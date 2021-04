Mais d’autres ont été frustrés par l’attention portée au regretté duc d’Édimbourg en un an où le coronavirus a officiellement tué près de 3 millions de personnes dans le monde et plus de 125000 en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on craignait également que la couverture de la mort de Philip vendredi éclipsât d’autres développements urgents, tels que les troubles en Irlande du Nord à propos des règles commerciales du Brexit, ainsi que le fait de passer sous silence les parties les moins flatteuses de sa vie et l’impact de la monarchie britannique.