Comment les médiums ont fait des affirmations douteuses que Maddie McCann « vit en Allemagne », a « oublié sa famille » et est « dans le monde des esprits »

La POLICE enquête sur les affirmations d’un médium selon lequel il connaît les coordonnées de la dépouille de Madeleine McCann.

Le médium Michael Schneider – qui a résolu d’autres affaires de meurtre en Europe – a contacté des enquêteurs allemands pour leur demander où Maddie est enterrée.

Les flics suivent un médium prétendant retrouver Madeleine qui a disparu en 2007 Crédit : AFP

La voyante a déclaré que le corps de Madeleine McCann « est malheureusement mort et enterré au Portugal, au nord-est de Lagos ».

Il a déclaré: «Souvent, vous avez la réputation d’être un monstre ou de quelqu’un qui essaie simplement de soutirer de l’argent à quelqu’un, et c’est assez blessant. Je ne prends jamais d’argent. »

L’endroit se trouve à seulement 10 kilomètres de l’appartement de vacances où Madeleine a disparu à Praia da Luz le 3 mai 2007.

Le médium Michael Schneider dit que les restes de Maddie sont à six miles de l’endroit où elle a disparu

Les enquêteurs enquêtent également sur le suspect allemand Christian B Crédit : Rex

Le principal suspect dans l’affaire Madeleine est le pédophile condamné Christian B, 44 ans, qui a été identifié l’année dernière.

Mais il fait l’objet d’une enquête policière pour sa disparition depuis quatre ans, rapporte Sky News.

Le procureur allemand Hans Christian Wolters a déclaré au Sunday People que ses officiers avaient utilisé des clairvoyants pour aider d’autres affaires.

Le mois dernier, Schneider a aidé la police à localiser une femme disparue, qui a été retrouvée pendue à un arbre, dans les 36 heures.

Le clairvoyant Michael Schneider a résolu d’autres décès en utilisant ses capacités psychiques Crédit : Mirrorpix

Schneider a également pu déterminer exactement où le couple assassiné Peter Neumair, 63 ans, et Laura Perselli, 68 ans, seraient retrouvés après leur disparition de leur domicile à Bolzano, en Italie, en janvier.

Mais il n’est pas le seul médium à penser avoir des informations après la disparition de Maddie.

Nous rassemblons ici leurs affirmations extraordinaires et non fondées.

Suivre les pistes

En 2007, la police portugaise a examiné deux dossiers de réclamations de voyants et de médiums prétendant savoir où se trouvait Madeleine disparue.

S’exprimant en 2007, le porte-parole de la Policia Judiciara, Olegario Sousa, a déclaré que l’équipe consulterait les conseils des médiums au cas où il s’agirait du ravisseur.

La police portugaise a pris les devants de clairvoyants en 2008 après la disparition de Maddie Crédit : PA : Association de la presse

Il a déclaré: « Certaines informations concernent un emplacement ou des coordonnées précis et cela nous permet de nous rendre sur place et nous le vérifierons.

« Il y a quelques jours à peine, nous avons obtenu une adresse près de Lagos, mais cela ne revenait à rien. »

Mais en 2019, la page facebook de Kate et Gerry a publié : « Gerry et Kate ne croient pas aux médiums ou aux médiums.

« Ils ont une confiance totale en Scotland Yard. »

Vivant et inconscient

L’année dernière, la médium de la police américaine Fia Johansson a déclaré que Maddie était en vie et vivait à Cologne, en Allemagne.

Elle a dit : « Elle est vivante, je vois qu’elle est en Allemagne. Elle n’a aucune idée de son autre famille.

« Elle était très petite, elle ne se souvient de rien de la famille. »

Un médium américain pense que Maddie est vivante et vit en Allemagne Crédit : Getty

Elle a ajouté : « Elle est très liée à la musique et à la danse, elle a une voix magnifique et incroyable.

«Elle va trouver sa propre famille par accident. Ma prédiction est qu’elle les trouvera d’ici 2022 à 2024 par elle-même, car elle deviendra très célèbre dans le chant.

« Il y avait une dame, je le sens – vers 45 ou 47 ans – qui a failli repousser Madeleine.

« Je pense que la raison pour laquelle ils n’ont pas pu vendre Madeleine tout de suite était la publicité.

« C’était trop risqué, tout le monde parlait d’elle, alors ils ont repoussé Madeleine. »

« Dans le monde des esprits »

Le médium de la télévision Derek Acorah – décédé l’année dernière – s’est excusé auprès des McCann après avoir suggéré que Maddie était morte en 2012.

S’exprimant en 2012, il a déclaré: « Je sais que ses parents sont convaincus que Maddie est vivante et je suis vraiment désolé – mais la petite est dans le monde des esprits depuis un certain temps. »

Il s’est ensuite excusé et a proposé ses services à la police portugaise.

Il a déclaré: « Je suis prêt à aller au Portugal pour aider à la recherche de Madeleine.

Le défunt médium Derek Acorah a déclaré qu’il prêterait ses compétences aux enquêteurs Crédit : Rex

«Je vais aller à l’endroit où elle a disparu et voir ce que je peux ramasser.

«Je demanderais au monde des esprits de la région ce qui s’est passé et tout ce que je découvrirais, je le transmettrais à la police pour l’aider dans son enquête.

« J’avais en tête d’aller chercher Madeleine lorsqu’elle a disparu pour la première fois, mais il y avait déjà quatre médiums là-bas.

« J’étais excédentaire par rapport aux besoins et je ne vais pas entrer dans le terrain d’un autre médium. »

Plus tôt, il a été cité comme disant que Maddie était morte, ce que Derek a nié plus tard.

« Trop horrible » à partager

La médium de la princesse Diana, Sally Morgan, a déclaré que le cas de Madeleine était trop «horrible» pour partager ses réflexions.

Elle a déclaré en 2017 : « J’ai été régulièrement approchée à propos de Madeleine McCann.

« Je pense juste que les parents ont la foi la plus merveilleuse en Dieu. Ils forment un couple incroyable et ils ont traversé l’enfer et en sont revenus.

La médium de Telly, Sally Morgan, a déclaré qu’elle ne partagerait ses pensées que si les McCann le lui demandaient Crédit : Rex

« La dernière chose qu’ils voudraient, c’est que quelqu’un comme moi mette le nez dedans. Ce n’est tout simplement pas approprié. »

Elle a ajouté : « Ce serait complètement différent s’ils m’abordaient. Mais beaucoup d’autres personnes l’ont fait et je n’irai pas là-bas. C’est juste trop horrible.

« Le truc avec l’affaire McCann, évidemment j’ai de très bonnes idées sur ce qui s’est passé mais je ne les partagerais jamais. Je ne peux pas.

Regarder la routine de la famille

En 2008, deux médiums qui ont travaillé avec le FBI ont rassemblé un composite de ceux qui, selon eux, ont emmené Maddie.

Carla Baron et John Oliver ont passé une semaine à Praia da Luz au Portugal pour recueillir des indices sur la disparition du bambin.

Ils ont expliqué qu’ils pensaient que le ravisseur s’appelait peut-être « Stav » ou « Steve ».

Les médiums Carla Baron et John Oliver ont produit ce composite d’un suspect

L’homme conduisait une voiture argentée foncée arrêtée dans une ferme déserte avant de se diriger vers Lagos, selon les deux médiums.

S’exprimant en 2008, Carla a déclaré : « Il a pris une photo de téléphone portable tout en ayant l’air de passer un appel.

« Je le vois aussi prendre des notes sur un petit bloc-notes alors qu’il regardait les allées et venues de la famille McCann pour voir quelle était leur routine. »