Des médecins éthiopiens travaillent dans les camps de réfugiés pour les Tigréens au Soudan

Un médecin éthiopien a raconté à la BBC comment les patients de l’hôpital ont été évacués sur un tracteur et une remorque, et comment il s’est caché dans les bois, après que le conflit a éclaté dans la région du nord du Tigré le mois dernier.

Le Dr Tewedros Tefera a fui le centre agricole d’Humera et plus tard la ville voisine d’Adebay, disant à la BBC qu’il était devenu trop dangereux de rester dans l’un ou l’autre endroit.

Un deuxième médecin, qui a préféré garder l’anonymat, a donné un compte rendu similaire, affirmant qu’il avait donné les premiers soins à une patiente emmenée dans un dangereux voyage en moto-taxi avec de graves blessures à l’estomac mais ne savait pas si elle avait survécu. Ils rapportent tous deux avoir vu de nombreux morts civils.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive terrestre et aérienne le 4 novembre pour évincer le parti au pouvoir de la région, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), après que ses troupes ont capturé des bases militaires fédérales.

Humera est une zone agricole proche de la frontière avec l’Érythrée

M. Abiy a déclaré que l’armée éthiopienne n’avait tué aucun civil alors qu’elle se dirigeait vers la capitale régionale, Mekelle, en prenant le contrôle le 28 novembre.

Le gouvernement érythréen a également nié s’être impliqué dans le conflit pour aider à vaincre le TPLF, bien que le TPLF ait tiré des missiles sur son territoire.

Il a été difficile d’obtenir des informations précises sur le conflit en raison d’une panne de communication dans la région.

Humera – qui compte une population d’environ 30 000 habitants – a été l’un des premiers pays touchés par le conflit, les combats ayant commencé le 8 novembre.

Attention: certaines personnes peuvent trouver certaines descriptions dérangeantes.

Il y a eu de violents bombardements. Il a ciblé toutes les parties de Humera – les marchés, autour des zones de l’église et de la mosquée et même à proximité de l’enceinte de l’hôpital.

Le premier jour, je sais que nous avons reçu une quinzaine de cadavres et 75 civils blessés. Les bombardements ont continué tout l’après-midi.

La ville a été bombardée du côté est, où se trouvait la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF), et du côté nord par l’Érythrée. La frontière entre Humera et l’Érythrée n’est qu’à environ 200 m [about 650ft] les bombardements venaient donc certainement d’Érythrée également.

Humera est à la frontière avec l’Érythrée d’où des témoins disent que des obus ont également été tirés

Le lendemain, il a commencé tôt le matin mais il a presque diminué vers 11h00. Nous avons reçu huit corps et plus de blessés. Nous avons alors décidé que ce n’était pas sûr pour nos patients ou pour nous.

Nous avons décidé de partir. Nous avons emmené nos patients blessés dans un camion tracteur et nous sommes arrivés à Adebay, un endroit à environ 30 km [18 miles] de Humera. Il n’y avait pas de bombardements là-bas mais des combats se poursuivaient.

Nous avons continué notre traitement des blessés dans la clinique d’Adebay. Beaucoup plus de civils venaient d’Humera.

Le premier jour, nous les soignions pour des blessures causées par les bombardements, mais après l’arrivée des troupes gouvernementales à Humera, les civils ont commencé à venir avec des marques de bâton et des blessures aiguës – plus grosses que celles causées par des couteaux.

Une femme à Humera s’occupe de sa fille blessée dans les bombardements

Ils ont également déclaré que les forces spéciales pro-gouvernementales d’Amhara, en uniforme et avec des badges sur la poitrine, et les « fanos », qui sont des milices sans uniforme, étaient arrivés à Humera.

Dans différentes parties de l’ouest du Tigré, ce qui suit s’est produit:

A Adebay, nous avons continué à soigner les patients pendant deux jours. Les combats sont alors devenus intenses, se rapprochant même de la clinique.

Des soldats éthiopiens, vus ici sur une route près d’Humera, sont arrivés dans les villes après une vague de bombardements

Nous avons décidé d’envoyer nos patients dans un camion vers d’autres parties du Tigray, où c’était encore relativement sûr, tandis que nous nous sommes enfuis à pied dans les bois, à environ 250 mètres de là.

Nous nous sommes cachés là-bas pendant deux jours. Le troisième jour, nous avons décidé que ce n’était plus sûr parce qu’il y avait plus de meurtres, plus de chaos, en cours à Adebay. On pouvait entendre des coups de feu et parfois des combats très bruyants.

Nous avons donc décidé de fuir à pied vers la ville frontalière soudanaise de Hamdayet, à environ 50 km de là où nous nous trouvions. Les miliciens nous ont suivis, par intermittence, à travers les buissons jusqu’à la rivière Tekeze.

Carte Tigray

Je suis maintenant au camp de réfugiés, je soigne toujours des patients. J’ai des patients de différentes régions du Tigray – même jusqu’à 300 km de la frontière. Les gens ont marché, voyant de nombreux civils morts sur le chemin.

