Comment les maisons de disques appartenant à des Autochtones changent l’industrie de la musique au Canada

Shoshona Kish — l’artiste ojibwe-anishnaabe qui forme la moitié du duo musical autochtone Digging Roots — se souvient du moment qui a allumé un feu en elle.

Lors d’une tournée avec son compagnon de groupe et mari Raven Kanatakta, les musiciens ont terminé un set au festival de Glastonbury en Angleterre avec une danse ronde traditionnelle.

Leur fils – qui avait voyagé à travers le monde avec eux lors de leurs tournées – était impressionné, après avoir vu plusieurs milliers de personnes participer à la coutume.

« Après le spectacle, il était tellement excité et il a dit: » Vous savez, je peux voir cela se produire avec 40 000 personnes un jour « », a déclaré Kish.

Cette croyance inébranlable dans la musique et les artistes autochtones a conduit Kish et sa partenaire commerciale et collègue musicienne Amanda Rheaume à fonder Ishkōdé Records, l’une des nombreuses maisons de disques autochtones qui ont émergé au Canada au cours des dernières années.

« C’est ce sur quoi j’ai les yeux rivés comme une métaphore qui [we’re] va continuer à faire grandir ça », a-t-elle ajouté. « Nous allons continuer à nous retrouver dans toutes nos communautés et à soutenir toutes ces histoires magnifiques qui sont racontées. »

L’industrie de la musique au Canada est plus accueillante que jamais pour les artistes autochtones, en partie en raison de l’émergence ces dernières années d’infrastructures appartenant à des Autochtones vouées à la gestion et à la commercialisation des personnes de la communauté, selon les artistes, les propriétaires de maisons de disques et les chefs de file de l’industrie.

D’Ishkōdé Records et Red Music Rising à Toronto, à Land Back Records à Vancouver — en passant par Hitmakerz, une étiquette spécialisée dans les musiciens inuits avec des bureaux à Iqaluit, Toronto et Ottawa — les musiciens autochtones bâtissent leur propre fondation au sein de l’industrie musicale canadienne après des années de sentiments exclus ou limités par le plafond de verre tacite du système.

Digging Roots pose avec un prix d’artiste autochtone contemporain de l’année lors des Juno Awards à Edmonton le samedi 11 mars 2023. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Des étiquettes nées de la nécessité

Lancé en juin 2021, Ishkōdé Records est né d’une nécessité : lorsque Rheaume et Kish étaient des musiciens prometteurs, ils disaient que le manque de soutien pour les artistes autochtones par rapport à leurs homologues non autochtones était flagrant.

« Le voyage d’être un artiste et de se déplacer dans différents espaces musicaux, c’était tellement évident qu’il y avait un si grand écart [between] les artistes autochtones et … les artistes non autochtones », a déclaré Rheaume, un auteur-compositeur-interprète métis.

« Les objectifs sont vraiment de combler ce fossé, de briser les plafonds de verre et d’ouvrir des opportunités aux artistes autochtones qui ont été systématiquement et régulièrement exclus ou exclus des espaces, des conversations et des opportunités de carrière. »

REGARDER | Les artistes autochtones prennent le contrôle de leurs chansons : Comment les maisons de disques appartenant à des Autochtones changent la musique canadienne Les musiciens autochtones du Canada s’éclatent sur les scènes des festivals, à la radio et en streaming grâce à une nouvelle génération de maisons de disques autochtones engagées à gérer et à commercialiser les artistes selon leurs propres conditions.

Ishkōdé Records s’est associé à Universal Music Canada en 2021 pour un accord de distribution destiné à amplifier les voix autochtones.

Kish, pour sa part, a estimé que la nature concurrentielle de l’industrie de la musique rendait la tâche extrêmement difficile pour les artistes autochtones qui étaient soumis à des quotas ou à des actions symboliques lorsqu’ils postulaient pour des opportunités.

