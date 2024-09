Comment les marchés pourraient se comporter après la première baisse des taux aux États-Unis

Dans l’ensemble, le S&P 500 a progressé de 6,6 % un an après la première baisse des taux d’un cycle, soit environ un point de pourcentage de moins que sa moyenne annuelle depuis 1970, selon les données d’Evercore.

Parmi les secteurs du S&P 500, les biens de consommation de base et les biens de consommation discrétionnaire ont enregistré la meilleure performance moyenne, tous deux augmentant d’environ 14 % un an après la baisse, tandis que les soins de santé ont augmenté d’environ 12 % et la technologie a gagné près de 8 %, selon Evercore.

Les petites capitalisations, considérées comme très sensibles aux signes de redressement économique, ont également surperformé, le Russell 2000 augmentant de 7,4 % au cours de l’année suivante.