J’ai des patients qui disent avoir vu des forces érythréennes au Tigré qui ont commis des atrocités, incendié des maisons et détruit des terres agricoles.

Tout cela s’est passé sous un linceul noir, lorsque l’Internet a été fermé, l’électricité coupée et le système bancaire fermé. Personne ne sait ce qui se passe réellement au fond de Tigray.

J’ai dit la vérité sur la base de ce que j’ai vu et entendu. J’espère que les gens enverront un organisme indépendant pour enquêter.

Pendant deux ou trois jours avant le début des bombardements à Humera, nous avons reçu des victimes des forces fédérales et régionales ainsi que des civils. Celles-ci provenaient de coups de feu et d’armes lourdes. Mais les chiffres n’étaient pas élevés.

Cela a changé lorsque les bombardements ont commencé à partir de l’Érythrée et de l’armée éthiopienne. Il y a même eu une explosion devant l’hôpital.

Des bâtiments ont été endommagés par les bombardements à Humera, y compris cet hôtel et restaurant

Toutes nos victimes étaient désormais des civils. Ce jour-là, dans mon quartier, nous avons reçu environ 200 blessés; près de 50 d’entre eux étaient morts à leur arrivée. Les jeunes hommes amenaient les blessés dans leurs bajajs [tuk-tuk motorcycle taxis]. Il y avait une pénurie de lits, et certains des patients gisaient sur le sol de l’hôpital, d’autres à l’extérieur.

Avant le début du conflit, nous avions près de 200 patients admis pour diverses maladies. Beaucoup d’entre eux ont maintenant abandonné leurs lits pour les blessés et ont aidé à les soigner.

Mais en tant que médecins, nous ne pouvions pas faire grand-chose pour sauver des vies. Il n’y avait pas de sang dans la banque de sang et il y avait trop de patients. Nous ne pouvions faire que des choses basiques. Des patients sont morts sous nos yeux. Nous avons travaillé jusqu’à environ 22h00 ce jour-là.

Parce que ce n’était pas sûr, certains membres du personnel de l’hôpital ont décidé de se rendre à Adebay. D’autres ont décidé de rester. Je suis allé à Adebay. Nous avons organisé le transport pour emmener certains des patients avec nous. Ils comprenaient six soldats de l’armée éthiopienne.

Le matin, nous avons commencé à travailler dans la clinique d’Adebay. Nous avons eu 10 patients qui venaient d’Humera.

Il y avait une mère qui a été amenée par son fils. Elle avait des blessures à l’abdomen. Elle saignait. Son intestin pendait à son estomac. Son fils était fort, l’amenant d’Humera en moto. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. Je ne pouvais que lui donner les premiers soins de base.

Certains habitants ont utilisé des tuk-tuks pour emmener des civils blessés se faire soigner

Nous avons pris en charge des patients à la clinique pendant trois jours. Ensuite, l’armée éthiopienne est venue et a emmené les soldats que nous soignions.

L’armée éthiopienne tirait également sur des civils à Adebay. Nous étions obligés d’aller nous cacher dans un endroit près d’Adebay, mais nous venions le soir pour soigner les patients à la clinique.

Le cinquième jour, nous avons décidé que ce n’était plus sûr et nous avons dû nous rendre au Soudan. Nous avons laissé des antibiotiques et d’autres médicaments que nous avons apportés d’Humera pour les deux ou trois membres du personnel qui se trouvaient à la clinique d’Adebay.

‘Main coupée’

Certaines personnes ont marché pendant quatre jours pour se rendre au Soudan, mais j’ai eu de la chance car j’ai eu un contact avec un motocycliste qui m’a emmené avec ma femme de l’autre côté de la frontière. Nous sommes arrivés à Hamdayet en un jour et demi.

Quand nous sommes arrivés, j’ai vu un jeune homme blessé à la tête et à la main coupée. Il m’a dit qu’il était de Mai-Kadra. Je lui ai donné des médicaments pendant cinq jours.

Les réfugiés éthiopiens au Soudan ont désespérément besoin d’informations sur la situation dans leur pays

J’ai vu beaucoup de gens ici – tous des Tigréens – gravement blessés lors d’attaques à Mai-Kadra. Mais je manquais de matériel médical pour les soigner. [The government-affiliated Ethiopian Human Rights Commission says some 600 people, mostly ethnic Amharas, were killed by pro-TPLF militias in Mai-Kadra.]

Maintenant, j’ai déménagé au centre de réfugiés d’Um-Rakoba, à environ huit heures de route de Hamdayet. Ici, les Soudanais viennent se faire soigner. La plupart d’entre eux ont des diarrhées et des infections pulmonaires.

Nous leur avons dit que nous les servirions mais cela me fait mal quand je pense aux patients chez eux – certains avaient besoin d’oxygène tous les jours, d’autres devaient être soignés pour des blessures par balle. Imaginez, ils sont morts.

Cela me fait me sentir coupable. Cela me rend déprimé.