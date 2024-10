Comment les médecins utilisent la musique pour apprendre plus vite et mieux performer

« Parce que tu sais que je suis tout à propos de cette base, de cette base, pas d’acide. »

Ces mots vous semblent-ils familiers ? C’est parce que ce sont les paroles de « All About That Bass » de Meghan Trainor, légèrement modifiées pour fonctionner comme un outil d’étude médicale.

JC Sue, DO

Au début de ses études de médecine, JC Sue, DO, maintenant médecin de famille, a remodelé les paroles de la chanson pour l’aider à se préparer à un test sur les extrudeuses et les chargeurs d’acide. La version de Sue, « All About That Base », contenait ses notes de cours. Pendant l’examen, il s’est retrouvé à chanter mentalement sa parodie et à se rappeler facilement des informations. De plus, cette approche rendait le bachotage beaucoup plus agréable.

Cela semble idiot ? Ce n’est pas le cas. L’approche de Sue est étayée par la science. Un nombre important de recherches ont mis en lumière l’association positive entre la musique et la mémoire. Et les avantages perdurent. Récemment, un Étude 2024 du Canada a suggéré que la mémoire musicale ne diminue pas avec l’âge. Et un Etude 2023 a révélé que la musique était un meilleur signal que la nourriture pour aider les jeunes et les personnes âgées à se remémorer des souvenirs autobiographiques.

Inspirée par son succès, Sue a donné une touche médicale aux chansons populaires tout au long de sa formation médicale. « Aucune règle ne dit qu’étudier doit être ennuyeux, fastidieux ou tortueux », a déclaré Sue. « Si vous pouvez rendre cela amusant, pourquoi pas ? »

Sue n’est pas seule. De nombreux médecins affirment qu’écrire des chansons, écouter de la musique ou jouer d’un instrument améliore leur concentration, leur énergie et leurs performances au travail, ainsi que leur confiance et leur bien-être.

Pourquoi la musique fonctionne-t-elle si bien ?

Réglez votre cerveau pour qu’il fonctionne avec des mélodies

Vous souvenez-vous d’avoir appris votre ABC sur l’air de « Twinkle, Twinkle, Little Star ? » (Ou demandez à n’importe quelle personne de la génération X à propos de Rocher de l’école.)

Ruth Gotian, EdD, MS

En classe, la musique est un outil établi pour enseigner aux enfants, a déclaré Ruth Gotian, EdD, MS, directrice de l’apprentissage et professeure agrégée d’éducation en anesthésiologie à Weill Cornell Medicine, New York. Mais elle a ajouté que les stratégies musicales facilitent également l’étude des adultes, quelle que soit la complexité du matériel.

Christopher Emdin, PhD, titulaire de la chaire Maxine Greene et professeur d’enseignement scientifique au Teachers College de l’Université Columbia à New York, partage le point de vue de Gotian. Lorsqu’il enseignait les sciences, l’ingénierie, la technologie et les mathématiques (STEM) à des lycéens, il les mettait au défi d’écrire des rap sur les nouveaux concepts.

C’est à ce moment-là qu’il a vu des résultats visibles : alors que ses étudiants passaient les examens, Emdin a remarqué qu’ils hochaient la tête et bougeaient la bouche et la tête.

Christophe Emdin, PhD

« Ils interprétaient littéralement les chansons qu’ils avaient écrites pour eux-mêmes », a déclaré Emdin. « Quand vous écrivez une chanson sur un rythme, c’est presque comme si votre cœur battait. Vous le savez si bien ; vous pouvez évoquer vos souvenirs en récitant les paroles.

Si l’écriture de chansons ne fait pas partie de votre répertoire, vous serez heureux d’apprendre que le simple fait d’écouter de la musique pendant vos études peut aider à la rétention. « La musique maintient les deux côtés du cerveau stimulés, ce qui augmente la concentration et la motivation », a expliqué Anita A. Paschall, MD, PhD, experte en faculté de médecine et en admissions dans les soins de santé/directrice des admissions dans les facultés de médecine et les soins de santé à The Princeton Review.

