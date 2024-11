Comment les médias sociaux influencent nos interactions avec les terres publiques

Alice Ford, créatrice de contenu extérieur et animatrice d’émissions, a passé une décennie à centrer l’éducation environnementaliste sur sa chaîne YouTube. Elle a déclaré que la surabondance de photos de la nature et de courtes vidéos sur les réseaux sociaux a pour conséquence que « les gens veulent simplement voir un endroit plus qu’ils n’ont de respect pour l’endroit ». Photo gracieuseté d’Alice Ford.

Ne caressez pas les vaches moelleuses.

C’est le slogan de la bio Instagram de le compte populaire du National Park Servicequi présente de superbes photos des divers terrains des 431 parcs nationaux des États-Unis.

Cette déclaration insolente, suivie d’un emoji de buffle, est destinée à faire rire ses 6 millions de followers, explique Matthew Turner, spécialiste des médias sociaux du NPS, mais c’est aussi un véritable avertissement.

« Nous voulons que vous soyez vraiment prêt à garder cette distance et que vous soyez conscient de votre environnement à tout moment », a déclaré Turner. « Et savoir que si vous ne le faites pas, vous pourriez être blessé. »

La technologie et l’essor des médias sociaux ont incité de nouvelles personnes à visiter les parcs et les terrains publics, car les plateformes facilitent la mise en valeur des grands espaces. Mais les amateurs de plein air et les défenseurs de l’environnement affirment que les médias sociaux ont également contribué au « tourisme du selfie » ou à l’afflux de visites vers des monuments spécifiques qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux.

Il peut également décrire le comportement de ceux qui envahissent un point de repère ou ignorent le protocole de sécurité pour obtenir la photo parfaite.

Chaque année, des personnes ont des interactions dangereuses avec la faune, se perdent dans les parcs, voire perdent la vie. Il est difficile de quantifier exactement comment les médias sociaux influencent la prise de décision ou le comportement des visiteurs du parc, mais plusieurs incidents presque mortels et mortels ont été liés à une tentative de capture de contenu.

En 2018, un couple de 29 et 30 ans sont tombés à mort dans le parc national de Yosemite en Californie alors qu’il tentait de prendre une photo à Taft Point. Plusieurs personnes ont été attaqué par des bisons dans le parc national de Yellowstone au cours des trois dernières années – au moins une était une touriste essayant de toucher un bison tout en enregistrant avec son téléphone.

« Un selfie en soi peut inspirer les autres. Peut-être que vous voyez le message d’un ami sur un grand voyage et que cela vous incite à y aller », a déclaré Phillip Kilbridge, PDG de NatureBridge. «Mais tu ferais mieux de le faire de manière réfléchie. Vous feriez mieux de réaliser que lorsqu’il y a une clôture, c’est parce qu’il y a des roches de l’autre côté, ou qu’il y a une chute abrupte, ou bien d’autres conséquences inattendues.

« J’adore nos parcs à en mourir »

Kilbridge dirige NatureBridge, une organisation qui enseigne aux jeunes comment explorer le plein air sans technologie. L’organisation a été initialement fondée dans le but d’explorer les parcs pendant les saisons creuses et d’apprendre aux enfants à en apprendre davantage sur eux-mêmes et sur l’environnement avec de faibles barrières à l’entrée en termes de coût et de formation préalable.

Les parcs ont connu une augmentation du nombre de visiteurs ces dernières années, traversant plus de 300 millions de visiteurs presque chaque année depuis la célébration de leur centenaire en 2016.

NatureBridge a accueilli plus d’un million d’enfants dans le cadre du programme au cours de son mandat et opère dans la zone de loisirs nationale du Golden Gate en Californie, dans le parc national olympique de Washington, dans le parc national de Prince William Forest en Virginie et à Yosemite. Il s’efforce délibérément d’explorer des zones et des sentiers qui ne sont pas les plus populaires, mais le nombre élevé de visiteurs met à rude épreuve les hôtels et les zones entourant les parcs et, par conséquent, le fonctionnement du programme est plus coûteux.

L’effet des médias sociaux sur certaines zones des parcs pourrait être évident dans certaines données du parc national de Yosemite. Beaucoup arrivent en voiture, prennent des photos des formations rocheuses emblématiques Half Dome et El Capitan, puis repartent, a déclaré Kilbridge. L’objectif est de « documenter la visite et de la mettre sur leur liste de contrôle ou leur liste de choses à faire, pour prouver qu’ils l’ont fait ».

