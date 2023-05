Comment les licenciements virtuels sont devenus la nouvelle norme pour les lieux de travail

La montée du travail à distance pendant la pandémie de Covid-19 a maintenant entraîné la montée du licenciement virtuel.

Novembre dernier, Méta a licencié 11 000 travailleurs et son PDG, Mark Zuckerberg, a annoncé la nouvelle lors d’un appel vidéo à distance. En avril, McDonalds temporairement fermé ses bureaux et licencié virtuellement des centaines d’employés.

Meta a refusé d’envoyer une déclaration, mais le porte-parole d’une entreprise a noté que l’entreprise a plusieurs sites dans le monde et ne peut pas effectuer tous les licenciements en personne.

Cette pratique conduit à un débat public sur l’étiquette de mise à pied – s’il est plus digne de donner aux employés les mauvaises nouvelles que de les exclure de leurs comptes de messagerie du jour au lendemain.

« McDonald’s enseigne une classe de maître sur les licenciements », a déclaré Jessica Kriegel, responsable scientifique de la culture en milieu de travail chez Culture Partners, dit « Squawk Box » de CNBC en avril. « Si j’étais licencié, je voudrais être licencié à la maison, pas au bureau. »

McDonald’s a refusé de commenter.

Les détracteurs de la tendance au licenciement à distance disent qu’elle manque d’empathie et ne favorise que l’employeur.

« C’est un leadership paresseux », a déclaré Nicholas Whitaker, ancien employé de Google et directeur du bien-être et coach pour les travailleurs de la technologie. « Nous parlons de la vie de milliers de personnes qui ont été bouleversées. Et c’est l’un des moments les plus, vous savez, les plus marquants de la carrière de quelqu’un d’être licencié ou licencié. Cela manque d’humanité, d’éthique et de composante morale. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment les licenciements virtuels sont devenus une nouvelle norme sur le lieu de travail.