« Pensez aux vacances permanentes »

L’enthousiasme de Paschall vient de son expérience personnelle. Alors qu’elle préparait ses examens du jury, le catalogue de Jimmy Buffet était sa bande originale d’étude. « Ses chansons sont restées dans ma mémoire. Je pouvais fredonner sans avoir à y penser, donc mon cerveau était libre de se concentrer », se souvient-elle.

Parce que Paschall a grandi en écoutant les airs de Buffet, ils évoquaient également des moments de détente de sa vie antérieure, qu’elle trouvait réconfortants et édifiants. Cette combinaison a contribué à rendre les séances d’étude longues et intenses plus agréables. Après tout, lorsque vous « dépérissez à nouveau à Margaritaville », comment pouvez-vous vous sentir stressé et découragé ?

Alexandre Rémy Bonnel, MD

Alexander Remy Bonnel, MD, professeur adjoint de médecine à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et médecin au Pennsylvania Hospital de Philadelphie, a trouvé des moyens d’incorporer des stimuli auditifs et visuels dans sa routine d’études en médecine. Il écoutait de la musique tout en codant ses notes par couleur pour relier les deux indices à l’information. Comme pour Paschall, ces tactiques ont contribué à réduire la monotonie de l’apprentissage de nombreuses matières.

Cela a donné à Bonnel un moyen simple d’établir un élément important pour la mémoire : la nouveauté.

« Lorsque vous devez mémoriser autant de choses en peu de temps, vous essayez de varier les façons d’intérioriser l’information », a-t-il observé. « Vous avez plus de chances de conserver des informations si elles ont quelque chose d’unique. »

Construire l’harmonie de l’équipe

«Presque toutes les salles d’opération que j’ai fréquentées à l’école de médecine avaient de la musique», se souvient également Bonnel. De plus, il a remarqué une tendance dans les chansons choisies : quel que soit leur âge, les chirurgiens sélectionnaient des listes de lecture de chansons qui étaient populaires lorsqu’ils avaient la vingtaine. Ces vieux classiques, de n’importe quelle époque, pourraient transformer l’équipe du bloc opératoire en une unité concentrée et cohésive.

Kyle McCormick, MD

Kyle McCormick, MD, résident de cinquième année en chirurgie orthopédique au NewYork-Presbyterian Hospital du Columbia University Irving Medical Center, à New York, a également remarqué l’omniprésence de la musique de fond dans les salles d’opération. Son observation : les chirurgiens ont tendance à choisir des chansons universellement populaires et inoffensives, comme les morceaux de Hall & Oates et Fleetwood Mac.

Cela concorde avec les résultats d’une enquête conjointe de près de 700 chirurgiens et autres professionnels de santé mené par Spotify et Figure 1 en 2021 ; 90 % des chirurgiens et résidents en chirurgie qui ont répondu ont déclaré écouter de la musique au bloc opératoire. Le rock et la pop étaient les genres les plus populaires, suivis du classique, du jazz et enfin du R&B.

Quel que soit le genre, la musique a aidé les équipes chirurgicales à se concentrer et à se sentir moins tendues, ont rapporté les chirurgiens. Mais lorsqu’il s’agit de former de jeunes médecins, de gérer des complications ou d’effectuer des interventions chirurgicales à des moments critiques de la chirurgie, beaucoup ont déclaré qu’ils réduiraient le volume.

En dehors du bloc opératoire, la musique peut également contribuer à favoriser les liens entre collègues. Pour Lawrence C. Loh, MD, MPH, professeur adjoint à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, Toronto, Ontario, Canada, jouer de la guitare et du piano l’a aidé à se connecter avec son personnel. « J’ai joué de la musique lors de réunions du personnel et enregistré des vidéos pour encourager pendant la réponse d’urgence au COVID-19 », a-t-il partagé.