« Vous avez probablement entendu l’expression ‘nous aimons nos parcs à en mourir' », a déclaré Kilbridge. « Mais la vérité est que nous aimons à en mourir certaines parties de certains parcs. »

Cynthia Hernandez, spécialiste des affaires publiques du Système des parcs nationaux, a déclaré que l’agence utilise les médias sociaux pour montrer des exemples de bonne gestion de l’environnement. Le personnel aime et encourage les nouveaux visiteurs dans les parcs, mais il souhaite qu’ils soient formés à la préservation des sentiers, au ramassage des déchets et à l’apprentissage de l’histoire et de la culture du lieu qu’ils visitent.

« Nous demandons aux visiteurs de s’adapter et d’écouter les gardes du parc », a déclaré Hernandez. « Vous savez, si le parking est plein, ne conduisez nulle part. Nous aimons demander : « quel est votre plan B ? »

Les terres publiques et privées du New Hampshire subissent cette année l’impact de certains visiteurs peu respectueux, alors que la haute saison de feuillage d’automne – une période de quelques semaines fin septembre et octobre – attire environ 3,7 millions de visiteurs cet automne, selon les estimations. Le Washington Post a rapporté. Les nouveaux Hamshiriens et leurs voisins du Vermont sont confrontés à des routes obstruées, des sentiers de randonnée encombrés, des intrusions sur des propriétés privées et des déchets laissés par leurs visiteurs, dont beaucoup le font à la recherche de la photo d’automne parfaite.

Certaines villes ont fermé les routes à la circulation non locale, tandis que d’autres ont dû payer des patrouilles supplémentaires sur les itinéraires menant à des belvédères ou à des endroits populaires. Un groupe de voisins de Pomfret, dans le Vermont, a collecté 22 500 $ dans le cadre d’une GoFundMe pour « sauver » leur route de l’afflux d’influenceurs, les fonds étant destinés à des fermetures temporaires et à une signalisation accrue, a rapporté le Post.

Wesley Littlefield est un responsable marketing et créateur de contenu extérieur basé à Salt Lake City, et les effets décrits par Kilbridge et les habitants de la Nouvelle-Angleterre sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles il prend soin de ne pas surexposer certains endroits. Littlefield a posté sur les réseaux sociaux et fait YouTube des vidéos sur la pêche, le kayak et d’autres aventures en plein air depuis quelques années, et se concentre sur l’éducation des gens sur les principes « ne laisser aucune trace ».

Il adore explorer le sud-ouest, mais certains de ses sentiers et merveilles naturelles préférés sont devenus surpeuplés après avoir attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Horseshoe Bend, en Arizona, en est un excellent exemple, a-t-il déclaré, tout comme Antelope Canyon, qui se trouve sur les terres Navajo.

« Ce qui était autrefois un endroit paisible est désormais rempli de gens qui cherchent à prendre la photo parfaite, souvent au détriment de l’environnement qui les entoure », a-t-il déclaré à propos de Horseshoe Bend. « Vous remarquerez des choses comme les déchets, l’érosion des sols et même des dommages permanents aux écosystèmes locaux. Dans des cas extrêmes, les habitats fauniques peuvent être perturbés ou détruits, ce qui porte atteinte à la beauté naturelle et à l’équilibre de ces zones. »

Exploration responsable

Littlefield a déclaré qu’il aimait le fait que la technologie ait permis aux gens de découvrir de nouveaux endroits et de partager des expériences. Mais la négligence dans certaines zones l’a rendu plus conservateur dans la géolocalisation de certaines zones ou endroits « fragiles ». C’est sa façon de les protéger tout en partageant son amour du plein air, a-t-il déclaré.

« Nous voulons que ces lieux restent aussi beaux et intacts que possible pour les futurs visiteurs », a déclaré Littlefield.

Alice Ford est une autre créatrice de contenu qui partage ses aventures en plein air en ligne afin de sensibiliser les autres à la conservation. Elle anime une émission sur PBS intitulée « Les aventures d’Alice sur Terre », est titulaire d’une maîtrise en gestion environnementale et a réalisé YouTube des vidéos présentant les voyages en plein air, la randonnée et la vie durable depuis environ une décennie.

Son pain et son beurre sont des contenus plus longs où elle peut mettre l’accent sur l’éducation.

« Je pense qu’il y a un problème avec ces vidéos de trois à dix secondes présentant un lieu », a déclaré Ford. « Où vous voyez juste la plus belle partie, et vous n’apprenez rien à ce sujet, et vous ne faites alors aucune recherche. Et vous vous présentez simplement parce que vous voulez obtenir exactement la même photo.

