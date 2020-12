C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps. C’était en 2020. Avec le coronavirus pandémie qui a bouleversé la plupart des moyens de subsistance et que les petites entreprises sont confrontées à la fermeture, la culture du repas au restaurant a été presque anéantie après des mois de verrouillage.

À une époque d’une telle agitation, Internet a prouvé son pouvoir de rassembler des étrangers pour une cause. Les médias sociaux sont vraiment un endroit étrange; de diviser les gens à une foi aussi miraculeusement rétablie en l’humanité dans les moments les plus difficiles.

Voici un aperçu de la façon dont les médias sociaux se sont rassemblés pour sauver les propriétaires en détresse de petits restaurants des brutalités de la pandémie.

Baba Ka Dhaba

Baba ka Dhaba, le plus favori d’Internet, est un excellent exemple des récits réconfortants de bons samaritains. En octobre, une vidéo d’un citoyen âgé en larmes, alors que son entreprise – un petit restaurant au bord de la route – subissait un énorme revers lors du verrouillage, a fait surface sur Internet. La boutique de fortune du vieil homme dans la localité de Malviya Nagar, dans le sud de Delhi, avec le nom de Baba ka Dhaba, ne pouvait pas faire beaucoup d’affaires. Du jour au lendemain, le couple de propriétaires âgés et leur célèbre Baba ka Dhaba sont devenus célèbres à la suite d’une vidéo touchante de YouTuber Gaurav Wasan, qui invitait une aide massive. À tel point que Baba ka Dhaba a finalement été répertorié sous Zomato et que maintenant le propriétaire et octagérien Kanta Prasad a ouvert un autre nouveau restaurant dans la même localité.

L’autre ‘Baba ka Dhaba (s)’

La vidéo largement partagée de Baba Ka Dhaba a rapidement ouvert les vannes aux histoires de misères de nombreuses petites entreprises similaires, touchées par la pandémie. Dans une autre vidéo, publiée par un utilisateur de Twitter, Ashutosh (@ iashutosh23), il a demandé aux gens de soutenir chaque fournisseur / entreprise local en ces temps troublés. Il a ajouté comment la pandémie a laissé de nombreuses personnes sans nourriture et sans abri en privant leurs moyens de subsistance et en soutenant leurs familles. En peu de temps, les internautes se sont rendus sur le site de micro-blogging pour trouver un Baba Ka Dhaba près d’eux et encourager les entreprises et les vendeurs locaux. Les utilisateurs ont commencé à publier des images de petits restaurants similaires dans et autour de Delhi, affirmant qu’ils nous ont appris à continuer à avancer.

Dadi ki RasoiBaba ka DhabaSardar ji Omlette wale De Delhi NCR Ils nous ont appris à continuer d’avancer avec l’espoir et les prières, le travail acharné passe avant d’autres choses ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4eZqTRyhVb– Mojo (@Singhlicious) 8 octobre 2020

Le Kanji Vada d’Agra

Dans un autre développement similaire, Narayan Singh, 90 ans, qui dirige un stand « Kanji Vada » à Agra a perdu tous ses revenus en raison de la coronavirus la pandémie et les affaires étaient au bord de la fermeture. La crise financière de Singh a été mise en évidence après que le blogueur culinaire Dhanishtha a partagé sa vidéo sur Instagram. La vidéo est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux et les internautes desi se sont engagés à aider. Alors qu’un utilisateur a félicité Singh pour le Kanji Vada qui claque les lèvres, d’autres ont partagé la vidéo pour faire passer le mot.

Parvathy Amma du Kerala

Une autre histoire du Kerala a émergé sur les médias sociaux d’une femme âgée essayant de gagner sa vie honnêtement et les internautes ont attiré l’attention sur cette Amma. Le journaliste Aarif Shah avait initialement publié un article sur l’incident sur son compte Twitter où il parlait des difficultés auxquelles était confrontée la femme âgée, qui dirige un stand de nourriture et la pandémie a fait souffrir sa petite entreprise en raison du manque de clients. En peu de temps, les Keralites ont répondu avec style et beaucoup se sont réunis pour aider Parvathy Amma, qui dirige son restaurant à Karimba. Plusieurs utilisateurs, dont l’acteur Richa Chadha, ont également donné des mots d’espoir et certains ont déclaré qu’ils se rendraient chaque fois qu’ils se rendraient au Kerala.

Kerala Story: Cette vieille dame dirige un Dhaba afin de nourrir sa famille. Elle n’a pas de clients et a du mal à gagner. C’est le restaurant de Parvathyamma résistant et délicieux à Karimba, près de Mannarkkad. Après Baba ka Dhaba, les Keralites se tournent pour aider cette femme âgée. #BabaKaDhaba pic.twitter.com/DL3n4VddA8 – Aarif Shah (@aarifshaah) 10 octobre 2020

L’appel à l’aide de la Transwoman du Kerala

Dans un incident troublant, le récit déchirant d’une transsexuelle de Kochi, au Kerala, lui a demandé l’aide de flics. Sajana Shaji avait tenté de joindre les deux bouts pendant la pandémie en vendant du biryani. Shaji avait même fourni un emploi à quatre autres femmes trans et réussissait à gagner sa vie. Depuis plus d’un mois, cependant, le groupe est victime de harcèlement de la part des commerçants et des vendeurs locaux. Shaji, qui avait également contracté des prêts auprès de plusieurs épiciers pour ouvrir sa boutique, s’est adressée à Facebook en dernier recours et s’est effondrée sur son histoire d’abus. La vidéo en larmes de Shaji est devenue virale sur Facebook et son sort a attiré l’attention de la police de Hill Palace, qui a finalement déposé une FIR dans l’affaire.