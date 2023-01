Comment les médicaments qui piratent nos horloges circadiennes pourraient un jour améliorer notre santé

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que la recherche d’outils pour réaligner nos rythmes circadiens soit lancée. Certaines personnes ne jurent que par la mélatonine ou la luminothérapie, et vous pouvez influencer vos propres rythmes en modifiant le moment de vos repas et de votre sommeil. Mais les scientifiques recherchent des médicaments qui peuvent cibler directement nos horloges moléculaires.

Prenez KL001, par exemple. Ce composé affecte une protéine appelée CRY. Les gènes d’horloge peuvent déclencher la production de CRY, et des niveaux élevés de protéine peuvent à leur tour désactiver les gènes d’horloge.

KL001 agit pour maintenir les niveaux de protéine CRY à un niveau élevé, ce qui peut affecter la durée de la période circadienne. Cela peut avoir un effet d’entraînement sur les gènes du foie qui fonctionnent également à un rythme circadien. Il peut même contrôler la façon dont les cellules hépatiques fabriquent du glucose, selon des recherches sur des cellules dans un plat. En théorie, un médicament comme celui-ci pourrait aider à limiter les effets du travail posté sur la santé métabolique et potentiellement réduire le risque de diabète.

Malheureusement, nous sommes probablement loin de pouvoir le faire chez les gens. Mais cela ne signifie pas que ce n’est pas une idée alléchante qui mérite d’être étudiée. En attendant, nous pourrions être en mesure d’adapter les traitements existants aux personnes sur la base de leurs rythmes circadiens individuels.

Bien que nous suivions tous à peu près un cycle diurne de 24 heures, il existe des variations. On pense que les gens ont tendance à tomber dans des «chronotypes», qui déterminent approximativement quand ils se réveillent, se sentent alertes et dorment. Fondamentalement, vous êtes une personne du matin ou une personne du soir. Si nous pouvons trouver des moyens de déterminer plus précisément le cycle d’une personne au cours d’une journée au niveau moléculaire, nous pourrions être en mesure de déterminer le meilleur moment pour administrer des médicaments ou effectuer une intervention chirurgicale, selon certains chercheurs.

Considérant depuis combien de temps certaines de ces idées existent, il est un peu décevant que nous n’ayons pas fait plus de progrès. Mais c’est un domaine de recherche essentiel. Nous avons probablement tous ressenti les effets d’un rythme circadien désaligné. Le décalage horaire peut être brutal. Travailler tard peut vous rendre agité et groggy le lendemain. Nous savons que regarder les écrans la nuit est mauvais pour nous, mais combien d’entre nous peuvent honnêtement dire que nous ne vérifions pas nos téléphones la dernière fois le soir ou la première chose le matin ?

Nous savons déjà que nous devrions éteindre nos téléphones à l’approche de l’heure du coucher et éviter la lumière artificielle pendant la nuit. Se coucher à une heure régulière et dormir suffisamment est un autre moyen assez évident de maintenir une bonne santé circadienne. Au moins, c’est la meilleure période de l’année pour prendre des résolutions…

