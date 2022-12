Comment les Maoris ont-ils obtenu des réparations en Nouvelle-Zélande ?

Le gouvernement néo-zélandais a passé des décennies à brosser un tableau en rose des relations raciales du pays. Selon un membre du Parlement, les Britanniques n’avaient jamais « conquis ni annexé » la nation, et les indigènes maoris du pays étaient « toujours fidèles à l’empire britannique ». Mais cette représentation agréable était un faux récit.

En réalité, les Britanniques ont pillé les terres maories tout au long du XIXe siècle et les ont presque éliminées par le déplacement, la maladie et la guerre. En 1840, les Britanniques et les Maoris ont signé le Traité de Waitangi, un accord qui a finalement conduit à la perte et à l’aliénation des terres – affaiblissant la relation sacrée des Maoris avec la terre et leur faisant perdre leur identité culturelle. Au XXe siècle, les Maoris étaient en proie à des logements insalubres; des taux d’incarcération élevés et peu de richesse par rapport aux non-Maoris ; et des résultats médiocres en matière de santé, d’éducation et d’opportunités d’emploi.

Mais les choses ont commencé à changer dans les années 1970. Une renaissance maorie pour récupérer leur langue et leur terre s’est développée dans les villes et les villages. En 1975, des militants maoris ont dirigé la marche terrestre, qui s’étendait du haut vers le bas de l’île nord du pays et appelait les Britanniques à cesser de prendre les terres maories.

La marche a été un tournant. L’activisme maori a contribué à ouvrir la porte à quelque chose d’inédit : l’action de la couronne britannique. La couronne a établi un tribunal qui enquêterait sur la manière dont le gouvernement avait violé la souveraineté maorie sur Aotearoa (le nom maori d’origine du pays) et fournirait aux Maoris une réparation sous la forme de règlements en espèces et fonciers, ou de réparations.

Aujourd’hui, le tribunal enquête à la fois sur les cas modernes d’illégalité britannique et sur ceux qui remontent au traité de Waitangi. Pour assumer la responsabilité des dommages causés aux Maoris, la Couronne restitue des terres, distribue des milliards de dollars en compensation aux tribus maories et s’excuse publiquement. En investissant des milliards de dollars dans ce programme de réparations, la Nouvelle-Zélande mène le monde avec ce genre d’expiation et de réparation. Les tribus maories ont utilisé les colonies pour investir dans des opportunités commerciales, des programmes de santé et l’éducation, et comme moyen de rétablir leur relation avec la terre.

Ce dernier épisode de Missing Chapter explore pourquoi ces colonies sont révolutionnaires et pourquoi elles sont profondément compliquées. Pour la plupart des tribus, ils ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce qui a été pris. Pour d’autres, le processus a été long et semé d’embûches. La vidéo examine également ce que les États-Unis peuvent apprendre sur les réparations pour les Amérindiens et les Noirs américains descendants d’anciens esclaves aux États-Unis.

