heures de route de Kolkata, Lalbazar a déjà commencé à attirer un grand nombre de touristes. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les villageois car cela augmente leurs chances de vivre de leur art, c’est une épée à double tranchant, a souligné Mandal.

«Bien que le fait que des objets créatifs soient vendus quotidiennement dans ce village est une évolution encourageante, les touristes qui affluent à Lalbazar sont régulièrement une source de joie et d’inquiétude. Cela m’inquiète que si trop de gens se pressent régulièrement dans le village. base, cela perturberait complètement la vie quotidienne des lodhas », a déclaré Mandal.

«De plus, les gens d’aujourd’hui ont peu de respect pour les endroits où ils se rendent. Nous avons déjà mis en place un panneau d’affichage qui demande des dons aux habitants, aux touristes qui veulent prendre des photos. C’est, bien sûr, volontaire et il n’y a pas de montant fixe. Mais cela peut aider les habitants, donc les touristes devraient payer », a déclaré l’artiste.

Mandal qui travaille depuis 22 ans avec des communautés arriérées et essayant de préserver leur art et leur histoire, a déclaré à News18, «notre objectif n’est pas de développer Khwaabgaon en un espace touristique, car si cela se produit, personne ne pourra en faire travailler là-bas. Mais nous voulons donner du pouvoir aux locaux afin qu’ils puissent vivre de leur art. De nombreux habitants, quels que soient leur âge et leur sexe, apprennent déjà à faire du kantha, de l’éco-peinture et du batik, et nous leur présentons les canaux par lesquels ils peuvent vendre leurs œuvres. «

« Nous avions également enseigné aux villageois l’art du mime en collaborant avec la Jogesh Mime Academy. Nous prévoyons de construire un atelier d’artiste à Lalbazar afin que les artistes d’autres villages et villes puissent également visiter et vivre à Lalbazar, et apprendre l’art », at-il ajoutée.