Comment les médias israéliens ont propulsé Netanyahu et Itamar Ben Gvir au pouvoir

TEL AVIV — Aux nombreux Israéliens choqués par l’ascension fulgurante d’Itamar Ben Gvir, un politicien d’extrême droite anti-arabe appelé à être au centre du prochain gouvernement israélien, les analystes des médias proposent une explication simple : un temps d’antenne excessif. « Il a obtenu une couverture médiatique sans comparaison avec aucun autre politicien ou candidat en Israël », a déclaré Tehilla Shwartz Altshuler, responsable du projet Démocratie à l’ère de l’information à l’Institut israélien de la démocratie, un groupe de réflexion basé à Jérusalem.

Même l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui utilisera les voix de Ben Gvir pour revenir au pouvoir, a dit la couverture médiatique de Ben Gvir a été exagérée. Lundi, un jour avant l’ouverture du scrutin, Ben Gvir a été interviewé dans quatre talk-shows consécutifs sur une seule chaîne israélienne. Tout au long de 2021, Ben Gvir a récolté 100 heures de temps d’antenne, bien plus que tout autre politicien, selon Darkenu, une ONG israélienne promouvant la modération politique.

Et à chaque apparition télévisée, spot radio et publication sur les réseaux sociaux, ses anciennes positions marginales – expulser les citoyens arabes et juifs « déloyaux », permettre aux soldats israéliens de tirer pour tuer des assaillants palestiniens présumés, remanier le système judiciaire du pays – se sont normalisées, a déclaré Nadav Eyal , chroniqueur israélien du journal Yediot Ahronot.

Pour les médias, “lui donner une part d’exposition absurde était du sensationnalisme”, a-t-il déclaré. “Avec lui sur un panel, vous pourriez toujours avoir une discussion fougueuse.”

Jeudi, avec plus de 90% des votes comptés, le sionisme religieux – la liste d’extrême droite dans laquelle Ben Gvir est officiellement le commandant en second mais est sa vedette – a remporté 14 sièges, ce qui en fait le deuxième plus grand bloc du coalition au pouvoir attendue et la troisième en importance à la Knesset.

Le bloc de centre-gauche, dirigé par le Premier ministre par intérim Yair Lapid, en revanche, n’a pas atteint la majorité parlementaire, avec 50 sièges. Le Meretz, le parti de gauche le plus traditionnel d’Israël qui prône une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, n’a même pas franchi le seuil des quatre sièges.

Pour la première fois en quatre ans de paralysie politique, Israël s’attend à un gouvernement relativement stable, paradoxalement, grâce à Ben Gvir – un provocateur politique qui a construit une carrière d’entraîneur de jeunes Israéliens qui ont attaqué les Palestiniens sur les meilleures tactiques pour échapper aux sanctions de l’État.

Sa base, composée d’un grand nombre de ces jeunes extrémistes, a commencé à fusionner sérieusement en mai 2021, au milieu d’une guerre à Gaza et d’une vague d’affrontements violents dans des villes mixtes arabo-juives.

Les Arabes ont incendié des synagogues et lancé des pierres. Les Juifs ont lancé des cocktails Molotov sur des voitures et des maisons appartenant à des Arabes. Des bagarres ont éclaté, les coups de couteau étaient fréquents et des villes qui coexistaient autrefois dans une paix relative se sont transformées en zones de conflit.

Ben Gvir est apparu dans plus de 100 groupes Telegram et WhatsApp qui fonctionnaient comme des plates-formes d’organisation pour les Israéliens d’extrême droite prévoyant d’attaquer les citoyens, les maisons et les entreprises arabes.

“Le visage numéro un que vous avez vu dans ces groupes était Itamar Ben Gvir”, a déclaré Achiya Schatz, PDG de Fake Reporter, une organisation de surveillance israélienne qui suit les campagnes de désinformation et d’influence en ligne. “Ces groupes ont joué un rôle important dans la formation de l’opinion publique sur ce qui s’est passé lors des événements de mai et sur ce qui devrait être fait.”

Il est également apparu sur des panneaux d’information aux heures de grande écoute, attisant les craintes de l’anarchie et appelant au soutien dans les rues.

« Le responsable de cette Intifada est Itamar Ben Gvir », a déclaré Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne.

Cette année, ces groupes de messagerie se sont transformés en une plate-forme de vote pour la campagne de Ben Gvir, a déclaré Schatz.

Des milliers de jeunes Israéliens ont afflué aux événements de Ben Gvir dans les écoles, les yeshivas et les salles de réception, ce qui a parfois suscité des contre-manifestations et a souvent convergé avec des flambées de sécurité dans tout le pays.

Lors d’une manifestation la semaine dernière à Tel-Aviv, les partisans de Ben Gvir ont crié « mort aux terroristes ! Le lendemain, un Palestinien de 54 ans a tenté d’utiliser sa voiture pour percuter un groupe de soldats. Il a été tué sur place.

Jeudi matin, alors qu’Israël comptait les derniers votes, un Palestinien de 20 ans a poignardé des policiers à Jérusalem. Le Palestinien a été tué. Une répression militaire israélienne en cours en Cisjordanie a mis 2022 sur la bonne voie pour être l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres en 2005.

Ben Gvir a déclaré qu’une fois au pouvoir, il exigera de diriger le ministère de la Sécurité intérieure et de montrer “qui sont les propriétaires de ce pays”.

La responsabilité ultime de la création du phénomène Ben Gvir incombe aux politiciens, en particulier à Netanyahu, a déclaré Zvi Reich, directeur du département des communications de l’Université Ben Gourion du Néguev.

« Fondamentalement, cela commence et finit avec la politique, pas avec les médias », a-t-il déclaré. « Les médias réagissent aux situations politiques. Donc, depuis que Netanyahu l’a approuvé et soutenu, et depuis qu’il a été enveloppé très intelligemment sous un parapluie plus large et “légitime” du Parti sioniste religieux, c’est ainsi qu’il a obtenu sa légitimité politique.

Les responsables de l’administration Biden ont fait part de leurs inquiétudes au président israélien Isaac Herzog lors de sa visite à Washington la semaine dernière concernant l’inclusion de personnalités d’extrême droite dans le prochain gouvernement, a rapporté mercredi le journaliste israélien Barak Ravid sur le site d’information Walla.

Les responsables américains se sont jusqu’à présent largement abstenus de commenter, affirmant qu’il est trop tôt pour exprimer une position tant que la nouvelle coalition gouvernementale n’est pas en place.

“Il s’agit d’une relation qui a toujours été basée sur nos intérêts communs, mais surtout sur nos valeurs communes”, a déclaré mercredi le porte-parole du département d’Etat Ned Price. “Et nous espérons que tous les responsables du gouvernement israélien continueront de partager les valeurs d’une société ouverte et démocratique, y compris la tolérance et le respect de tous dans la société civile, en particulier des groupes minoritaires.”

Les analystes affirment que l’utilisation de la presse libre par Ben Gvir rappelle la campagne électorale de Donald Trump en 2016. Et comme Trump et d’autres politiciens d’extrême droite à travers le monde, Ben Gvir peut avoir du mal à passer de personnalité de la télévision à fonctionnaire.