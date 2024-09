Comment les maladies hépatiques associées à l’alcool diffèrent selon les races

Race/origine ethnique avec ALD par base de données. Crédit: Foie International (2024). DOI : 10.1111/liv.16023



Les chercheurs savent depuis longtemps que les résultats des maladies hépatiques associées à l’alcool (ALD) ne sont pas égaux parmi toutes les races et ethnies aux États-Unis, mais les différences entre ces groupes sont moins claires.

Pour enquêter, des chercheurs des États-Unis, d’Espagne et du Chili, dont Thomas Cotter, MD, professeur adjoint de médecine interne à la division des maladies digestives et hépatiques du centre médical UT Southwestern, ont recherché dans trois bases de données représentatives à l’échelle nationale couvrant la période 2011 à 2018 des critères raciaux et disparités ethniques dans l’histoire naturelle de l’ALD.

Leurs découvertes, publié dans Foie Internationalont montré que les Hispaniques et les Asiatiques présentaient un taux d’ALD plus élevé à un plus jeune âge que les individus blancs non hispaniques, malgré une consommation globale d’alcool plus faible.

Les Noirs présentaient des taux d’ALD comparativement plus faibles et un risque réduit de décès pendant l’hospitalisation en raison de l’ALD. Les Hispaniques et les femmes asiatiques présentaient la plus faible probabilité de transplantation hépatique s’ils étaient inscrits sur une liste d’attente.

Les recherches futures devraient se concentrer sur la détermination des raisons de ces différences, ont rapporté le Dr Cotter et ses collègues.

Plus d’informations :

Gustavo Ayares et al, Disparités raciales et ethniques dans l’histoire naturelle des maladies hépatiques associées à l’alcool aux États-Unis, Foie International (2024). DOI : 10.1111/liv.16023

Fourni par le centre médical UT Southwestern