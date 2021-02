Les manifestations au Myanmar contre le coup d’État militaire qui a destitué le gouvernement d’Aung San Suu Kyi du pouvoir se sont multipliées ces derniers jours malgré les efforts officiels visant à rendre leur organisation difficile, voire illégale. Voici un aperçu de qui organise les manifestations et des obstacles auxquels ils sont confrontés:

LA RÉCLAMATION EST-ELLE AUTORISÉE?

C’était une zone grise pendant plusieurs jours après le coup d’État du 1er février, qui comprenait également la déclaration de l’état d’urgence. Mais avec les manifestations qui se multiplient et se propagent ces derniers jours, l’armée a publié lundi des décrets qui interdisent effectivement les manifestations publiques pacifiques dans les deux plus grandes villes du pays.

Les rassemblements et rassemblements de plus de cinq personnes, ainsi que les processions motorisées, sont interdits et un couvre-feu de 20 h 00 à 4 h 00 a été imposé dans les zones de Yangon et de Mandalay, où des milliers de personnes manifestent depuis samedi.

Les restrictions ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité d’une répression violente.

QUI DIRIGE LES PROTESTATIONS?

Pour la plupart, les manifestations se sont développées de manière organique.

«Ce mouvement est sans chef – les gens descendent dans la rue à leur manière et à leur guise», a déclaré Thinzar Shunlei Yi, un éminent activiste.

Des groupes d’activistes, des groupes de travail professionnels, des syndicats et des individus à travers le Myanmar se sont tous prononcés contre le coup d’État, tout comme le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

Peu de temps après le retour au régime militaire direct – que le Myanmar a connu pendant cinq décennies jusqu’en 2012 – une page Facebook intitulée «Mouvement de désobéissance civile» a commencé à lancer des appels à des manifestations pacifiques. La page compte désormais plus de 230000 abonnés et les hashtags qui y sont associés sont largement utilisés par les utilisateurs de Twitter du Myanmar.

Les agents de santé ont également lancé une campagne de protestation, portant des rubans rouges, tenant des pancartes et exhortant les autres membres du personnel médical à ne pas travailler dans les établissements de santé gérés par l’État.

Les manifestations de rue au cours du week-end ont mis en évidence la forte présence de syndicats, de groupes d’étudiants et d’autres groupes représentant des professions aussi diverses que les gardes de parc et les imprimeurs de livres.

Les habitants de Yangon ont exprimé leur désaccord en frappant ensemble des casseroles et des poêles à travers la ville la nuit.

QUELS SONT LES OBSTACLES?

L’un des plus grands défis pour les manifestants a été les tentatives de l’armée de bloquer les communications.

Les autorités se sont d’abord attaquées à Facebook – qui compte plus de 22 millions d’utilisateurs au Myanmar, soit 40% de la population – mais les gens sont simplement passés à d’autres plateformes comme Twitter.

Des copies de fiches d’information sur le protocole de sécurité, dont certaines originaires de Hong Kong, ont fait le tour des copies, avec des instructions sur la façon de crypter les communications et de rester en sécurité pendant les manifestations.

Au cours du week-end, l’armée a temporairement coupé l’accès Internet et certains services téléphoniques. Les manifestants se sont rapidement adaptés, certains utilisant même des téléphones enregistrés dans la Thaïlande voisine.

«Même lorsque Internet a été complètement coupé samedi pendant 24 heures, les gens ont pu communiquer au Myanmar par téléphone et SMS», a déclaré Clare Hammond, une militante principale du groupe de défense des droits Global Witness.

Pour certains qui n’ont pas de service téléphonique ou d’accès à Internet pendant les coupures de courant, le bouche à oreille et simplement un précédent historique les ont amenés sur des sites de protestation, dont beaucoup sont les mêmes que lors des soulèvements précédents contre le régime militaire.

LES RÉCLAMATIONS CONTINUERONT-ELLES?

Jusqu’à présent, les manifestants ne semblent pas découragés, même avec les nouvelles restrictions sur les manifestations.

Néanmoins, certains craignent que l’armée jette les bases d’une violente répression comme celles qui ont mis fin aux mouvements de protestation en 2007 et 1988.

Linda Lakhdhir, conseillère juridique à Human Right Watch, a déclaré que l’armée pourrait essayer d’utiliser la violation des décrets de l’armée ainsi que d’autres lois déjà en place pour justifier une répression.

«Ce sont peut-être des lois terribles, abusives et draconiennes, mais les militaires justifieront (leur utilisation) en respectant la loi», a-t-elle déclaré.

Les autorités ont tiré des canons à eau et des balles en caoutchouc sur certaines manifestations mardi, exacerbant les tensions.