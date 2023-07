Comment les médecins et les patients peuvent faire mieux

Ensuite, il y a le fait que les médecins sont humains et ne sont pas à l’abri des préjugés. Des études antérieures ont montré une stigmatisation liée au poids lors des rencontres patient-prestataire, avec une 2021 PLOS Un étude de près de 14 000 personnes dans six pays montrant que les deux tiers de ceux qui ont subi une stigmatisation liée au poids l’ont également vécu avec des médecins. Le résultat : ils ont perçu moins d’écoute et de respect de la part des médecins, plus de jugement en raison du poids corporel et une qualité inférieure des soins de santé.

Il y a plus. La négativité de la stigmatisation liée au poids peut conduire à des comportements plus malsains, notamment troubles de l’alimentation, plus de gain de poids et consommation d’alcoolet il a été lié à risque suicidaire plus élevé.

Tout cela est une mauvaise nouvelle pour les gens et pour la santé publique, car cela rend les personnes obèses réticentes à demander de l’aide pour tout problème de santé, encore moins pour la gestion du poids. Dans un pays où les taux d’obésité montent en flèche, ce n’est pas bon.

Fatima Stanford, MD, MPH, spécialiste de la médecine de l’obésité, éducatrice et médecin à la Harvard Medical School et au Massachusetts General Hospital, voit des patients âgés de 2 ans à plus de 90 ans. Parmi son bassin diversifié de patients émerge un thème commun.