Lorsque Ford voyage, elle recherche des endroits moins fréquentés, non seulement pour découvrir un endroit nouveau pour elle, mais aussi pour ne pas contribuer à la demande de lieux qui ne disposent pas d’infrastructures pour supporter un afflux de visiteurs. Se retirer du bord d’une route inondée de visiteurs peut non seulement provoquer un chaos dans la circulation, mais également endommager la faune et les infrastructures routières, a-t-elle déclaré.

« Je pense également qu’une autre chose que j’ai constatée à l’échelle mondiale, c’est que les gens veulent voir un endroit plus qu’ils n’ont de respect pour cet endroit », a déclaré Ford.

Il existe des dangers physiques très réels à se lancer tête première dans une randonnée ou un voyage sans préparation adéquate, a déclaré Ford. Elle a constaté une augmentation du nombre de visiteurs dans les parcs nationaux et ailleurs dans le monde qui tentent des randonnées exténuantes ou explorent des zones dangereuses dans une chaleur extrême sans chaussures, nourriture ou eau appropriées.

Deux personnes sont mortes lors des vagues de chaleur brutales de cet été dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, dont un homme de 57 ans qui a tenté une courte randonnée un jour où les températures atteignaient près de 120 degrésce qui peut rapidement provoquer une déshydratation grave et un coup de chaleur.

Dans le Michigan, le Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, un parc d’État comprenant des kilomètres de sable et de falaises, présente une ascension de dunes bien documentée sur les réseaux sociaux. La randonnée comprend 3,5 miles de terrain sablonneux et escarpé et peut durer trois ou quatre heures.

Le Lakeshore reçoit en moyenne 1,5 à 1,7 million de visiteurs par an et a atteint son pic de fréquentation en 2020 et 2021, a déclaré Emily Sunblade, responsable de l’éducation du parc. L’ascension est depuis longtemps un rite de passage, mais les gardes du parc ont déclaré que les visiteurs reconnaissaient l’emplacement grâce aux publications sur les réseaux sociaux du célèbre panneau indiquant les frais de 3 000 $ encourus pour être secourus si vous êtes coincé.

Le parc a institué un programme préventif de recherche et de sauvetage dans lequel des bénévoles se tiennent au sommet de la dune et s’enregistrent auprès des visiteurs avant qu’ils ne tentent la randonnée, afin d’apaiser la pression exercée sur les ressources de secours locales, assurées par les services d’urgence du canton. Les bénévoles demandent aux visiteurs s’ils ont suffisamment d’eau et s’ils sont prêts à ce que cela prenne deux heures ou plus. Cela a considérablement réduit le nombre de sauvetages nécessaires, a déclaré Sunblade.

« Les publications sur les réseaux sociaux que nous voyons ont un impact positif car les gens partagent leur expérience de la randonnée et ce qu’ils auraient aimé savoir avant de commencer », a déclaré Sunblade.

Même si les médias sociaux ont la capacité de surexposer et de submerger une zone de visiteurs, ils restent un outil essentiel pour le service des parcs et pour les créateurs de contenu qui visent à éduquer les autres sur un tourisme responsable.

Il s’agit d’un élément important de la « boîte à outils numérique » du service des parcs, a déclaré Turner à States Newsroom. Leurs profils en ligne leur permettent d’interagir en temps réel avec les visiteurs et de se connecter avec des personnes du monde entier. Ils l’utilisent comme forum pour poser et répondre à des questions, répondre à des actions de sensibilisation et partager des ressources. Et ils s’appuient sur les mèmes et l’humour pour attirer l’attention des gens et leur permettre « d’apprendre sans peut-être se rendre compte qu’ils apprennent », a déclaré Turner.

Il existe des moyens d’ajouter un endroit digne d’une photo à vos voyages, si vous le faites de manière responsable, a déclaré Ford. Elle suggère d’essayer de rechercher ce qui se trouve à proximité de ces endroits et si la communauté locale a été affectée négativement par les visiteurs. S’il n’y a pas assez de restaurants, de magasins et d’hébergements, le tourisme peut nuire à la communauté ou mettre à rude épreuve ses ressources.

Elle espère que les gens prendront des décisions éclairées concernant leurs projets de voyage et prendront en compte l’impact que les médias sociaux peuvent avoir sur leur motivation à visiter.

« J’aimerais que les gens aient plus de respect, non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers les lieux que nous visitons », a déclaré Ford. « Et réfléchir un peu plus avant d’agir de manière générale, par exemple si c’est le temps que vous prenez pour prendre un selfie dans une destination populaire ou l’endroit dans lequel nous marchons. »