« Pour Les autochtones, il n’y avait souvent qu’une seule place au festival ou il n’y avait qu’une seule opportunité », a-t-elle déclaré. Une fois que quelqu’un l’a eu, cela signifiait que tout le monde était de retour à la case départ – et c’est généralement les gens décident quelles voix autochtones sont entendues dans la musique grand public, a-t-elle ajouté.

« Je pense qu’il y a tous ces sons et toutes ces idées que peut-être, vous savez, un label majeur ne sait pas encore vendre et peut-être que la radio grand public ne croit pas que ses auditeurs voudront l’entendre », dit Kis.

« Nous méritons tous d’en entendre plus et je pense que cela éclairera tout un tas d’espaces sombres lorsque nous entendrons toutes ces histoires et ces sons. »

Un soutien ancré dans la communauté

Alan Greyeyes préfère se considérer comme un assistant, pas comme un manager. Basé à Winnipeg et membre de la Première Nation Peguis, Greyeyes est le directeur du festival Sākihiwē, un événement annuel d’arts et de musique autochtones. Il dirige également une agence de gestion des talents pour soutenir les artistes autochtones.

« Je pense [that] une grande partie de ce que nous faisons du côté autochtone de l’industrie de la musique consiste vraiment à trouver des moyens de mieux soutenir le développement des artistes, mais aussi le renforcement de leurs familles. Et parfois, les normes existantes au sein de l’industrie de la musique entrent en conflit avec la façon dont nous soutenons les familles autochtones », a-t-il déclaré.

Plus récemment, un flux constant d’artistes autochtones a bénéficié d’une plus grande visibilité grâce à des festivals de musique, à des émissions de radio et à une reconnaissance institutionnelle comme les prix Juno ou le prix Polaris.

Aysanabee se produit aux Summer Solstice Indigenous Music Awards à Ottawa le 6 juin 2023. Il a été le premier acte signé par Ishkōdé Records. (Avec l’aimable autorisation des SSIMA)

Jeremy Dutcher a remporté les deux prix susmentionnés. Aysanabee, le premier acte signé par Ishkōdé, est sur la longue liste Polaris 2023. Des artistes comme The Halluci Nation et Snotty Nose Rez Kids sont en tête d’affiche des festivals et remportent des nominations et des victoires aux Junos. Des artistes comme ceux-ci, qui sont passés avec succès d’actes de découverte à des têtes d’affiche, peuvent vendre des billets, a déclaré Greyeyes.

« Je pense qu’il y a encore un long chemin à parcourir en termes de défi des stéréotypes à tous les niveaux », a déclaré Greyeyes. « Nous rencontrons du racisme dans presque tous les aspects du travail que nous effectuons dans l’industrie de la musique. »

« Quand les artistes sont en partenariat [and] travaillent avec des gens qui comprennent leurs difficultés et le chemin parcouru, je pense que cela devient simplement une relation beaucoup plus saine », a-t-il déclaré.

«En tant qu’Autochtones, nous devons traverser des choses folles, comme des gens qui ne croient pas à nos histoires. Il y a de grands groupes de personnes qui ne croient pas à notre douleur », a déclaré Jeremiah Manitopyes, connu sous son nom de scène Drezus. (Julie Debeljak/CBC)

Jeremiah Manitopyes, connu sous son nom de scène Drezus, est un artiste cri des plaines de la Saskatchewan. Il a sorti d’anciens disques avec son groupe Team Res Official via un label, mais est maintenant un artiste solo indépendant. Rien n’est plus important pour la subsistance d’un artiste que le soutien de la communauté, a-t-il déclaré.

« En tant qu’Autochtones, nous devons traverser des choses folles, comme des gens qui ne croient pas à nos histoires. Il y a de grands groupes de personnes qui ne croient pas à notre douleur », a-t-il ajouté.

« Nous devons prendre soin les uns des autres d’une manière différente », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que s’il y a des Autochtones impliqués à n’importe quel niveau de l’industrie à laquelle vous participez en tant qu’Autochtone, il y a juste… plus de compréhension de ce que nous avons traversé et de ce qu’il a fallu pour y arriver. »