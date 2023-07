Comment les marchés de l’immobilier de luxe se sont comportés dans différentes villes

Selon un nouveau rapport de Sotheby’s International Realty Canada, la performance des principaux marchés immobiliers de luxe du Canada a divergé au premier semestre de 2023, certaines villes ayant connu une montée en puissance tandis que l’activité a diminué dans d’autres.

Les données montrent qu’en dépit de défis tels que la hausse des taux hypothécaires, l’incertitude économique et d’autres facteurs macroéconomiques, les principales villes du Canada ont affiché des tendances variables dans leur performance immobilière.

Cependant, des facteurs locaux tels que la disponibilité de logements et l’attitude des acheteurs ont joué un rôle plus important dans le marché immobilier de chaque ville que les facteurs nationaux.

« Le marché canadien de l’habitation de luxe est resté remarquablement résistant malgré les vents contraires des multiples hausses de taux d’intérêt et des performances économiques imprévisibles, et le deuxième trimestre de 2023 a marqué un tournant pour l’activité des consommateurs », a déclaré le président et chef de la direction de Sotheby’s International Realty Canada, Don Kottick, dans un communiqué de presse mercredi.

Selon le rapport, Vancouver a connu une augmentation remarquable de l’activité au deuxième trimestre et a retrouvé des conditions équilibrées au milieu de l’année. Les améliorations les plus significatives ont été observées sur le marché des maisons unifamiliales ultra-luxueuses, à la fois en termes de sentiment des consommateurs et d’activité de vente.

Dans l’ensemble, les ventes résidentielles de propriétés dont le prix est supérieur à 10 millions de dollars ont enregistré une augmentation de 38 % d’une année sur l’autre au cours du premier semestre de 2023, tandis que les ventes de propriétés dont le prix se situe entre 4 millions de dollars et plus ont diminué de 18 %.

En ce qui concerne Toronto, le marché immobilier de luxe de cette ville a connu une forte recrudescence d’acheteurs actifs et qualifiés. Cependant, la demande de maisons de luxe a dépassé l’inventaire disponible limité, ce qui a entraîné des ventes rapides et créé un marché de vendeurs pour les maisons unifamiliales et mitoyennes jusqu’à la fin mai, avant de se modérer pour atteindre des conditions équilibrées au milieu de l’année.

Au premier semestre 2023, les ventes immobilières de luxe ont continué de se déplacer vers des réseaux de vente et de commercialisation privés et exclusifs dans la ville de Toronto. En conséquence, il y a eu une baisse annuelle considérable de 32 % des ventes résidentielles supérieures à 4 millions de dollars et une baisse de 29 % des ventes supérieures à 10 millions de dollars.

Le reste de la région du Grand Toronto a connu une baisse encore plus importante, avec une baisse de 35 % des ventes supérieures à 4 millions de dollars et une baisse substantielle de 56 % des ventes supérieures à 10 millions de dollars.

Le marché du luxe de Montréal a continué de se modérer au premier semestre de 2023. Les ventes de propriétés de plus de 4 millions de dollars ont diminué de 39 % d’une année à l’autre, tandis que les ventes de propriétés de plus de 1 million de dollars ont également diminué, affichant une baisse de 28 %.

Cependant, le rapport qualifie Calgary de « l’un des marchés immobiliers de luxe les plus dynamiques au Canada », car elle a connu une forte demande de logements de luxe au premier semestre en raison d’une population croissante et d’une économie florissante. Au cours de la même période, les ventes résidentielles de plus de 1 million de dollars n’étaient que de 10 % inférieures aux niveaux observés à la même période en 2022, tandis que les ventes de copropriétés de plus de 1 million de dollars ont augmenté de 100 %.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.