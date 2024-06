Comment les médecins prescrivent des changements de comportement pour inverser la maladie

Lorsque les médecins traitent pour la santé plutôt que pour la maladie, cela s’appelle médecine de style de vieet c’est devenu une spécialité dans le domaine de la médecine.

Le Collège américain de médecine du style de vie (ACLM) définit la médecine du style de vie (LM) comme « une spécialité médicale qui utilise des interventions thérapeutiques liées au mode de vie comme méthode principale pour traiter les maladies chroniques, y compris, mais sans s’y limiter, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et l’obésité ». Les prestataires cliniques de médecine du style de vie sont formés et pratiquent l’application de changements de mode de vie fondés sur des preuves pour traiter, guérir et souvent inverser des maladies.

Née en 2004, cette spécialité relativement nouvelle s’appuie sur ce qu’on appelle le six piliers de la médecine du style de vie : nutrition, activité physique, gestion du stress, sommeil réparateur, lien social et évitement des substances à risque. Examinons de plus près ces piliers :

Aliments complets, nutrition à base de plantes

Il existe de nombreuses preuves scientifiques soutenant l’utilisation d’un régime alimentaire à prédominance végétale comme stratégie importante pour prévenir les maladies chroniques, traiter les maladies chroniques et même inverser les maladies chroniques. Ce type de régime est riche en nutriments et en fibres. Pour suivre un tel régime, choisissez une variété de fruits, de légumes, de grains entiers, de légumineuses, de noix et de graines peu transformés.

Activité physique

Une activité physique constante et régulière repousse les effets négatifs d’un mode de vie sédentaire. Il est essentiel que les adultes bougent leur corps dans le cadre d’une activité générale et fassent de l’exercice ciblé au moins une fois par semaine dans le cadre de leur santé globale.

La gestion du stress

Le stress peut améliorer la santé et la productivité, ou entraîner de l’anxiété, de la dépression, de l’obésité, un dysfonctionnement immunitaire et des conséquences encore plus néfastes. Reconnaître les réactions négatives au stress et identifier les mécanismes d’adaptation et les techniques de réduction du stress conduisent à un meilleur bien-être.

Évitement des substances à risque

La consommation de toute forme de tabac et d’alcool augmente le risque de maladies chroniques et de décès. Les traitements prennent du temps, une variété d’approches et de multiples tentatives pour finalement réussir. La patience et le soutien sont des éléments essentiels pour mettre fin aux habitudes à risque liées aux substances.

Un sommeil réparateur

Les retards et les interruptions du sommeil entraînent une lenteur, une capacité d’attention réduite, une diminution de la sociabilité, un sommeil moins profond, moins de calories brûlées pendant la journée, une augmentation de la faim, une diminution du sentiment de satiété, une résistance à l’insuline et une diminution des performances. Efforcez-vous de passer sept heures ou plus par nuit.

Lien social

L’enrichissement des liens et des relations sociales affecte puissamment notre santé mentale, physique et émotionnelle. Exploiter le pouvoir des relations et des réseaux sociaux renforce les comportements de guérison. Le prédicteur le plus important du bonheur humain et de la longue vie est d’avoir des liens sociaux solides (c’est pourquoi je développe plus en détail ci-dessous). La tension artérielle et la fréquence cardiaque s’améliorent même lors d’interactions sociales brèves et optimistes. Les conseils suivants peuvent vous aider à créer et à entretenir des liens importants dans votre vie :

Comment créer de nouveaux liens sociaux Un centre de ressources communautaires peut fournir des informations sur les options locales pour se connecter avec les autres.

Trouvez des communautés ou des groupes en ligne de ceux qui partagent les mêmes intérêts.

Rejoignez un groupe religieux ou spirituel.

Aidez-nous dans un refuge pour animaux local pour entrer en contact avec d’autres amoureux des animaux.

Les événements sportifs locaux, les spectacles musicaux, les conférences ou les expositions d’art sont des lieux où rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes intérêts.

Aidez à organiser des événements communautaires en vous joignant à un comité.

Assistez aux célébrations communautaires comme des défilés ou des promenades.

Suivez des cours dans un collège communautaire.

Assistez à des cours ou à des événements dans votre bibliothèque locale.

Bénévole – aider les autres améliore la santé de l’aidant, augmente le bonheur et vous présente de nouvelles personnes.