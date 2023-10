Comment les méchants commandants du Hamas « entraînent des garçons soldats pour combattre les forces israéliennes qui se préparent à prendre d’assaut Gaza »

EVIL Les commandants du Hamas entraînent des garçons soldats au visage de bébé pour combattre les forces israéliennes qui se préparent à prendre d’assaut Gaza, a-t-on affirmé hier.

Des images de caméras corporelles prises sur les cadavres des terroristes qui ont massacré 1 300 personnes la semaine dernière montraient de jeunes recrues vêtues d’uniformes militaires et portant des fusils d’assaut.

Les commandants du Hamas entraînent des garçons soldats au visage de bébé pour combattre les forces israéliennes, a-t-on affirmé

Un jeune brandit une arme dans des images et vidéos diffusées

On rapporte que les maîtres de la terreur entraînent au combat des enfants soumis à un lavage de cerveau dès l’âge de 14 ans.

Mais certains, encore plus jeunes, semblent être formés aux exercices militaires et aux techniques d’armes.

Des images et des vidéos de la formation et de l’endoctrinement ont été diffusées hier par la chaîne israélienne Telegram South First Responders (SFR).

D’autres clips montraient les préparatifs de l’attaque de Kfar Aza – et un terroriste barbu traquant des civils jusqu’à ce qu’il soit tué.

SFR a déclaré : « Le terroriste muni de cet appareil photo semble avoir photographié les cérémonies du Jihad islamique et les préparatifs de l’attentat en plusieurs endroits.

« Nous avons également trouvé parmi ses images des preuves d’un endoctrinement cynique d’enfants palestiniens dans ce qui semble être une sorte de camps d’entraînement de type militaire.

« Les images de ces GoPro et d’autres caméras montrent comment le Hamas et d’autres groupes terroristes ont préparé et motivé leurs forces à perpétrer des massacres contre des civils. »

Les images d’une caméra GoPro portée par un attaquant armé d’une Kalachnikov montrent huit militants du Hamas complotant et buvant du thé dans une maison de Gaza la nuit précédant leur attaque.

Il montre un terroriste déterminé à tuer alors qu’il se promène dans les jardins du kibboutz Sufa, dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza.

Il aperçoit la silhouette d’un homme âgé dans une cuisine et l’abat de deux coups de feu.

On pense que l’Israélien tué était trop fragile pour atteindre un abri d’urgence lorsque l’attaque a commencé.

Une autre vidéo montre les attaquants du Hamas tirant sans discernement, notamment sur une ambulance.

SFR a déclaré avoir publié ce matériel car il montre les terroristes se tournant « spécifiquement pour attaquer les civils dans le kibboutz » après avoir rencontré une position militaire israélienne.

Le terroriste s’attache la caméra alors qu’il se dirige vers Israël, tenant un lance-grenades propulsé par fusée.

Il monte à l’arrière d’une moto conduite par un autre terroriste.

Ils passent un check-point du Hamas avant de franchir, avec d’autres, une brèche creusée dans la barrière frontalière.

Les terroristes lourdement armés tirent ensuite des coups de feu aléatoires alors qu’ils contournent le périmètre du kibboutz.

Après avoir assassiné le vieil homme, le tueur monté avec une caméra frontale a traqué d’autres personnes. maisons qui semblent vides.

On le voit marcher sur les pelouses de la rue communale. agriculture communauté avant d’apercevoir une ambulance dans un espace de stationnement.

Il ouvre le feu alors qu’il s’adresse à un autre attaquant du Hamas.

Le duo recharge et tire sur tout signe de vie tout en poursuivant son déchaînement.

Ils se dirigent vers une autre maison, apparemment attirés par le bruit d’un téléphone portable, et entrent par effraction mais la trouvent vide.

Alors qu’ils fouillent de pièce en pièce, l’un d’entre eux crie « Ima » – l’hébreu pour mère – en espérant que la ruse puisse débusquer les occupants. On pense que les habitants ont fui.

Dans le clip final, le terroriste est abattu par derrière par un combattant caché des Forces de défense israéliennes répondant à l’attaque.

Il s’effondre au sol et essaie de réciter une prière islamique alors que d’autres coups de feu retentissent.

SFR a déclaré : « Il s’agit d’images du déchaînement d’un seul terroriste. L’un des plus de 1 500 attaquants.

« Des images supplémentaires qui nous parviendront et qui mettront en lumière les intentions meurtrières de ces terroristes seront publiées à la vue du monde entier. »

Des images montrent des garçons, dont beaucoup tiennent un fusil, scolarisés dans un camp d’entraînement.

Une autre jeune recrue avec un fusil d’assaut

Un terroriste du Hamas photographié sur une moto

Les maîtres du terrorisme entraîneraient des enfants soumis à un lavage de cerveau dès l’âge de 14 ans pour combattre les forces israéliennes Crédit : EPA

Les forces se préparent à prendre d’assaut Gaza Crédit : Getty

Des gens recherchent des survivants sous une maison détruite Crédit : Reuters