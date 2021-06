Comment les masques à usage unique polluent notre planète

ILS aident à limiter la propagation de Covid – mais les statistiques sur les dommages causés par les masques à usage unique à la planète sont terrifiantes.

Dans le cadre de notre campagne Green Team, The Sun aide à empêcher les revêtements en plastique de se retrouver dans nos rivières et océans et de tuer notre faune.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Nous utilisons 53 millions de masques chaque jour – et ils deviennent rapidement l’un des plus gros problèmes de déchets au monde.

Nous vous exhortons, notre armée de lecteurs, à déposer vos masques usagés dans des bacs de recyclage spéciaux Sun dans les supermarchés Morrisons.

L’entreprise de recyclage ReWorked les transformera ensuite en bancs, matériaux de construction, EPI et bien plus encore.

La campagne Mask Force a été soutenue par des célébrités telles que Jeremy Clarkson, le Dr Ranj Singh et Gaby Roslin.

Gaby, la favorite de la télévision, a déclaré: «Voir les photos de ces masques qui traînent et les dégâts qu’ils causent devrait suffire à donner envie à quiconque de les recycler.

Déposez vos masques usagés dans des bacs de recyclage spéciaux Sun chez votre Morrisons local Crédit : Olivia West / News Group Newspap

Comment aider DÉPOSEZ vos masques usagés dans les bacs spéciaux de The Sun dans votre magasin Morrisons local. Ils seront ensuite recyclés et transformés en d’autres articles, tels que différents EPI et matériaux de construction.

Nous jetons 53 millions de masques chaque jour Crédit : Getty

100 000 animaux marins sont tués chaque année par la pollution plastique Crédit : AFP

« Les dommages environnementaux qu’ils causent sont choquants. Si vous devez porter des masques à usage unique, veuillez les recycler dans l’un des bacs de The Sun à Morrisons. »

Lizzie Prior, de la Marine Conservation Society, qui soutient également notre campagne, a déclaré : « Plus des deux tiers des choix de déchets à l’intérieur des terres ont trouvé des articles d’EPI l’année dernière, et nous nous attendons à ce que ces chiffres soient en augmentation. »

Thea Jacobs révèle à quel point les masques à usage unique et les plastiques polluent notre planète.

Jeremy Clarkson a soutenu notre grande campagne de nettoyage Crédit : Dan Charity / Le Soleil

Rejoignez la « Green Team » de The Sun et sauvez la planète APPORTER des changements simples au quotidien peut faire une GRANDE différence pour la planète. Et nous voulons que vous et votre famille rejoigniez l’équipe verte de The Sun – notre révolution écologique. Il peut sembler accablant de savoir comment jouer un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, mais nous vous montrerons les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour lutter contre le changement climatique – avec l’aide de l’initiative mondiale « Count Us In ». Et nos mesures simples vous aideront même à ÉCONOMISER de l’argent pour que le budget de votre ménage aille plus loin. Nous vous aiderons à réduire le gaspillage alimentaire, à isoler votre maison, à créer de délicieux repas respectueux de la planète et à prendre des mesures simples pour réduire votre empreinte carbone. Nous voulons que vous alliez en ligne pour vous inscrire à autant de nos engagements spéciaux de l’équipe verte que vous pouvez gérer et un calculateur spécial vous montrera combien de carbone vous économiserez personnellement. Cela ne vous coûtera pas un centime, mais le total que vous et votre famille économiserez sera ajouté au total global « Comptez sur nous » et la plateforme vous soutiendra à chaque étape du processus. Alors tapotez ici promettre.