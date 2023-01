Comment les marchandises occidentales arrivent en Russie : une longue file de camions à travers la Géorgie

“Notre gouvernement a choisi d’être entre les deux”, a déclaré Giorgi Oniani, directeur exécutif adjoint de la section de Tbilissi de Transparency International, le groupe mondial de lutte contre la corruption. “Mais au moins personnellement, certains d’entre eux se sentent plus proches de la Russie et du Kremlin.”

Les économistes ont déclaré que la relance de l’économie géorgienne pourrait être trop forte pour que les entreprises et le gouvernement résistent.

“Lorsque vous n’avez pas une position politique forte, dans la plupart des cas, les entreprises recherchent toujours les bénéfices”, a déclaré Giorgi Mzhavanadze, associé principal chez TBC Capital, la branche banque d’investissement de la plus grande banque de Géorgie. Les entreprises turques et russes “utilisent la Géorgie comme pays de transit et nous ne la punissons pas”.

Le plus grand port maritime de Géorgie, Poti sur la mer Noire, travaille sur une expansion ambitieuse qui doublerait sa capacité et permettrait des navires plus gros. Le projet, commencé avant la guerre, “semble encore plus judicieux qu’auparavant”, a déclaré Iain Rawlinson, directeur commercial d’APM Terminals, l’opérateur néerlandais du port de Poti. “Les volumes à travers la Géorgie ont augmenté de façon spectaculaire.”