Comment les managers de Premier League géreront-ils la Coupe du monde de mi-saison ?

Alors que les meilleurs joueurs du monde se rendent au Qatar pour la Coupe du monde à partir de dimanche, la Premier League se prépare à un pas dans l’inconnu.

Pour la première fois, le tournoi se déroule au milieu de la saison nationale et, pendant une période qui sera définie par les performances de chaque équipe nationale au Moyen-Orient, des clubs comme Manchester United, Manchester City et Liverpool ont ont dit au revoir à leurs superstars à un moment crucial de la campagne.

Arsenal, à la poursuite d’un premier titre depuis 2004, a ouvert un écart de cinq points en haut du tableau avec une victoire 2-0 sur Wolverhampton Wanderers le dernier samedi avant la pause, et par la suite le manager Mikel Arteta a admis que, pour le prochain six semaines, il comptera sur la chance aveugle.

“Quand une équipe est à ce moment-là, vous voulez continuer à jouer, bien sûr, mais ce n’est pas possible”, a-t-il déclaré. “Je m’entraînerais demain mais malheureusement ils ne sont pas là. Je souhaite le meilleur à ceux qui vont à la Coupe du monde et ils prendront soin d’eux. Je vais toucher du bois et espérer le meilleur.”

Le début de saison d’Arsenal, remportant 12 de ses 14 premiers matchs, leur a donné une chance de mettre fin à près de 20 ans d’attente pour soulever le trophée de la Premier League, mais, pour l’instant, leur défi est entre les mains des dieux.

Erik ten Hag, qui espère ramener Man United en Ligue des champions lors de sa première saison à Old Trafford, est dans le même bateau. United a un match nul en Coupe Carabao contre Burnley prévu pour le 21 décembre, trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde, et le Néerlandais n’aura aucune idée de ceux de ses joueurs qui pourraient être disponibles pour la sélection avant les demi-finales de la Coupe du monde, prévues le 21 décembre. 13 et 14 décembre.

Des sources ont déclaré à ESPN que United espère donner à chacun de ses joueurs de la Coupe du monde au moins sept jours de repos après la fin de leurs engagements internationaux, mais il est admis que cela pourrait ne pas être possible. Après avoir affronté Burnley, la campagne de Premier League de Man United reprend contre Nottingham Forest à Old Trafford le 27 décembre, ce match donnant le coup d’envoi d’une série de trois matchs en huit jours.

Ten Hag et son équipe, selon des sources, prévoient de s’appuyer sur les joueurs qui ne se rendront pas au Qatar – comme David de Gea, Victor Lindelof, Scott McTominay et Jadon Sancho – lorsqu’ils viendront choisir une équipe pour affronter Burnley. , mais veulent une équipe plus forte disponible pour jouer à Forest.

Cela pourrait signifier que certains joueurs sont passés à l’action plus tôt que prévu. Des sources ont déclaré à ESPN que United et d’autres clubs de Premier League ont demandé aux équipes nationales les données d’entraînement et de récupération de leurs joueurs afin qu’ils puissent être surveillés pendant leur séjour au Qatar.

La pause de la Coupe du monde n’était pas idéalement chronométrée pour Mikel Arteta, manager du leader de la Premier League Arsenal, puisque neuf de ses joueurs se sont rendus au Qatar. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

United est le plus préoccupé par les joueurs qui se rendent à la Coupe du monde mais qui ne devraient pas jouer un rôle important pour leur pays. S’entraîner tous les jours les maintiendra relativement en forme, mais avec très peu de temps pour les matches amicaux ou les matchs d’entraînement en dehors des matches officiels, ils pourraient revenir au club après avoir perdu leur acuité de match.

“Nous avons beaucoup de joueurs qui vont à la Coupe du monde et nous en sommes satisfaits car cela signifie que nous avons des joueurs de haut niveau”, a déclaré Ten Hag. “J’espère que la plupart seront également sur le terrain car cela garantit qu’ils restent en forme. Quand ils ne jouent pas, je serai un peu inquiet pour eux.”

Une fois les joueurs revenus du Qatar, le personnel du club a également été invité à surveiller leur état mental et physique, en particulier après des sorties de tournoi décevantes.

Comme l’a dit le manager de Man City, Pep Guardiola: “C’est la première fois de notre vie que cela arrivera [a midseason World Cup] donc on ne sait pas comment les joueurs vont revenir. Si vous avez six joueurs qui sont champions du monde, ils seront vraiment positifs. D’autres peuvent être déprimés.”

Guardiola, en particulier, a besoin d’un maximum de joueurs pour revenir en bon état. Parmi ses stars seniors établies, seuls Riyad Mahrez et Erling Haaland ne font pas partie de la Coupe du monde, et Man City doit affronter Liverpool au quatrième tour de la Coupe Carabao le 22 décembre. Haaland, si impressionnant dans les premiers mois de la saison, a été invité à utiliser son temps libre à bon escient.

“Il sera à Marbella, c’est sûr, et en Norvège”, a déclaré Guardiola. “La perfection de sa performance dans la seconde moitié de la saison dépend de son comportement à Marbella. Il jouera au golf, espérons qu’il ne boira ni ne boira trop, et reviendra en pleine forme pour la seconde moitié de la ligue.”

Des managers de club comme Guardiola, Ten Hag et Arteta regarderont la Coupe du monde de loin, mais ils ont encore beaucoup à faire avec ce qui se passe au Qatar. Pendant plus d’un mois, ils auront peu de contrôle sur les joueurs qui décideront du succès de leurs équipes cette saison et pour les entraîneurs – et en fait les supporters du club à la maison – il y aura une attente anxieuse pendant que le tournoi se déroule plus à plus de 4 000 milles.

La Coupe du monde, pour la première fois, prend le pas sur les championnats nationaux à travers l’Europe et, selon ce qui se passe, elle pourrait finir par jouer un rôle dans leur décision.