Pendant son temps libre, Loh organise également des sorties au spectacle de karaoké hebdomadaire de son pub local depuis plus d’une décennie. Son objectif : « Favoriser la cohésion sociale et lutter contre la solitude entre mes amis et les réseaux sociaux. »

Obtenez votre propre boost musical

Si tout cela ressemble à de la musique à vos oreilles, voici quelques façons de l’essayer vous-même.

Trouvez une bande originale d’étude. Lorsque vous choisissez de la musique d’étude, suivez l’exemple de Paschall et choisissez des chansons que vous connaissez bien afin qu’elles restent en arrière-plan. Compilez également une bande-son que vous trouvez agréable et qui améliore l’humeur pour aider à soulager l’ennui des études et à réduire le stress.

Gardez à l’esprit que nous recevons et traitons tous les informations différemment, a déclaré Gotian. Ainsi, la musique de fond pendant les séances d’étude pourrait ne pas fonctionner pour vous. Selon un Etude 2017 publié dans Frontières de la psychologiecela peut être une distraction et nuire à l’apprentissage pour certains. Faites ce qui fonctionne.

Laissez-vous emporter par une « chanson walk-up ». Quelles chansons vous donnent l’impression que vous pourriez conquérir le monde ? demanda Emdin. Ou quelle bande-son jouerait si vous montiez sur une scène pour accepter une récompense ou si vous sortiez pour prendre le monticule lors de la neuvième manche ? Ces chansons devraient figurer sur ce qu’il appelle votre playlist « super-héros » ou « walkup ». Sa prescription : connectez-vous avant de commencer votre journée de travail ou de commencer une procédure difficile.

Paschall est d’accord et recommande à ses étudiants et clients d’écouter de la musique avant de passer un examen. Oubliez de revoir les flashcards pour la énième fois, a-t-elle conseillé. Mettre des écouteurs (ou des écouteurs) vous mettra dans un « meilleur espace libre ».

Choisissez des listes de lecture pour travailler et jouer. En plus d’incorporer de la musique dans votre clinique ou hôpital, la musique peut aider à soulager le stress à la fin de la journée de travail. « La culture médicale peut souvent nuire à la santé des médecins », a déclaré Sue, qui attribue à la musique l’aide à maintenir son sérénité.

Bonnel peut comprendre. Pratiquer et jouer avec le Penn Medicine Symphony Orchestra lui offre un sentiment de communauté et un soulagement du stress de la vie moderne. « Pendant 2 heures tous les mardis, je range mon téléphone et je joue », a-t-il déclaré. « C’est agréable de vivre ces moments où je suis temporairement déconnecté et où je peux me concentrer sur une seule chose : jouer. »

Faites évoluer votre carrière

Des années après avoir obtenu son diplôme de médecine, Sue se souvient encore de nombreuses chansons qu’il a écrites pour l’aider à mémoriser des informations. Lorsqu’il chante une chanson dans sa tête, il reçoit un rappel sur les étapes du développement pédiatrique, les effets secondaires des médicaments, les détails anatomiques, etc., qui éclairent les plans de traitement qu’il élabore pour les patients. Pour aider d’autres médecins à bénéficier de ces avantages, Sue a créé le site Web Régler Rxune ressource d’étude de la musique médicale qui comprend bon nombre des quelque 100 chansons qu’il a écrites.

Emdin discute souvent de ses stratégies musicales lors de conférences sur l’éducation STEM. Au départ, les gens sont sceptiques, dit-il. Mais l’idée sonne vite chez le public. « Ils viennent me voir ensuite pour partager des anecdotes », a déclaré Emdin. « Si vous avez assez d’anecdotes, il y a une tendance. Créons donc un processus. Soyons intentionnels dans l’utilisation de la musique comme stratégie d’apprentissage », a-t-il exhorté.