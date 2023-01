Comment les médias sociaux sont venus à la «sauvetage» des employés licenciés à travers le monde

“Vous êtes viré!” – une déclaration que personne ne veut entendre ou lire. Cependant, c’est devenu une dure réalité pour des centaines de milliers d’employés qui travaillent dur à travers le monde alors qu’une multitude d’entreprises multinationales se lancent dans une fusillade. Plus de 1 600 employés de la technologie sont licenciés par jour en moyenne en 2023 dans le monde, y compris en Inde, selon un rapport de l’IANS.

Ces entreprises ne sont pas vos start-ups “risquées” ou vos entreprises en déclin typiques. La liste comprend des géants de la technologie tels qu’Amazon, Meta, Intel, Twitter, Microsoft, et la liste continue. Prenez ceci – nous sommes à peine un mois dans le nouvelle année, et 91 entreprises ont déjà licencié plus de 24 000 employés techniques au cours des 15 premiers jours de ce mois.

Amazon a annoncé le licenciement de 18 000 employés dans le monde, dont près de 1 000 en Inde. Microsoft a également rejoint le mouvement en annonçant le licenciement de 10 000 employés. Twitter Inc prévoit également de licencier 50 employés de la division produits du site de médias sociaux, a rapporté le site d’information Insider. Cela pourrait réduire les effectifs de l’entreprise à moins de 2 000 personnes. Le développement intervient après que l’entreprise a déjà licencié 50% de son personnel.

Bien qu’il s’agisse d’un sujet tabou dans notre société, c’est la première fois que les gens sortent et parlent d’être licenciés ouvertement et sans aucune hésitation. Il se trouve que tout le monde est dans le même bateau et les médias sociaux ne sont plus seulement des mèmes ou des vidéos de chats amusantes.

Au milieu de tout le chaos, beaucoup ont utilisé les réseaux de médias sociaux tels que LinkedIn en dernier recours et ont partagé leur état évident et désolé. Il y avait aussi des gens qui partageaient désespérément leur CV, à la recherche d’un employeur potentiel.

Lisez aussi: Les mises à pied massives mèment la foule sur Twitter alors que les entreprises technologiques du monde entier se lancent dans une fusillade

Selon Moneycontrol, les analystes des ressources humaines ont affirmé qu’il s’agissait de la “tendance la plus encourageante” à avoir émergé au cours de cette sombre période – où les gens parlent d’être licenciés sans stigmatisation. Cela contribue également à façonner le processus de recrutement.

Parmi tous ces utilisateurs de LinkedIn, l’un d’eux est Prashant Kamani, qui a perdu son emploi chez Microsoft après avoir consacré 21 ans de sa vie à l’entreprise. Il s’est rendu sur LinkedIn et a partagé la nouvelle de son licenciement et comment cela l’a durement touché. Kamani a travaillé en tant que responsable principal du développement logiciel chez le magnat de la technologie et on lui a dit que son poste était «éliminé». Alors qu’il se sentait découragé par la fin abrupte, il a également exprimé sa gratitude envers l’entreprise pour l’exposition.

« Ce dont je suis le plus reconnaissant, ce sont les relations que j’ai nouées au fil des ans avec les gens avec qui j’ai travaillé. J’ai été entouré de personnes extrêmement talentueuses et intelligentes. Pour toute entreprise comme Microsoft, c’est le prix d’entrée. Je suis reconnaissant à ces gens car j’ai beaucoup appris d’eux », lit-on dans son message.

Dans un autre cas, un professionnel de l’informatique du Kenya a été informé quatre jours avant son voyage en Europe pour un emploi chez Amazon que l’opportunité avait été annulée en raison de changements commerciaux. Dans un post sur LinkedIn, Tom Mboya Opiyo a partagé son histoire. Il a écrit sur la façon dont il avait vendu sa maison et ses voitures. “Ma famille est vraiment dévastée après avoir planifié le déménagement pendant 6 mois, mais j’ai confiance que Dieu a un plan pour nous. Ils iront consulter et j’espère que cela les aidera », a écrit Tom en partageant son expérience.

Un Indien a déménagé au Canada pour son travail chez Meta, seulement pour découvrir qu’il était congédié. Cela s’est produit alors que Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a licencié plus de 11 000 de ses employés, soit 13% de ses effectifs. Himanshu V a déménagé au Canada depuis l’Inde pour son nouveau travail Meta qu’il n’avait pas.

Selon son profil LinkedIn, Himanshu, diplômé de l’IIT-Kharagpur, a déjà travaillé pour des marques comme GitHub, Adobe et Flipkart. “J’ai déménagé au Canada pour rejoindre #Meta et 2 jours après mon arrivée, mon voyage a pris fin car je suis touché par la mise à pied massive”, a écrit Himanshu dans son article sur LinkedIn.

Il a en outre mentionné à quel point son cœur va à tous ceux qui sont confrontés à une situation difficile en ce moment. « Quelle est la prochaine étape pour moi ? Honnêtement, je n’en ai aucune idée ! J’attends avec impatience ce qui va suivre. Faites-moi savoir si vous avez connaissance d’un poste ou d’une embauche pour un ingénieur logiciel (Canada ou Inde) “, a-t-il mentionné plus loin.

En novembre, juste au moment où Elon Musk avait repris Twitter et licenciait des employés, le voyage de Yash Agarwal, 25 ans, s’est terminé par une impasse. Il a partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux et a informé ses amis et followers de son licenciement.

Yash a décrit son poste chez Twitter Inde et Asie du Sud en tant qu’associé aux politiques publiques sur LinkedIn. Mais malgré la perte de son emploi, il n’a pas été dévasté. Au lieu de cela, il semblait avoir apprécié son temps à travailler avec l’organisation. Il a mis en ligne une photo joyeuse de lui-même agrippé à deux oreillers portant le logo Twitter.

Lisez aussi: Hyderabad Man déménage au Canada pour rejoindre Meta, se fait virer après deux jours

“Je viens d’être licencié de Twitter. Bird App, ce fut un honneur absolu, le plus grand privilège de faire partie de cette équipe, de cette culture », a écrit Yash dans un message qu’il a publié sur son LinkedIn et Twitter avec les hashtags« Love Where You Worked »et« J’adore Twitter’.

Dans l’un des nombreux cas, Tanya Rajhans de BharatX, a invité les personnes touchées par le licenciement massif chez Amazon à postuler dans son entreprise. Elle a expliqué comment il offre de meilleurs avantages et une meilleure rémunération. “Quelque chose pour les personnes touchées par les licenciements d’Amazon, mon organisation BharatX embauche (avec une meilleure rémunération et des avantages !)”, a écrit Rajhans sur LinkedIn.

Des hashtags tels que “#OpenToWork” sont largement utilisés sur LinkedIn et Glassdoor. Selon Forbes, le nombre de publications « #opentowork » sur LinkedIn a augmenté de plus de 20 % en novembre. Grâce à cela, la plate-forme a également connu une croissance du nombre de personnes ajoutant des connexions, ce qui est très important lorsque vous essayez d’étendre votre réseau et de trouver un nouvel emploi.

Lisez aussi : BuzzFix | Des poursuites aux licenciements : l’ère de Twitter sous Elon Musk attend la « coche bleue »

Plusieurs personnes de Meta et d’Amazon ont formé des groupes pour s’entraider à trouver de nouvelles opportunités. Beaucoup de ces personnes ont créé des feuilles de calcul avec les noms, les titres, les lieux et les types d’emplois pour permettre aux recruteurs de les contacter plus facilement.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici