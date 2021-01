Getty

Plus tôt ce mois-ci, dans un petit village de l’ouest de l’Ukraine, un groupe de farceurs politiques s’est réuni pour déclarer l’autonomie gouvernementale et arborer le drapeau national jaune et bleu du pays à l’envers comme nouveau symbole. Le petit groupe de marginaux, dirigé par un ancien plombier nommé Anatoly Balakhnin, a été ignoré par la plupart des Ukrainiens; seule Radio Liberty a rendu compte de la réunion, notant que 10 personnes s’y étaient présentées. Pourtant, de l’autre côté de la frontière, dans les médias russes, le nouveau groupe a été déclaré «État alternatif» et présenté comme un exemple de la façon dont l’Ukraine était censée faire face à des «problèmes de séparatisme» dans ses régions occidentales.

Cela fait presque sept ans que la révolution ukrainienne Maïdan a épuisé son président pro-russe, et depuis que les républiques séparatistes de l’est de l’Ukraine se sont déclarées indépendantes de la gouvernance de Kiev dans une guerre sanglante qui se poursuit encore aujourd’hui. Plus de 13 000 personnes sont mortes et près de 1,5 million de personnes ont perdu leur maison depuis 2014. La Russie a mené une campagne de propagande aux côtés de sa campagne militaire, pour renforcer son pouvoir à l’intérieur de l’ancienne république soviétique et fomenter la dissidence contre ceux qui verraient l’Ukraine réunifiée avec des liens plus forts avec l’Occident.

Une partie de cet effort consiste à s’accrocher à toute trace de séparatisme et à faire faillite. En tant que tels, Balakhnin et son groupe de marginaux à Verkhnya Rozhanka sont les derniers à avoir été oints comme menaces contre Kiev par les médias pro-Kremlin.

Selon Yevgeny Kisilev, commentateur de télévision à Kiev, l’impression que les médias russes ont du groupe était celle d’un mouvement séparatiste à grande échelle. Il semblait «créer une image de l’Ukraine qui éclate aux coutures, où tout va mal, où les gens veulent l’autonomie et la fédéralisation non seulement en [the breakaway regions of] Donetsk et Louhansk, mais aussi dans d’autres régions », a déclaré Kisilev au Daily Beast mardi.

De son côté, le plombier Balakhnin a déclaré à Strana.ua, un média en ligne réputé pour ses opinions pro-russes, qu’il s’était déclaré «président de la nouvelle République d’Ukraine». Bien qu’il nie être séparatiste, il admet qu’il ne reconnaît aucune des institutions étatiques actuelles. « Nous avons l’intention de développer notre état, pas de le ruiner », a déclaré Balakhnin au Daily Beast lors d’un entretien téléphonique mardi. Il prétend que son russe n’est pas génial mais le parle couramment; il dit qu’il travaille toujours comme plombier, partage les «opinions républicaines» et ne croit pas que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait légalement le droit de diriger le pays. «Je ne suis pas pro-Poutine, je considère Poutine comme un criminel de guerre; Je suis heureux que les médias russes aient fait passer le mot sur moi, au moins les gens s’intéressent à en savoir plus sur moi et mes partisans », a-t-il déclaré, avant de noter que bien qu’il ne reconnaisse pas le Service de sécurité ukrainien (SBU), il a rencontré avec ses enquêteurs, qui l’ont approché au sujet de ses activités.

Les observateurs politiques et la presse ukrainiens considèrent les idées de Balakhnin – il cherche à «rendre le sens de l’État» aux propriétaires fonciers ukrainiens, entre autres choses – étranges et hors de propos. Mais la réaction des médias pro-Kremlin au minuscule mouvement est un exemple frappant des défis auxquels l’Ukraine est confrontée lorsqu’elle tente de faire avancer sa refonte post-révolutionnaire du gouvernement. L’octroi d’une plus grande autonomie aux gouvernements locaux est l’une de ces réformes. Les médias russes se sont emparés du théâtre politique absurde de Balakhnine pour le présenter comme un risque de désintégration du pays en raison des réformes. «La réforme de l’administration publique ukrainienne a été l’une des plus réussies et des plus difficiles pour l’État», a déclaré le fondateur de Graty media, Anton Naumliuk, au Daily Beast.

Jeune démocratie, l’Ukraine est confrontée à un nombre infini de problèmes, et certains d’entre eux sont devenus plus évidents au cours des derniers mois de la pandémie. Inévitablement, l’économie ukrainienne s’est rétrécie et la popularité du leader du pays, l’ancien comédien Zelensky, a diminué avec elle.

L’année dernière, Zelensky a remporté l’élection avec 73,2% des voix, après avoir promis aux gens qu’il lutterait contre la corruption et mettrait fin à la guerre avec les forces pro-russes à l’est. À la fin de cette année, moins de 35% des Ukrainiens font confiance à Zelensky, mais les combattants de la corruption pensent que le président a encore une chance de retrouver sa popularité.

La société ukrainienne est politiquement active et les gens ont critiqué les autorités dans chaque région. Le parti de Zelensky, Serviteur du peuple, n’a pas réussi à remporter ne serait-ce qu’une seule course à la mairie dans une seule grande ville aux élections locales de cet automne. Pourtant, «ce qui compte, c’est que le processus des élections locales a été totalement transparent et juste et c’est ce que les gens devraient comprendre à propos de l’Ukraine», a déclaré au Daily Beast Egor Sobolev, auteur de la législation anti-corruption ukrainienne.

Aujourd’hui, l’Ukraine est plus dépendante de l’aide de l’Occident qu’avant la pandémie COVID-19. «Le président Joe Biden doit comprendre que l’Ukraine est une démocratie en développement. Si en 2014, je connaissais tous les militants de Kiev, il y a aujourd’hui des milliers de dirigeants civiques au franc-parler qui luttent pour améliorer l’état », a déclaré Sobolev au Daily Beast. En collaboration avec un groupe de combattants de la corruption et de spécialistes en informatique, Sobolev a créé une base de données pour le système bancaire de toutes les personnes politiquement exposées et de leurs biens à l’étranger.

Plus tôt ce mois-ci, Sobolev et ses partisans se sont joints à une manifestation de rue contre la corruption de l’État impliquant le chef adjoint du personnel présidentiel, Oleg Tatarov. «Grâce au mouvement public, le tribunal se penche désormais sur la corruption de 3 millions de dollars [a] La propriété des gardes nationaux », a déclaré Sobolev, citant l’exemple pour illustrer les véritables défis pour l’Ukraine. « Grâce à la réaction du public, le tribunal ukrainien se penche désormais sur l’affaire. »

Plus tôt ce mois-ci également, Kiev, Moscou et les séparatistes soutenus par la Russie ont repris les pourparlers sur l’échange de prisonniers et le retrait militaire dans l’est de la guerre. (Les pourparlers de paix à quatre au format Normandie entre l’Allemagne, la France, la Russie et l’Ukraine ont commencé en 2014.) Les dirigeants ukrainiens espèrent que l’administration de Biden pourrait jouer un rôle dans les pourparlers de paix. L’objectif de Kiev est de rétablir le contrôle de la frontière ukrainienne, tandis que la Russie veut plus d’autonomie pour Donetsk et Louhansk – mais jusqu’à présent, le processus de négociation est bloqué.

Les propagandistes russes se moquent constamment du président Zelensky et du désespoir des pourparlers de paix, qualifiant les négociateurs ukrainiens de «fous» sur Vesti, l’un des talk-shows les plus regardés. Les nouvelles concernant le nouveau mouvement des «séparatistes» ukrainiens ont donné à certains médias russes une raison de se réjouir: «Il est temps pour Zelensky de lancer une autre opération antiterroriste», a déclaré Versia.ru dans l’article sur «le nouvel État» dans Ukraine occidentale.

